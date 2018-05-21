 Швеция и Беларусь восстановили дипотношения в полном объеме | Новости из Германии о Европе | DW | 22.05.2018
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Европа

Швеция и Беларусь восстановили дипотношения в полном объеме

В 2012 году "плюшевый десант" надолго испортил отношения между Швецией и Беларусью. Теперь посол Беларуси вернулся в Стокгольм.

Плюшевый десант

"Плюшевый десант"

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Дмитрий Мирончика послом в Швеции и таким образом восстановил уровень дипломатических отношений между странами до уровня шестилетней давности, когда произошел скандал с "плюшевым десантом". Об этом во вторник, 22 мая, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Контекст

После "плюшевого десанта" над Беларусью летает все больше военных самолетов. Сотрудники шведской компании Studio Total в открытом письме Лукашенко заявили, что отказываются ехать на допрос в Минск. (15.08.2012)

Президент Лукашенко все же признал факт нарушения воздушной границы Беларуси легкомоторным шведским самолетом. Он молчал три недели, так как несет личную ответственность за состояние войск ПВО, считает Наталья Макушина. (27.07.2012)

Летом 2012 года границу Беларуси пересек легкомоторный самолет, управляемый гражданами Швеции, и сбросил над территорией страны плюшевых мишек с призывом к свободе прессы. После этого послу Швеции в Беларуси не продлили аккредитацию, Швеция отказалась принять нового белорусского посла, и почти год у Швеции в Беларуси не было ни одного представителя с дипломатическим статусом. Посольство Беларуси в Стокгольме было вновь открыто только в ноябре 2017 года.

"Плюшевый десант" спровоцировал внешне- и внутреннеполитический скандал в Беларуси. Лукашенко освободил от занимаемых должностей председателя национального Госпогранкомитета Игоря Рачковского и командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майора Дмитрия Пахмелкина. В отношении фотографа Антона Суряпина, разместившего фотографии мишек, и риэлтора Сергея Башаримова, у которого снимали квартиру шведские пилоты, было возбуждено уголовное преследование.

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    Автор: Галина Петровская


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