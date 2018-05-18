Швеция стала чемпионом мира по хоккею. В финальном матче, который состоялся в воскресенье, 20 мая, сборная Швеции обыграла национальную команду Швейцарии - 3:2. Основное время матча и овертайм завершились вничью, исход встречи решился в серии буллитов. Бронзовым призером чемпионата стали США, обыграв сборную Канады со счетом 4:1.

Швеция стала чемпионом мира по хоккею в 11-й раз и второй раз подряд. На счету шведов также 19 серебряных и 17 бронзовых медалей. В свою очередь, Швейцария дважды становилась серебряным призером и 8 раз - бронзовым.

Сборная России по итогам серии матчей вышла в четвертьфинал чемпионата. В матче с Канадой российская сборная пропустила решающую шайбу в овертайме.

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2019 года в Словакии.

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