Шесть самых крупных пожаров в России за 15 лет | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 26.03.2018

Трагедия в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово унесла более 60 жизней, став одним из крупнейших по числу жертв пожаров в России за последние десятилетия. Начиная с 2003 года, в стране вспыхнули не менее 11 пожаров, каждый из которых стал причиной гибели более 20 человек.

24 ноября 2003 года, общежитие Российского университета дружбы народов (РУДН), Москва

Пожар привел к гибели 44 человек, пострадали 180. Среди погибших и пострадавших - студенты из 39 стран мира. Суд признал виновными 6 человек. Самое строгое наказание (два года колонии-поселения) получил пожарный инспектор Государственного пожарного надзора Юго-Западного административного округа Москвы Павел Лонин. Остальных приговорили к условному заключению на срок до трех лет. Общая сумма компенсации, которую должны были выплатить осужденные, составила 1 млн 300 тыс. рублей.

9 декабря 2006 года, наркологическая больница № 17, Москва

Жертвами ночного пожара в московской больнице стали 46 женщин - 44 пациентки и две сотрудницы медучреждения. Причиной пожара стал поджог, заявил тогдашний глава МЧС РФ Сергей Шойгу.

Сотрудник МЧС при тушении пожара в Москве

20 марта 2007 года, дом престарелых в станице Камышеватская, Краснодарский край

Почти час добирались пожарные до загоревшегося дома престарелых в станице Камышеватская из ближайшего города Ейска. В результате погибли 62 человека, в том числе одна медсестра, практически все они умерли от нехватки кислорода. 34 человека удалось спасти. Позднее выяснилось, что в здании не было пожарной сигнализации, а эвакуационные пути были завалены. По данным следствия, причиной пожара стала непотушенная сигарета. В феврале 2009 года суд признал директора учреждения и завхоза виновными в нарушении правил пожарной безопасности и приговорил их соответственно к 3,5 и 4 годам лишения свободы.

5 декабря 2009 года, клуб "Хромая лошадь", Пермь

Пожар в пермском клубе "Хромая лошадь" унес больше всего жизней за последние десятилетия - 156 человек. Как установило следствие, пожар произошел в результате применения пиротехнических изделий в пожароопасных условиях, а также в связи с нарушениями правил пожарной безопасности и строительных норм - в заведении не было запасных эвакуационных выходов.

Спустя 2,5 года после трагедии суд приговорил совладельца клуба Константина Мрыхина к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее второй соучредитель клуба Анатолий Зак был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы, исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов - к 4 и 6 годам соответственно. Устроители пиротехнического шоу Сергей и Игорь Дербеневы осуждены на 5 лет и 4 года лишения свободы в колонии общего режима, а признанные виновными в халатности экс-инспекторы Госпожнадзора по Пермскому краю Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева - на 5 лет и 4 года лишения свободы в колонии-поселении.

26 апреля 2013 года, психиатрическая больница №14, поселок Раменский Дмитровского района Московской области

Только трем находившимся в подмосковной больнице в ночь пожара, удалось спастись, всего в здании находился 41 человек. Среди погибших - 36 больных и две санитарки. Причиной возгорания названо короткое замыкание. Следствие пришло к выводу, что причиной пожара стало нарушение руководством больницы правил пожарной безопасности. В частности, персонал не был подготовлен к действиям в условиях экстренной ситуации.

В ноябре 2016 года суд признал бывшего главврача больницы Мурада Шаова и его заместителя Михаила Хохлова виновными в нарушении требований пожарной безопасности и приговорил их к 4,5 годам лишения свободы. Однако отбывать наказание осужденным не пришлось: они были амнистированы по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне.

13 сентября 2013 года, психоневрологический интернат "Оксочи" в деревне Лука, Новгородская область

На месте трагедии в психдиспансере работают спасатели

37 человек погибли в результате крупного пожара в психдиспансере под Новгородом в августе 2013 года, 22 пациента удалось спасти. Здание практически полностью выгорело. По версии следствия, причиной возгорания стали курение и неосторожное обращение с огнем одного из пациентов.

В 2015 году бывший директор интерната Сайгидгосен Магомедов был приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, бывший главный инженер учреждения Александр Куликов - к 4 годам колонии-поселения, однако уже через три месяца его освободили по амнистии.

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