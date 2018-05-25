Шрёдер и Сечин на ПМЭФ: ода российскому нефтегазовому сектору

Нефтегазовый сектор топливно-энергетического комплекса остается одной из важнейших отраслей российской экономики и крупным источником пополнения госбюджета. Поэтому утром второго дня работы XXII Петербургского международного экономического форума , 25 мая, прошли сразу две секции, посвященные, соответственно, торговле нефтью и газом. Оба докладчика - Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) и Игорь Сечин - обращались в своих речах, прежде всего, к зарубежным участникам форума, но при этом вели себя у микрофона абсолютно по-разному. Корреспондент DW побывал на обоих мероприятиях.

Как Шрёдер убеждал в необходимости "Северного потока-2"

Разговор о преимуществах проекта "Северный поток-2" проходил в формате делового завтрака под названием "Энергия для Европы: надежное партнерство". Приглашенные гости перед началом дискуссии накладывали на тарелки "санкционные" сыры и хамон, перемежая их традиционными русскими оладьями со сметаной и красной икрой. И казалось, что в плане гастрономии "взаимовыгодное и дополняющее друг друга сотрудничество" уже налажено.

Герхард Шрёдер

О взаимовыгодном сотрудничестве идет речь при рассмотрении проекта "Северный поток-2", провозгласил в начале сессии модератор Фридберт Пфлюгер (Friedbert Pflüger). И представил основного докладчика - председателя совета директоров Nord Stream 2 AG Герхарда Шрёдера. Профессор петербургского филиала Высшей школы экономики Андрей Заостровцев, к которому корреспондент DW обратился за комментарием, узнав об участии Шрёдера в этом мероприятии, вспомнил термин "шрёдеризация".

"Фамилия бывшего канцлера ФРГ символизирует тех западных политиков, которые, несмотря ни на какие обстоятельства, готовы продолжать экономическое сотрудничество с Россией и даже расширять его. А сам Герхард Шрёдер это - главный лоббист не только интересов немецких бизнес-компаний, но также и российского газового монополиста - компании "Газпром", - отмечает петербургский эксперт.

И Герхард Шрёдер в своем выступлении в очередной раз подтвердил слова петербургского профессора экономики. Прежде всего, бывший канцлер констатировал: "Ясно, что дополнительные поставки природного газа в Европу играют важную роль".

Далее Шрёдер столь же категорично заявлял, что при рассмотрении источников поставок должны сочетаться: разумная цена, достойное качество и надежное сотрудничество. "Покрыть растущую потребность в газе из других источников невозможно. Никаких рациональных доводов против новой ветки "Северного потока" не существует!", - воскликнул он. И добавил, что против "Северного потока-2" выступают "только наши конкуренты".

"Друг Герхард"

Стоявший рядом с корреспондентом DW руководитель московского бюро журнала Der Spiegel Кристиан Эш (Christian Esch) в шутку заметил, что Шрёдер по праву должен считаться третьим по значению человеком в России. "Я заметил, что во время инаугурации Путина он поздравил его сразу после патриарха Кирилла, то есть - до Медведева. Наверно, это свидетельствует о его статусе", - с иронией пояснил шеф-редактор московского бюро Der Spiegel. И подытожил, что героем книги Александра Рара "Владимир Путин. Немец в Кремле" должен быть не Путин, а "друг Герхард".

Владимир Путин и Герхард Шрёдер (фото из архива)

Между тем утверждения "друга Герхарда"о том, что никакой альтернативы увеличению поставок газа из России не существует, мягко говоря, не совсем точны. Например, Литва, которая еще недавно платила самую высокую в Европе цену за российский газ, решила диверсифицировать поставки "голубого топлива" и стала получать сжиженный газ из США.

Как официально заявил в конце прошлого года премьер-министр Литовской Республики Саулюс Сквернялис, сейчас американский сжиженный газ занимает более 50 процентов от всего потребляемого в Литве газа. И это обстоятельство очень облегчило переговоры с "Газпромом", который стал сговорчивее в вопросах цены на свою продукцию.

Другая балтийская республика - Эстония - несколько лет назад принялась устанавливать на крышах жилых домов солнечные батареи и устанавливать вдоль автомагистралей ветрогенераторы. Причина - стремление уменьшить энергетическую зависимость от восточного соседа.

Перспективы энергетического рынка

Тема альтернативных источников энергии возникла и во время "Энергетической панели", которая проводилась под эгидой "Роснефти". При этом тон дискуссии в самом начале задал модератор - председатель компании Sasakawa Pease Foundation, бывший исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Нобуо Танака.

Игорь Сечин

Он привел данные свежего прогноза МЭА. Проанализировав мировые тенденции развития энергетики, аналитики пришли к выводу, что мир стоит на пороге четырех революций: сланцевой, солнечной, "зеленой" и электрической. От сланцевой, согласно прогнозу МЭА, выиграют, прежде всего, США, от "зеленой" - Китай, который сможет перейти на самообеспечение своих энергетических потребностей, от солнечной - те страны, которые заранее озаботятся переходом на альтернативные источники энергии. Ну, а победа "электрической революции", по мнению Нобуо Танака, приведет к расцвету цифровизации. "Тот, кто не обратит внимание на этот прогноз, в будущем столкнется с серьезными проблемами", - предрек модератор панели.

Аргументы Сечина

Выступавший следом с основным докладом председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин оказался в положении отыгрывающегося. Он без энтузиазма констатировал, что в нефтегазовом секторе происходят "глубокие изменения" и привел прогноз компании BP, что "уровень спроса на углеводороды в 2040 году будет выше, чем сейчас". Далее последовал тезис о том, что "нефть и газ останутся самым важным сектором энергетики как для продавцов, так и для покупателей", а затем Сечин переключился на критику США, которые, по его словам "последовательно проводят политику неприятия мировых договоров".

Следствием этой политики стала "исключительно нетипичная ситуация на мировом нефтегазовом рынке". А одним из проявлений "нетипичной ситуации" стал наблюдаемый в последнее время рост цен на нефть. Председатель правления "Роснефти" считает, что в высоких ценах на "черное золото" заинтересован, прежде всего, Вашингтон.

С этой целью, по словам Сечина, США и вышли из договора по иранской атомной программе. А сверхприбыли от продажи нефти нужны Америке, чтобы развивать сланцевую нефтяную и газовую добычу, поскольку сейчас эти операции стоят очень дорого. Конечная же цель Соединенных Штатов, по мнению Сечина, - заставить весь мир покупать у Америки нефть и газ. "Монополия на рынке всегда ведет к повышению цен. Об этом еще писал выдающийся экономист прошлого Карл Маркс, когда описывал товарно-денежные отношения", - блеснул эрудицией глава "Роснефти".

В ходе последующей дискуссии с участием топ-менеджеров ведущих энергетических гигантов говорилось о том, какой будет доля сланцевых нефти и газа через 10-20 лет, и о том, что новые месторождения становятся все мельче и встречаются все реже. При этом никто не спросил Игоря Сечина, выгодны ли высокие цены на нефть самой России, и не является ли руководимая им компания одним из крупнейших энергетических монополистов?

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