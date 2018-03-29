Шансы России на проведение чемпионатов мира снизятся

После 1 апреля России будет труднее добиться права принимать чемпионаты мира по разным видам спорта. Причина - более жесткие требования Всемирного антидопингового агентства WADA.
Шансы России на то, чтобы получить в будущем право на проведение чемпионатов мира по тому или иному виду спорта резко снизятся. Такой вывод следует из новых положений, утвержденных советом учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) и вступающих в силу 1 апреля 2018 года.
Новые требования кодекса WADA обязывают международные спортивные федерации принимать заявки на проведение мировых спортивных первенств лишь от тех стран, правительство которых "ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к антидопинговой конвенции ЮНЕСКО и где национальный олимпийский комитет и национальная антидопинговая организация соответствуют кодексу WADA", говорится в правилах агентства.
Россия отказывается выполнять условия WADA
На практике это означает, что WADA будет рекомендовать не проводить чемпионаты мира в России. "Мы будем делать все возможное, чтобы такие турниры получали только страны, чьи антидопинговые организации соответствуют нашему кодексу", - ответили в четверг, 29 марта, в WADA на запрос DW. С ноября 2015 года российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено аккредитации при WADA.
Переговоры о возвращении РУСАДА в состав Всемирного антидопингового агентства не прекращаются. При этом Россия отказывается выполнять условия организации: в частности, выдать для независимого расследования пробы из Московской антидопинговой лаборатории и признать выводы о существовании в России в 2011-2015 годах систематической допинговой программы, сделанные в докладе главы независимой комиссии WADA канадского юриста Ричарда Макларена.
Полностью, однако, исключать получения в будущем Россией права проведения международных спортивных турниров нельзя, признали в WADA.
Вплоть до отстранения от Олимпиады
Изменения в кодексе WADA также предполагают более суровые наказания в отношении стран, которые нарушают антидопинговые правила. В частности, WADA получит право рекомендовать не допускать спортсменов той или иной страны к участию в Олимпийских играх. Окончательное решение здесь останется за Международным олимпийским комитетом.
"Теперь появились правовые основания для того, чтобы наказывать целые страны, не уважающие правила. Наконец, закроется эта правовая лазейка", - сказал ранее агентству SID Ларс Мортзифер (Lars Mortsiefer), руководитель Национального антидопингового агентства Германии (NADA).
В WADA изменения кодекса считают, "вероятно, крупнейшим успехом в борьбе с допингом за последние годы". Как заявил агентству SID гендиректор WADA Оливье Ниггли, больше никогда не повторится ситуация, как в случае с обнаруженными нарушениями в России, "когда мы все были не подготовлены и не имели правовых рамок для решения проблемы".
Россия: "К нам будет применяться прежний стандарт"
Ведущие российские спортивные функционеры в своих последних заявлениях подтверждали, что Россия не собирается признавать доклад Макларена. После встречи с руководством WADA 22 марта министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Россия постоянно находится "во взаимодействии и с WADA, и с комиссией по соответствию", которая рассматривает вопрос о восстановлении членства РУСАДА в международном агентстве.
После разъяснений позиции руководства WADA Колобков выразил уверенность, что "у нашей страны остается возможность проводить новые турниры. К России будет применяться прежний стандарт". DW направила запрос в министерство спорта РФ для получения дальнейших разъяснений, как это возможно без выполнения условий WADA.
Представители WADA, в свою очередь, выразили на днях разочарование от попыток общения с российскими властями, в частности со Следственным комитетом РФ. По утверждению представителей Всемирного антидопингового агентства, уже четыре письма руководству российских следственных органов с призывом обеспечить доступ к Московской антидопинговой лаборатории остались без ответа. "Давно пора, чтобы в интересах чистых спортсменов в России ситуация изменилась", - говорят в WADA.
Частичный бойкот Тюмени и пробы в Кёльне
Проведение последних крупных международных соревнований в России - финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени в конце марта - сопровождалось бойкотом со стороны ряда атлетов и сложностями в организации допинг-контроля. Из-за лишения аккредитации РУСАДА пробы на допинг из Тюмени были отправлены на анализ в антидопинговую лабораторию в немецком Кёльне.
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