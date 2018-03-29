 Шансы России на проведение чемпионатов мира снизятся | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.03.2018
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Россия

Шансы России на проведение чемпионатов мира снизятся

После 1 апреля России будет труднее добиться права принимать чемпионаты мира по разным видам спорта. Причина - более жесткие требования Всемирного антидопингового агентства WADA.

Униформа российских спортсменов-юниоров, фото из архива

Шансы России на то, чтобы получить в будущем право на проведение чемпионатов мира по тому или иному виду спорта резко снизятся. Такой вывод следует из новых положений, утвержденных советом учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вступающих в силу 1 апреля 2018 года.

Новые требования кодекса WADA обязывают международные спортивные федерации принимать заявки на проведение мировых спортивных первенств лишь от тех стран, правительство которых "ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA", говорится в правилах агентства.

Россия отказывается выполнять условия WADA

На практике это означает, что WADA будет рекомендовать не проводить чемпионаты мира в России. "Мы будем делать все возможное, чтобы такие турниры получали только страны, чьи антидопинговые организации соответствуют нашему кодексу", - ответили в четверг, 29 марта, в WADA на запрос DW. С ноября 2015 года российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено аккредитации при WADA.

Ричард Макларен

Ричард Макларен

Переговоры о возвращении РУСАДА в состав Всемирного антидопингового агентства не прекращаются. При этом Россия отказывается выполнять условия организации: в частности, выдать для независимого расследования пробы из Московской антидопинговой лаборатории и признать выводы о существовании в России в 2011-2015 годах систематической допинговой программы, сделанные в докладе главы независимой комиссии WADA канадского юриста Ричарда Макларена.

Полностью, однако, исключать получения в будущем Россией права проведения международных спортивных турниров нельзя, признали в WADA.

Вплоть до отстранения от Олимпиады

Изменения в кодексе WADA также предполагают более суровые наказания в отношении стран, которые нарушают антидопинговые правила. В частности, WADA получит право рекомендовать не допускать спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх. Окончательное решение здесь останется за Международным олимпийским комитетом.

Ларс Мортзифер

Ларс Мортзифер

"Теперь появились правовые основания для того, чтобы наказывать целые страны, не уважающие правила. Наконец, закроется эта правовая лазейка", - сказал ранее агентству SID Ларс Мортзифер (Lars Mortsiefer), руководитель Национального антидопингового агентства Германии (NADA).

В WADA изменения кодекса считают, "вероятно, крупнейшим успехом в борьбе с допингом за последние годы". Как заявил агентству SID гендиректор WADA Оливье Ниггли, больше никогда не повторится ситуация, как в случае с обнаруженными нарушениями в России, "когда мы все были не подготовлены и не имели правовых рамок для решения проблемы".

Россия: "К нам будет применяться прежний стандарт"

Ведущие российские спортивные функционеры в своих последних заявлениях подтверждали, что Россия не собирается признавать доклад Макларена. После встречи с руководством WADA 22 марта министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия постоянно находится "во взаимодействии и с WADA, и с комиссией по соответствию", которая рассматривает вопрос о восстановлении членства РУСАДА в международном агентстве.

Контекст

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После разъяснений позиции руководства WADA Колобков выразил уверенность, что "у нашей страны остается возможность проводить новые турниры. К России будет применяться прежний стандарт". DW направила запрос в министерство спорта РФ для получения дальнейших разъяснений, как это возможно без выполнения условий WADA.

Представители WADA, в свою очередь, выразили на днях разочарование от попыток общения с российскими властями, в частности со Следственным комитетом РФ. По утверждению представителей Всемирного антидопингового агентства, уже четыре письма руководству российских следственных органов с призывом обеспечить доступ к Московской антидопинговой лаборатории остались без ответа. "Давно пора, чтобы в интересах чистых спортсменов в России ситуация изменилась", - говорят в WADA.

Частичный бойкот Тюмени и пробы в Кёльне

Проведение последних крупных международных соревнований в России - финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в конце марта - сопровождалось бойкотом со стороны ряда атлетов и сложностями в организации допинг-контроля. Из-за лишения аккредитации РУСАДА пробы на допинг из Тюмени были отправлены на анализ в антидопинговую лабораторию в немецком Кёльне.

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