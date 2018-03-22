 Шварценеггер, Стрип, Кински: по стопам звездных родителей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018
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Культура и стиль жизни

Шварценеггер, Стрип, Кински: по стопам звездных родителей

Карьеру в Голливуде сделать проще, если ты родился прямо на "фабрике грез". Но не всегда актерский ген ведет к успеху.

  • Патрик Шварценеггер и Арнольд Шварценеггер

    Отцы и дети из актерских династий

    Шварценеггер - смена амплуа

    "Терминатор" из Австрии сделал карьеру в кино без помощи мамы-домохозяйки и папы-жандарма. Патрик Шварценеггер - старший сын знаменитого культуриста, актера и политика - родился в Лос-Анджелесе и еще подростком обзавелся модным брендом, стал фотомоделью и начал сниматься в кино. Свою первую главную роль Патрик получил в романтическо-сказочной драме "Полночное солнце" (2018).

  • Мэрил Стрип

    Отцы и дети из актерских династий

    Стрип - женская линия

    Мэрил Стрип - не из актерской семьи, но считается одной из лучших актрис современности. Трижды награждалась "Оскаром" и держит рекорд по числу номинаций (21) на премию Американской киноакадемии. Ген своего дарования Стрип передала всем своим четырем дочерям, которые снимаются, главным образом, в телевизионных сериалах.

  • Джулия Робертс и Эмма Робертс

    Отцы и дети из актерских династий

    Робертс - в трех поколениях

    В семье Джулии Робертс все пошли по стопам родителей-актеров. Красотка из культовой мелодрамы стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Сделал звездную карьеру в кино брат Эрик. Актрисой стала сестра Лиза. В третьем поколении покоряет киноэкраны и Эмма Робертс, племянница обладательницы самой голливудской улыбки и дочь Эрика Робертс.

  • Трой Гэрити и Джейн Фонда

    Отцы и дети из актерских династий

    Фонда - звездная генеалогия

    Ослепительных по звездности родственников имеет американский актер Трой О'Донован Гэрити. Сын прославленной Джейн Фонда, внук легендарного Генри Фонда, племянник великого Питера Фонда и кузен небезызвестной Бриджит Фонда снимается много, но больше на второстепенных ролях.

  • Настасья Кински

    Отцы и дети из актерских династий

    Кински и компания

    Настасья Кински сделала в кино не менее блестящую карьеру, чем ее легендарный папа Клаус. Подросло и следующее поколение. Соня Кински (на фото пятая слева) также решила стать актрисой и вращается в подобающих ее статусу кругах, например, в компании с дочками гитариста The Rolling Stones Ричардса и художника и кинорежиссера Шнабеля.

  • Ранбир Капур и Дипика Падуконе

    Отцы и дети из актерских династий

    Капур - из колыбели индийского кино

    Болливуд уж точно не отстает по части преемственности от Голливуда. Среди многочисленного потомства "отца" индийского кино, гениального Раджа Капура и его братьев, чуть ли не каждый второй - актер или актриса. Ранбир Капур, внук "товарища Бродяги", входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. На фото: с бывшей подругой, индийской фотомоделью и кинозвездой Дипикой Падуконе.

  • Бенедикт Камбербетч и Ванда Вентхем

    Отцы и дети из актерских династий

    Камбербэтч - продолжатель традиций

    В Великобритании семейные традиции продолжает Бенедикт Камбербэтч. Его отец Тимоти Карлтон - звезда театра и телевидения. Мама Ванда Вентхем - также известная актриса, в свое время постоянная участница долгоиграющего сериала "Doctor Who". В культовом многосерийном фильме "Шерлок" родители Бенедикта сыграли родителей детектива с Бейкер-стрит.

  • Мориц Бляйбтрой с мамой Моникой

    Отцы и дети из актерских династий

    Бляйбтрой - мамина гордость

    Мориц Бляйбтрой продолжает австрийскую актерскую династию, которая уходит корнями в XIX век и насчитывает четыре поколения. Мама Моника была при жизни востребованной театральной актрисой. Известным актером был и папа Ханс. Мориц уже ребенком начал сниматься в телевизионных фильмах. Он родился в Мюнхене, вырос в Гамбурге и считается одним из ведущих в Германии актеров кино.

  • Тиль Швайгер

    Отцы и дети из актерских династий

    Швайгер - отцовская любовь

    Никто не знает, пойдут ли по стопам Тиля Швайгера его внуки и правнуки. Но вот дети этого немецкого актера, сын и три дочки, в полном составе снимаются в кино. Пока что в фильмах своего знаменитого папы, одного из самых успешных актеров и продюсеров Германии.

  • Уве, Вильсон Гонсалес и Джимми Блю Оксенкнехт

    Отцы и дети из актерских династий

    Оксенкнехт - мужская банда

    Немецкий актер и певец Уве Оксенкнехт, карьера которого в кино началась с культового фильма "Подводная лодка", тоже продвигает своих детей, которых у него четверо. Двое сыновей-погодков, Вильсон Гонсалес и Джимми Блю, впрочем, добились уже немалой известности - снимаются регулярно с 1999 года и оба сделали себе имя также на поприще популярной музыки.

  • Софи Лорен и Алессандра Муссолини

    Отцы и дети из актерских династий

    Лорен и Муссолини - взрывная смесь

    Племянница Софи Лорен пробовала сниматься в кино, но быстро оставила эту затею. Удачнее пошла карьера в политике. Видимо, сильнее оказался ген бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини, внучкой которого гордится быть Алессандра.

  • Максимилиан Шелл с подругой Ивой и дочерью Настей

    Отцы и дети из актерских династий

    Настя Шелл - актерский ген отдыхает

    Лауреат "Оскара" Максимилиан Шелл происходит из именитой театральной и литературной семьи Австрии и Швейцарии и считается одним из выдающихся немецкоязычных актеров. Звездой советского кино была Наталья Андрейченко. В 1989 году них родилась дочь Настя (на фото справа). Она носит фамилию Шелл. Но медийную известность приобрела, увы, не как актриса.

  • Елизавета Боярская

    Отцы и дети из актерских династий

    По стопам родителей

    На генетику нельзя полагаться полностью, но она помогает пробиться к успеху. В современной России многие дети из актерских семей идут по стопам своих известных родителей. Так, Елизавета Боярская последовала примеру своего звездного папы и прочих одаренных актерским талантом родственников.

    Автор: Элла Володина


  • Патрик Шварценеггер и Арнольд Шварценеггер

    Отцы и дети из актерских династий

    Шварценеггер - смена амплуа

    "Терминатор" из Австрии сделал карьеру в кино без помощи мамы-домохозяйки и папы-жандарма. Патрик Шварценеггер - старший сын знаменитого культуриста, актера и политика - родился в Лос-Анджелесе и еще подростком обзавелся модным брендом, стал фотомоделью и начал сниматься в кино. Свою первую главную роль Патрик получил в романтическо-сказочной драме "Полночное солнце" (2018).

  • Мэрил Стрип

    Отцы и дети из актерских династий

    Стрип - женская линия

    Мэрил Стрип - не из актерской семьи, но считается одной из лучших актрис современности. Трижды награждалась "Оскаром" и держит рекорд по числу номинаций (21) на премию Американской киноакадемии. Ген своего дарования Стрип передала всем своим четырем дочерям, которые снимаются, главным образом, в телевизионных сериалах.

  • Джулия Робертс и Эмма Робертс

    Отцы и дети из актерских династий

    Робертс - в трех поколениях

    В семье Джулии Робертс все пошли по стопам родителей-актеров. Красотка из культовой мелодрамы стала одной из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Сделал звездную карьеру в кино брат Эрик. Актрисой стала сестра Лиза. В третьем поколении покоряет киноэкраны и Эмма Робертс, племянница обладательницы самой голливудской улыбки и дочь Эрика Робертс.

  • Трой Гэрити и Джейн Фонда

    Отцы и дети из актерских династий

    Фонда - звездная генеалогия

    Ослепительных по звездности родственников имеет американский актер Трой О'Донован Гэрити. Сын прославленной Джейн Фонда, внук легендарного Генри Фонда, племянник великого Питера Фонда и кузен небезызвестной Бриджит Фонда снимается много, но больше на второстепенных ролях.

  • Настасья Кински

    Отцы и дети из актерских династий

    Кински и компания

    Настасья Кински сделала в кино не менее блестящую карьеру, чем ее легендарный папа Клаус. Подросло и следующее поколение. Соня Кински (на фото пятая слева) также решила стать актрисой и вращается в подобающих ее статусу кругах, например, в компании с дочками гитариста The Rolling Stones Ричардса и художника и кинорежиссера Шнабеля.

  • Ранбир Капур и Дипика Падуконе

    Отцы и дети из актерских династий

    Капур - из колыбели индийского кино

    Болливуд уж точно не отстает по части преемственности от Голливуда. Среди многочисленного потомства "отца" индийского кино, гениального Раджа Капура и его братьев, чуть ли не каждый второй - актер или актриса. Ранбир Капур, внук "товарища Бродяги", входит в число самых высокооплачиваемых актеров мира. На фото: с бывшей подругой, индийской фотомоделью и кинозвездой Дипикой Падуконе.

  • Бенедикт Камбербетч и Ванда Вентхем

    Отцы и дети из актерских династий

    Камбербэтч - продолжатель традиций

    В Великобритании семейные традиции продолжает Бенедикт Камбербэтч. Его отец Тимоти Карлтон - звезда театра и телевидения. Мама Ванда Вентхем - также известная актриса, в свое время постоянная участница долгоиграющего сериала "Doctor Who". В культовом многосерийном фильме "Шерлок" родители Бенедикта сыграли родителей детектива с Бейкер-стрит.

  • Мориц Бляйбтрой с мамой Моникой

    Отцы и дети из актерских династий

    Бляйбтрой - мамина гордость

    Мориц Бляйбтрой продолжает австрийскую актерскую династию, которая уходит корнями в XIX век и насчитывает четыре поколения. Мама Моника была при жизни востребованной театральной актрисой. Известным актером был и папа Ханс. Мориц уже ребенком начал сниматься в телевизионных фильмах. Он родился в Мюнхене, вырос в Гамбурге и считается одним из ведущих в Германии актеров кино.

  • Тиль Швайгер

    Отцы и дети из актерских династий

    Швайгер - отцовская любовь

    Никто не знает, пойдут ли по стопам Тиля Швайгера его внуки и правнуки. Но вот дети этого немецкого актера, сын и три дочки, в полном составе снимаются в кино. Пока что в фильмах своего знаменитого папы, одного из самых успешных актеров и продюсеров Германии.

  • Уве, Вильсон Гонсалес и Джимми Блю Оксенкнехт

    Отцы и дети из актерских династий

    Оксенкнехт - мужская банда

    Немецкий актер и певец Уве Оксенкнехт, карьера которого в кино началась с культового фильма "Подводная лодка", тоже продвигает своих детей, которых у него четверо. Двое сыновей-погодков, Вильсон Гонсалес и Джимми Блю, впрочем, добились уже немалой известности - снимаются регулярно с 1999 года и оба сделали себе имя также на поприще популярной музыки.

  • Софи Лорен и Алессандра Муссолини

    Отцы и дети из актерских династий

    Лорен и Муссолини - взрывная смесь

    Племянница Софи Лорен пробовала сниматься в кино, но быстро оставила эту затею. Удачнее пошла карьера в политике. Видимо, сильнее оказался ген бывшего итальянского диктатора Бенито Муссолини, внучкой которого гордится быть Алессандра.

  • Максимилиан Шелл с подругой Ивой и дочерью Настей

    Отцы и дети из актерских династий

    Настя Шелл - актерский ген отдыхает

    Лауреат "Оскара" Максимилиан Шелл происходит из именитой театральной и литературной семьи Австрии и Швейцарии и считается одним из выдающихся немецкоязычных актеров. Звездой советского кино была Наталья Андрейченко. В 1989 году них родилась дочь Настя (на фото справа). Она носит фамилию Шелл. Но медийную известность приобрела, увы, не как актриса.

  • Елизавета Боярская

    Отцы и дети из актерских династий

    По стопам родителей

    На генетику нельзя полагаться полностью, но она помогает пробиться к успеху. В современной России многие дети из актерских семей идут по стопам своих известных родителей. Так, Елизавета Боярская последовала примеру своего звездного папы и прочих одаренных актерским талантом родственников.

    Автор: Элла Володина


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    "Мистер Вселенная"

    Арнольд Шварценеггер родился 30 июля 1947 года в австрийской деревне Таль под Грацем в бедной семье и всегда мечтал стать богатым и известным. Реализовать это помог бодибилдинг. "Качаться" он начал в 15 лет под косвенным влиянием своих кумиров - британского культуриста Рега Парка и советского тяжелоатлета Юрия Власова. А в 1967 году Шварценеггер стал самым молодым в истории "Мистером Вселенная".

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    В 1968 году Арнольд прибыл покорять США - с плохим английским и почти без денег. Упорство взяло верх: уже два года спустя в Нью-Йорке он выиграл титул "Мистер Олимпия" и начал сниматься в кино. А еще - изучать психологию и экономику. Девушек менял, как перчатки, - до тех пор, пока не встретил Марию Шрайвер, племянницу Джона Кеннеди и успешную журналистку. В 1986 году они поженились.

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    Аста ла виста, бейби!

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  • Матом - по-русски

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    В 1988 году Арнольд Шварценеггер стал материться по-русски - правда, с киноэкрана. Он снялся в роли капитана советской милиции Ивана Данко, который в период потепления отношений между СССР и США совместно с одним американским полицейским обезвреживает в Москве банду наркодилеров. Несмотря на массу ляпов, фильм "Красная жара" завоевал среди зрителей популярность.

  • Спортсмен с сигарой

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    Спортсмен с сигарой

    И у такого поборника здорового образа жизни, как Арнольд Шварценеггер, есть свои слабости: он обожает курить сигары. По его признанию, первой настоящей кубинской сигарой его угостил тесть - отец Марии Шрайвер. Шварценеггер утверждает, что, помимо прочего, курение сигары помогает ему общаться с людьми, в особенности - с крупными политическими деятелями. На этом фото он запечатлен в 1988 году.

  • С Сильвестром Сталлоне и Брюсом Уиллисом

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    С Сильвестром Сталлоне и Брюсом Уиллисом

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  • С женой и матерью в родном Граце

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    С женой и матерью в родном Граце

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  • На посту губернатора Калифорнии

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    На посту губернатора Калифорнии

    В 2003 году Арнольд Шварценеггер был избран на пост губернатора Калифорнии от Республиканской партии. Он стал 38-м губернатором этого штата и первым его губернатором, родившимся за пределами США, со времени ирландца Джона Дауни, избранного в 1862 году. В 2006 году его переизбрали на второй срок. Как политик Шварценеггер отличался тем, что поддерживал Киотский протокол и выступал против войн.

  • В кругу семьи

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    В кругу семьи

    Фото 2003 года. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер создали образцовую семью. У них родилось четверо детей - две дочери и двое сыновей. Они жили в большом красивом доме в Брентвуде, много времени проводили вместе, а по воскресеньям ходили в церковь. "Я стал отцом после сорока лет. К этому времени понимаешь, как важна семья", - говорил Шварценеггер.

  • Разрыв с Марией

    Суперзвезда из австрийской глубинки

    Разрыв с Марией

    Казалось бы, ничто не могло омрачить семейное счастье Арнольда Шварценеггера. Но в мае 2011 года, вскоре после серебряной свадьбы, Арни заявил о разрыве брачного союза с Марией Шрайвер. На развод подала супруга, узнавшая, что у Шварценеггера есть внебрачный сын, родившийся от их прежней служанки. Оставаться с мужем после этой новости было ниже достоинства представительницы клана Кеннеди.

  • Не прибегая к услугам шофера

    Суперзвезда из австрийской глубинки

    Не прибегая к услугам шофера

    После развода Арнольд Шварценеггер не прекратил общения со своими детьми и уделял им много свободного времени. На этом фото он запечатлен с дочерями во время загородной автомобильной прогулки. Кстати, Арни предпочитает управлять своей машиной сам, не прибегая к услугам шоферов. В автоаварии он не попадал, а вот на мотоцикле разбивался дважды.

  • Новая любовь

    Суперзвезда из австрийской глубинки

    Новая любовь

    Этот австрийский парень стал символом Америки и олицетворением настоящего американца - трудолюбивого, неунывающего и упорного в достижении целей. Не говоря о том, что и в свои 70 лет Арни не теряет привлекательности. А способствует этому позитивный настрой, спорт и любовь. На этом фото он со своей 43-летней подругой - физиотерапевтом Хизер Миллиган.

    Автор: Наталия Королева


Шварценеггер раскрыл свой секрет успеха 
Смотреть видео 01:35

Шварценеггер раскрыл свой секрет успеха

 

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Шварценеггер раскрыл свой секрет успеха  

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