Штрафы, переработки, цензура: как журналистам в РФ защищать свои права?

В воскресенье, 22 апреля, российский независимый профсоюз журналистов и работников СМИ провел свой первый съезд после официальной регистрации в Минюсте. Делегаты обсудили проблему защиты сотрудников СМИ в случае нарушения их прав, а также поставили вопрос о том, кого в современном мире можно считать журналистом.

Штрафы, переработки и задержки гонораров

Съезд начался с доклада социолога Дианы Карлинер о положении журналистов в России. Профсоюз провел опрос, в котором участвовали 165 журналистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и других регионов. В исследовании принимали участие как штатные сотрудники СМИ, так и фрилансеры. "Я думал, что все плохо, но не думал, что так плохо", - прокомментировал результаты исследования сопредседатель профсоюза Антон Карлинер. - Ну, например, я не думал, что 82 процента журналистов регулярно пропускают обед". Также открытием для авторов исследования стала практика штрафов для журналистов во многих изданиях.

Около 20 процентов респондентов рассказали, что работодатель может их оштрафовать, причем в государственных СМИ это практикуется чаще, чем в негосударственных. Причиной штрафа может стать невыполнение нормы выработки, ошибки в эфире, отказ выполнять редакционное задание и даже отказ ехать в командировку за свой счет. При этом почти никому из опрошенных журналистов работодатель не оплачивает переработки.

Разительное отличие фрилансеров от штатных сотрудников - сроки задержки зарплаты и гонораров. Если 42 процента штатных журналистов говорили с задержках в 1-2 дня, то все фрилансеры, которые сталкивались с этой проблемой, жаловались на невыплаты в течение полугода и более.

Давление госструктур и цензура

Предсказуемыми оказались жалобы на цензуру и давление со стороны официальных структур: больше 30 процентов опрошенных рассказали о неприятных контактах с ФСБ, МЧС, Роскомнадзором и городскими чиновниками. При этом, если штатных сотрудников редакция поддерживает и защищает примерно в половине случаев, то фрилансерам на это рассчитывать не приходится: положительный ответ на этот вопрос дали лишь 14 процентов внештатников. Зато работодатель меньше мониторит их соцсети и личную переписку: о контроле в соцсетях рассказали 30 процентов штатных сотрудников и лишь 9 процентов фрилансеров.

Участники съезда

Сотрудница издания "Коммерсант-Средняя Волга" Елена Вавина добавила, что часто журналисты сами не понимают, что их права нарушаются. "Я задавала своим самарским коллегам вопрос, подвергаетесь ли вы давлению со стороны власти. Мне приходили ответы - никакого давления нет, просто была один раз угроза физической расправы", - рассказала Вавина. Все засмеялись.

Проведение публичных кампаний

Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ был создан два года назад после нападения на сотрудника "Медизоны" в Чечне, напомнил DW Антон Карлинер. Спустя год после этого события организация была официально зарегистрирована в Минюсте. "Это решение далось нам непросто, - вспоминает активист. - Одни говорили, что надо регистрироваться, другие опасались, что после этого нас сразу раздавят. На нескольких съездах делегаты голосовали против регистрации, но постепенно большинство пришли к необходимости этого шага".

Минюст зарегистрировал организацию 22 ноября 2017 года. Сейчас в ней состоит 380 человек. В новом качестве профсоюз журналистов уже провел две успешных публичных кампании - в защиту сотрудника "Новой газеты" Али Феруза и против домогательств по отношению к журналисткам депутата Госдумы Леонида Слуцкого. "Причем многие из тех, кто ставил подписи под обращением против Слуцкого, даже не знали, что эту кампанию инициировал Профсоюз журналистов", - заметила Елена Вавина.

Профсоюз отстаивает интересы не только оппозиционных журналистов, подчеркнул Антон Карлинер. "Например, мы защищали сотрудницу Lifenews, которую уволили за то, что она вышла покурить и на 10 минут задержала публикацию". Благодаря поддержке профсоюза журналистке были выплачены все компенсации по ТК, рассказал сопредседатель организации.

Журналисты или блогеры - где критерий?

Сотрудник художественно-аналитического журнала "Дискурс" Глеб Струнников задал вопрос о том, кто может рассчитывать на поддержку профсоюза: “"Очень часто возникают сомнения, можно ли считать человека журналистом, если у него нет корочки какого-либо издания. Многие авторы ведут независимые блоги, по популярности сравнимые с журналами и газетами. Можно ли, например, считать журналистами Алексея Навальная, Илью Варламова, Руслана Соколовского, которого осудили в Екатеринбурге за высказывания в видеоблоге?" Струнников считает, что профсоюз должен поддерживать всех публикующихся авторов, независимо от того, сотрудничают ли они с зарегистрированными СМИ.

Сопредседатель профсоюза Игорь Ясин на это заметил, что профессиональные журналисты, в отличие от блогеров, работают в соответствии с этическими стандартами. "Например, нашим членом сейчас хотел бы стать известный блогер Амиран Сардаров. Контент его блога вызывает у нас этические вопросы, и мы пока не приняли решение". – "Давайте тогда определимся с критериями", - предложил Глеб Струнников. На что один из основателей профсоюза Павел Никулин возразил: "Я хотел бы всех предостеречь от введения и определения журналистской профессии. Как только мы введем жесткий стандарт, мы выведем из под защиты тех, кто под него не подходит". Все известные журналистские организации придерживаются той позиции, что никаких жестких критериев определения профессии быть не может, подчеркнул Никулин.

Акция в поддержку Telegram

После окончания заседания журналисты вышли на Тверскую улицу и запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram. Профсоюз уже выступал с заявлением по поводу блокировки. "Для нас, как для журналистов, Telegram - это очень удобный канал не только коммуникации, но и распространения информации, - объяснил Антон Карлинер. - И то, что в последние несколько дней делает российская государственная машина - это называется просто цензура".

Профсоюз журналистов всегда активно выступал против цензуры и уже выступал с заявлением по поводу блокировки Telegram. Карлинер назвал ее войной против интернета, против развития и против цивилизации. "Это не то, что должно происходить в 21 веке в любой стране", - считает сопредседатель профсоюза журналистов.

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