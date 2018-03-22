Шварценеггер, Стрип, Кински: по стопам звездных родителей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018

Суперзвезда из австрийской глубинки

С женой и матерью в родном Граце

Этот снимок сделан в 1997 году, за месяц с небольшим до 50-летия Шварценеггера. В сопровождении супруги и матери он прибыл в родной Грац на мировую премьеру супергеройского фильма "Бэтмен и Робин" с его участием. К тому времени Арни перенес тяжелую операцию на сердце с заменой клапана. А несколько лет спустя во время катания на лыжах он сломал бедро. Но от занятий спортом он так и не отказался.