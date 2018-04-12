Школы, в которых легче выучить немецкий

Инициатива "Школы: партнеры будущего" или просто PASCH (от нем. Partnerschule) - сеть партнерских школ по всему миру, в которых немецкому языку уделяется особое внимание. Она была основана в 2008 году с подачи министерства иностранных дел ФРГ. Вызвать у детей интерес к немецкому языку и Германии с помощью новых увлекательных форматов - идея, лежащая в основе проекта. Сделать это проще, если объединить усилия. Сегодня в инициативе участвуют почти две тысячи школ в 120 странах. В их число входят немецкие школы за рубежом, школы, предоставляющие возможность сдать экзамен на получение Немецкого языкового диплома (DSD), а также школы с углубленным изучением немецкого языка как первого или второго иностранного.

Реализовывать инициативу PASCH на практике помогают несколько крупных немецких некоммерческих организаций. Более трети школ PASCH курирует Гете-Институт. В России он опекает 15 лицеев и гимназий.

PASCH - платформа для тестирования проектов в России

Об инициативе PASCH не понаслышке знают в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Краснодаре и Калининграде. "Для участия были отобраны школы, стремящиеся развить интерес к изучению немецкого языка и сотрудничать с партнерами инициативы в других странах", - поясняет в интервью DW референт проекта PASCH из Гете-Института Евгения Герцов. Приоритет отдавался школам с естественно-научным и техническим уклоном. Важную роль также играли позиции в национальных рейтингах, активность учителей и открытость директоров к использованию новых методик и технологий в преподавании немецкого языка.

Университет Дуйсбурга-Эссена принимает студентов из России сразу после школы

"Эти школы являются нашими партнерами в регионах. PASCH для нас - своего рода платформа для тестирования проектов", - отмечает Герцов. Так, программа "Мост в немецкий университет", дающая прямой доступ к высшему образованию в Германии, была разработана в рамках PASCH и изначально была предназначена лишь для участников инициативы. По этой программе девятиклассники могут пройти языковую и предметную подготовку в России и попасть на обучение в один из университетов земли Северный Рейн - Вестфалия или Европейский университет Виадрина. Сегодня подать заявку на стипендию могут ученики любой российской школы.

Ноу-хау из Германии в российских школах

PASCH - не только аббревиатура: в немецком языке это слово означает дубль - ситуацию, когда на игральных костях выпадает одинаковое количество очков, что дает игроку преимущество. Участники инициативы PASCH в любом случае в выигрыше.

Например, у учеников есть возможность принять участие в интересных конкурсах, получить стипендию и поехать на языковые курсы или в летний лагерь в Германию, где в течение трех недель дети учат немецкий язык, знакомятся со страной и общаются с учениками школ PASCH из других уголков мира. Но главное преимущество, как подчеркивает Евгения Герцов, - поддержка в преподавании немецкого языка по современным стандартам. Гете-Институт помогает школам найти партнеров в Германии, с которыми они могли бы осуществить различные проекты.

Мини-компьютер Calliope теперь опробуют и школьники в России

Речь идет не только о внеклассной работе. Обмен опытом и тестирование в российских реалиях учебных методик, заимствованных из Германии, - важная составляющая. К такому ноу-хау относятся и межпредметные уроки. Например, занятие по немецкому языку можно объединить с уроком биологии или химии. В этом юбилейном году в фокусе оказалась информатика. Российские ученики могут попробовать себя в программировании - с помощью мини-компьютера Calliope, который сегодня применяется в начальных классах в Германии.

Планируется провести и музыкальный эксперимент. Ребята в Нижнем Новгороде, Перми и Астрахани смогут пообщаться с изобретателями из Германии и вместе с ними написать музыку c помощью компьютера. А в школах Уфы, Калининграда и Краснодара по приглашению Гете-Института Йоахим Хеккер (Joachim Hecker), известный немецкий журналист и автор детских книг, популяризирующий науку, устроит настоящее шоу. "Каждый год мы пробуем что-то новое. Школьники нас уже знают и очень рады, когда мы приезжаем. Нередко бывает, что интерес к немецкому языку начинают проявлять ученики, не изучавшие его раньше", - говорит Евгения Герцов.

Новый педагогический опыт

Включение в сеть партнерских школ стало подарком и для 32-й гимназии в Калининграде. По словам ее директора Виктории Беляковой, десять лет назад у учеников наблюдалась тенденция к снижению интереса к иностранным языкам. Инициатива PASCH открыла новые возможности. Сегодня в проектах PASCH с большим удовольствием участвуют как дошкольники, так и старшеклассники. "Каждый проект по-своему хорош и ярок. Для детского сада, например, был очень интересный проект "Зайчишка Ханс". Вот уже несколько лет после него мы получаем классы, где дети выбирают немецкий язык как первый иностранный", - отмечает Виктория Белякова. Вымышленный персонаж зайчишка Ханс говорит по-немецки и помогает усвоить простую лексику, используя картинки, раскраски, детские песни, танцы, поделки.

Дети постарше вместе с журналистами немецкого радио учились давать интервью, а музыканты из Германии помогали им сочинять рэп.

В рамках инициативы "Школы: партнеры будущего" у учителей есть возможность посмотреть, как преподают их коллеги в Германии. По мнению Виктории Беляковой, возможность повышения квалификации педагогов - одно из главных преимуществ программы PASCH. "Такие учителя способны увлечь детей, они не стоят на месте, а ищут новые методы, мотивирующие детей к получению знаний", - говорит директор. Калининградская гимназия поддерживает отношения с несколькими школами в Германии. Инициатива PASCH дала возможность объединиться и с другими школами в России для совместных проектов. "Мы также являемся лингвистической площадкой, проводим конференции и передаем опыт", - дополняет она.

Получить удовольствие от встречи с немецким языком и учителя, и ученики могут и в рамках актуального проекта "Стань чемпионом с немецким!" в преддверии ЧМ по футболу. В ряде городов, которые станут площадками мундиаля, школьники могут погонять мяч и одновременно поупражняться в немецком языке. В конце апреля турнир на Кубок Гете-Института по мини-футболу пройдет и в Калининграде.

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