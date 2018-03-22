Шварценеггер, Стрип, Кински: по стопам звездных родителей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018

Карьеру в Голливуде сделать проще, если ты родился прямо на "фабрике грез". Но не всегда актерский ген ведет к успеху.
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