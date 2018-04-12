Швейцарская Sulzer выкупила свои акции у "Реновы" и вышла из-под санкций США

Швейцарская машиностроительная компания Sulzer выкупила у "Реновы" Виктора Вексельберга 5 миллионов собственных акций. Об этом сказано в заявлении самой Sulzer, опубликованном в четверг, 12 апреля. Ранее эту сделку одобрило министерство финансов США.

Таким образом, доля "Реновы" в Sulzer теперь снизилась до 48,8 процента (до сделки этот показатель составлял 63,4 процента), что позволило швейцарской компании выйти из под санкций США. "Предприятие может возобновить операции по всему миру и примет меры по размораживанию активов в ближайшее время", - указано в заявлении.

Вексельберг пока не получит деньги от продажи акций

Цена проданного пакета на бирже составляет около 560 млн долларов. При этом "Ренова" не получит деньги до отмены американских санкций, отметил представитель Sulzer в интервью РБК. "Ренова" отказалась от комментариев.

Министерство финансов США 6 апреля ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В итоге российские бизнесмены потеряли более 16 млрд долларов, а курс евро к рублю пробил отметку в 80 рублей, позднее снизившись до уровня в 76 рублей.

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