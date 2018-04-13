Шестикратная паралимпийская чемпионка из РФ выиграла суд против Bild

Российская биатлонистка, шестикратная паралимпийская чемпионка Михалина Лысова выиграла дело в Окружном суде Гамбурга против немецкой газеты Bild, обвинившей ее в использовании допинга. Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщили пресс-служба Паралимпийского комитета России.

В преддверии Игр в Южной Корее в издании вышел материал под заголовком: "Скандал на Паралимпиаде! Российская спортсменка, принимающая допинг, может поехать в Пхёнчхан".

Судья в Гамбурге, рассмотрев иск Лысовой, пришел к выводу, что ее права были нарушены, и предписал удалить материал с сайта газеты.

На момент написания материала в редакции Bild на запрос DW о комментарии не ответили.

Ранее, 6 марта, Международный паралимпийский комитет рассмотрел доказательства того, что российская атлетка не участвовала в схемах приема допинга, и пришел к выводу, что она не была замешана ни в каких нарушениях. В связи с этим спортсменка была допущена до участия в Паралимпийских играх в Пхёнчхане.

На Играх в Южной Корее

С 2007 года Михалина Лысова выступает за сборную России на чемпионатах мира. Она является инвалидом детства по зрению.

ВЮжной КорееМихалина Лысова завоевала шесть медалей: два "золота", три "серебра" и одну "бронзу".

Из-за допингового скандала сборная России на Паралимпиаду-2018 не была допущена. Российские паралимпийцы получили лицензии на участие в ней по остаточному принципу после того, как некоторые национальные олимпийские комитеты отказались от участия в Играх в ряде дисциплин.

Всего под нейтральным флагом в соревнованиях принимали участие тридцать паралимпийцев из РФ. Все российские спортсмены значились как "нейтральные паралимпийские атлеты" без упоминания названия страны, а российской сборной не было в списке участников Международного паралимпийского комитета.

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