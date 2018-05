Шанель, Диор и другие: шедевры высокой моды 1950-1970-х годов

Вернуть радость жизни, - эту задачу послевоенных десятилетий ведущие модельеры и дизайнеры Европы решали, сделав ставку на роскошь, яркость и оригнальность. Коллекции одежды ведущих кутюрье представляет выставка под названием "Шанель, Диор, Пуччи: легенды моды 1950-70-х годов" в Любеке.

Пальто от Christian Lacroix

Экспонаты для выставки предоставила коллекционер из Дюссельдорфа Моника Готлиб (Monika Gottlieb). Это более 50 нарядов от великих дизайнеров, украшения, сумки, шляпки, обувь и прочие аксессуары. Выставка, как подчеркивают ее организаторы, открывает дверь в ослепительный мир моды и показывает "сложное и прекрасное высокое искусство дизайна одежды". В течение трех месяцев в Любеке можно восхититься творениями домов высокой моды Chanel, Dior и Pucci, шедеврами легендарных модельеров Ива Сен-Лорана, Юбера де Живанши, Кристиана Лакруа, Пьера Кардена, Роберты ди Камерино, Нины Риччи, Магги Руфф и Эльзы Скиапарелли.

"Прекрасное всегда доминировало в моей жизни, - признается коллекционер Моника Готлиб. - Еще с детских лет меня восхищала гармония стиля и элегантного образа жизни". Директор музея St. Annen и куратор выставки Дагмар Тойбе (Dagmar Täube) гордится возможностью впервые предоставить вниманию общественности неординарную частную коллекцию. Особое внимание заслуживают, по ее словам, изысканные бальные платья золотой эпохи высокой моды из блестящей тафты, с драпировками и кружевами.

Три центра высокой моды

Выставка в Любеке представляет уникальные оригинальные дизайнерские творения трех главных центров высокой моды той эпохи: Франции, Италии и США. Экспонаты иллюстрируют вкусы соответствующего десятилетия, дух его времени, а также индивидуальные предпочтения кутюрье.

Вечернее платье от Jean Louis Scherrer. Фрагмент

Мода от Кристиана Диора 1950-х годов c ее установкой на New Look произвела революцию в стиле: в моду вошли узкие талии, облегающий верх и пышные юбки-колокола, шляпки с широкими полями и длинные перчатки. Женственная одежда пожирала немереное количество ткани и прочих материалов, за что коллекции Диора подвергались в свое время критике. Творения Коко Шанель еще до Второй войны совершили переворот в мире высокой моды и продолжали задавать тон и в первые послевоенные десятилетия. Для фирменного стиля Шанель характерны подчеркнутая простота и элегантность силуэтов, изысканное качество используемых материалов, а также продуманное сочетание одежды и аксессуаров.

Американская мода еще с 20-х годов XX века считалась олицетворением непринужденной, современной и динамичной. В послевоенную эпоху центрами высокой моды в США стали Нью-Йорк и Чикаго, где работали такие влиятельные кутюрье как Билл Бласс и Норман Норелл. Голливудские звезды и первые леди из Вашингтона популяризовали американский гламур во всем мире.

Юбка и очки от Emilio Pucci

В Италии в 1950-е годы одним из самых популярных модельеров был Эмилио Пуччи. Его шелковые шарфы с необычным ярким узором, а также блузки и шелковые платья с набивным рисунком носили такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида и Жаклин Кеннеди. И другие итальянские кутюрье делали ставку на непринужденную легкость, яркие краски и смелые орнаменты, что до сих пор отличает Alta Moda от ее французской соперницы Haute Couture.

Высокая мода послевоенного периода, как показывает экспозиция в Любеке, была революционной и все еще находит свое отражение в коллекциях больших и малых домов моды XXI века.

