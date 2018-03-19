 Экзитполы ВЦИОМ: Путин - новый старый президент России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018
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Россия

Экзитполы ВЦИОМ: Путин - новый старый президент России

По данным экзитполов, за действующего президента России Владимира Путина проголосовали 73,9 процента избирателей. Явка избирателей, указывает ВЦИОМ, составила 63,7 процента.

Женщина на избирательном участке держит в руках портрет Путина

В России в воскресенье, 18 марта, завершилось голосование на президентских выборах. Последние избирательные участки закрылись в 21.00 по мск. По данным экзитполов, которые публикует государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения лидирует действующий президент России Владимир Путин, набравший 73,9 процента голосов избирателей. На втором месте - Павел Грудинин с 11.2 процента голосов, на третьем - Владимир Жириновский, за которого проголосовали 6,7 процента избирателей. Ксению Собчак поддержали 2,5 процента от числа участников голосования, Поддержка Григория Явлинского составила 1,6 процента. Несколько иные данные дает Фонд "Общественное мнение" (ФОМ). У Владимира Путина - 77% голосов. Далее идут - Павел Грудинин (11,8%), Владимир Жириновский (5,9%), Ксения Собчак (1,8%).  Независимым социологическим центрам, например социологической службе "Левада-центр", запрещено проводить опросы на президентских выборах

Контекст

В Москве избирком признал факт вброса на двух участках - урны на них опечатаны. Между тем явка на президентских выборах превысила 50 процентов. (18.03.2018)

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По данным ЦИК, явка на 19 мск составила 59,5 процентов избирателей. Экзитпол ВЦИОМ дает явку в 63,7%  В то же время российская общественная организация "Голос", зафиксировала более 2500 нарушений на выборах, включая массовый вброс бюллетеней, подвоз избирателей, нарушение прав наблюдателей. Официальные органы сообщают о 650 нарушениях, не повлиявших на исход голосования. 

Всего в выборах президента России участвовали восемь кандидатов. Помимо действующего президента Владимира Путина на пост главы государства претендовали кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин, лидер партии роста Борис Титов и основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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    Автор: Сергей Елкин


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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Российские выборы в карикатурах

Как видит кампанию по выборам президента России и участие в ней кандидатов на главную должность страны карикатурист Сергей Елкин. (12.02.2018)  

Предвыборная агитация в столице и регионах России

17 февраля, за месяц до выборов президента, в России начнется агитация в СМИ. До этого дня кандидаты имели возможность лишь вывешивать свои баннеры и раздавать листовки. (16.02.2018)  

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