 Швеция запросит у РФ объяснений по делу Скрипаля | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2018
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Европа

Швеция запросит у РФ объяснений по делу Скрипаля

РФ должна объяснить, как яд, разработанный в СССР, оказался в Солсбери, полагает официальный Стокгольм. Премьер-министр Швеции запросит объяснений у РФ по делу Скрипаля.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен

Швеция намерена запросить разъяснений об отравлении Сергея Скрипаля после того, как российское посольство в Лондоне указало на недостаток коммуникации с западными странами. По словам премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, на России лежит обязательство доказать, что страна не является источником яда, которым были отравлены Скрипаль и его дочь. "Москве будет нелегко объяснить, как вещество, сделанное во времена СССР, чьим преемником является Россия, оказалось в Солсбери", - сказал Лёвен в субботу, 7 апреля.

Контекст

Британская газета The Times назвала место, где, по ее данным, был изготовлен яд, которым отправили Сергея и Юлию Скрипалей. Это Шиханы - центр создания химического оружия в СССР. (06.04.2018)

Российский посол в Лондоне Яковенко хочет встретиться с главой британского МИД. На встрече могут быть подняты вопросы ухудшившихся взаимоотношений двух стран. (07.04.2018)

"Они (российская сторона. - Ред.) обязаны следить за нервнопаралитическими веществами. Я считаю, что это очень, очень серьезно", - добавил Лёвен. Москва отрицает причастность к нападению на Скрипаля и его дочь.

В ближайший понедельник Стефан Лёвен должен провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В субботу посольство России в Великобритании сообщило, что глава дипмиссии Александр Яковенко запросил аудиенции у министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона на фоне "совершенно неудовлетворительного" взаимодействия двух стран.

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  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

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    Юлия Скрипаль вышла из комы

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    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

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  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

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    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

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    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

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    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

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    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 03:17

Откуда взялся "Новичок": противостояние Запада и России

 

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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