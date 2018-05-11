 Шанель, Диор и другие: шедевры высокой моды 1950-1970-х годов | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.05.2018
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Культура и стиль жизни

Шанель, Диор и другие: шедевры высокой моды 1950-1970-х годов

Красивой, яркой и беззаботной хотели люди сделать жизнь после Второй мировой войны. За решение этой задачи взялась и мода.

Сумка и туфли от Chanel

Сумка и туфли от Chanel

Вернуть радость жизни, - эту задачу послевоенных десятилетий ведущие модельеры и дизайнеры Европы решали, сделав ставку на роскошь, яркость и оригнальность. Коллекции одежды ведущих кутюрье представляет выставка под названием "Шанель, Диор, Пуччи: легенды моды 1950-70-х годов" в Любеке.

Пальто от Christian Lacroix

Пальто от Christian Lacroix

Экспонаты для выставки предоставила коллекционер из Дюссельдорфа Моника Готлиб (Monika Gottlieb). Это более 50 нарядов от великих дизайнеров, украшения, сумки, шляпки, обувь и прочие аксессуары. Выставка, как подчеркивают ее организаторы, открывает дверь в ослепительный мир моды и показывает "сложное и прекрасное высокое искусство дизайна одежды". В течение трех месяцев в Любеке можно восхититься творениями домов высокой моды Chanel, Dior и Pucci, шедеврами легендарных модельеров Ива Сен-Лорана, Юбера де Живанши, Кристиана Лакруа, Пьера Кардена, Роберты ди Камерино, Нины Риччи, Магги Руфф и Эльзы Скиапарелли.

"Прекрасное всегда доминировало в моей жизни, - признается коллекционер Моника Готлиб. - Еще с детских лет меня восхищала гармония стиля и элегантного образа жизни". Директор музея St. Annen и куратор выставки Дагмар Тойбе (Dagmar Täube) гордится возможностью впервые предоставить вниманию общественности неординарную частную коллекцию. Особое внимание заслуживают, по ее словам, изысканные бальные платья золотой эпохи высокой моды из блестящей тафты, с драпировками и кружевами.

Три центра высокой моды

Выставка в Любеке представляет уникальные оригинальные дизайнерские творения трех главных центров высокой моды той эпохи: Франции, Италии и США. Экспонаты иллюстрируют вкусы соответствующего десятилетия, дух его времени, а также индивидуальные предпочтения кутюрье.

Вечернее платье от Jean Louis Scherrer

Вечернее платье от Jean Louis Scherrer. Фрагмент

Мода от Кристиана Диора 1950-х годов c ее установкой на New Look произвела революцию в стиле: в моду вошли узкие талии, облегающий верх и пышные юбки-колокола, шляпки с широкими полями и длинные перчатки. Женственная одежда пожирала немереное количество ткани и прочих материалов, за что коллекции Диора подвергались в свое время критике. Творения Коко Шанель еще до Второй войны совершили переворот в мире высокой моды и продолжали задавать тон и в первые послевоенные десятилетия. Для фирменного стиля Шанель характерны подчеркнутая простота и элегантность силуэтов, изысканное качество используемых материалов, а также продуманное сочетание одежды и аксессуаров.

Американская  мода еще с 20-х годов XX века считалась олицетворением непринужденной, современной и динамичной. В послевоенную эпоху центрами высокой моды в США стали Нью-Йорк и Чикаго, где работали такие влиятельные кутюрье как Билл Бласс и Норман Норелл. Голливудские звезды и первые леди из Вашингтона популяризовали американский гламур во всем мире.

Юбка и очки от Emilio Pucci

Юбка и очки от Emilio Pucci

В Италии в 1950-е годы одним из самых популярных модельеров был Эмилио Пуччи. Его шелковые шарфы с необычным ярким узором, а также блузки и шелковые платья с набивным рисунком носили такие знаменитости, как Элизабет Тейлор, Джина Лоллобриджида и Жаклин Кеннеди. И другие итальянские кутюрье делали ставку на непринужденную легкость, яркие краски и смелые орнаменты, что до сих пор отличает Alta Moda от ее французской соперницы Haute Couture.

Высокая мода послевоенного периода, как показывает экспозиция в Любеке, была революционной и все еще находит свое отражение в коллекциях больших и малых домов моды XXI века.

Смотрите также:

  • Слева: Рене Грюо, Мода от Диора, 1955 год, справа: Кристиан Берар, без названия, 1938 год.

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Модная иллюстрация - самостоятельный жанр в искусстве

    Модную одежду рисовали еще в античности. В 19 веке изображения творений кутюрье начали публиковать в журналах. А с появлением Vogue, Gazette du Bon Ton и Harper's Bazaar модная иллюстрация стала самостоятельным жанром.

  • Антонио Лопес, Джоан Лэнди, 1967 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Уникальный почерк

    В фэшн-иллюстрации большое значение играет художественная техника рисунка. Каждый из представленных в экспозиции Музея искусства и художественных ремесел художников отдает предпочтение определенной технике, которую доводит до совершенства. Иллюстратор Антонио Лопес, например, экспериментирует с различными методами: для него характерно смешение стилей.

  • Слева: Антонио Лопес, без названия, 1966 год, в центре: Антонио Лопес, Ингеборг, 1966 год, справа: Антонио Лопес, Дома, 1967 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Интерпретация моды

    У художников, работающих в сфере моды, есть большое преимущество перед фотографами: они могут обращаться с новыми модными творениями куда более свободно. Могут показывать лишь отдельные элементы моделей, преувеличивать, свободно варьировать цвет и форму - одним словом, более выразительно передавать суть модной коллекции.

  • Слева: Антонио Лопес, Итальянские коллекции, 1974 год, справа: Матс Густафсон, Головной убор, 2005

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Утонченные детали

    Минималистичные акварельные работы шведа Матса Густафсона отличаются особой изысканностью. Он интерпретирует моду при помощи всего лишь нескольких цветных акцентов.

  • Слева: Жорж Лепап, Без названия, 1922 год, справа: : Жорж Лепап, Без названия, 1915 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Ар-деко в моде

    Француз Жорж Лепап был одним из идеологов ар-деко и работал, в частности, для Gazette du Bon Ton и Vogue. Только для последнего он оформил более 100 обложек.

  • Слева: Пьер Морк, Без названия, 1931 год, справа: Аврора де ла Моринери, Аллюр II, 2009 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Воздушные рисунки

    Аврора де ла Моринери работает в технике монотипии, при которой краски сначала наносят на печатную форму, а затем отпечатывают на бумаге, причем каждый полученный в результате оттиск является уникальным. Художница использует очень тонкую японскую бумагу, что придает воздушность ее рисункам.

  • Слева: Франсуа Берту, Люби меня или не люби, 1999 год, слева: Жорж Лепап, Без названия, 1916

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Редкая техника

    Франсуа Берту тоже предпочитает монотипию. Для этой сложной и достаточно редкой на сегодня техники Франсуа Берту использует масляные краски.

  • Слева: Шарль Мартэн, La Vie Chère, 1920 год, справа: Аврора де ла Моринери, Аллюр II, 2009 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    От истоков до современности

    Жанр модной иллюстрации не следует путать с эскизами моделей одежды. Он возник около 1910 года, когда первые дома высокой моды представили свои коллекции в дорогих изданиях.

  • Слева: Франсуа Берту, девушка в комнате, 1996 год, мода Жил Сандер, справа: Эрик, Шляпа, мода от Schiaparelli, 1938 год

    Высокое искусство на службе у высокой моды

    Одежда разных стилей и эпох

    Выставка "Иллюстрации в моде" в Музее искусства и художественных ремесел в Гамбурге работает до 3 мая.

    Автор: Ольга Солонарь


Контекст

Нескромная мода от Джанни Версаче  

Жиль Cандер: премьера в музее

Самая знаменитая женщина немецкой моды удостоилась музейной выставки. Но это не подведение итогов, а дефиле в будущее. (15.11.2017)  

Одежда с высоким интеллектом (фотогалерея)

Одежду, которая не просто модная, а еще и умная, можно приобрести уже сейчас. DW знакомит с моделями, созданными по последнему слову техники. (04.10.2016)  

Фотогалерея: Ни дня без моды

С 19 по 22 января в Берлине проходит очередная международная неделя высокой моды Berlin Fashion Week. 4 дня, 70 показов и много сюрпризов. (21.01.2016)  

Высокое искусство на службе у высокой моды

Иллюстрациям в моде посвящена выставка в Гамбурге, где история этого жанра рассказана на примере около 200 рисунков. (07.01.2015)  

Ссылки в интернете

Chanel, Dior, Pucci … Modemythen der 50er bis 70er Jahre

Информация о выставке на сайте музея

Аудио- и видеофайлы по теме

Пальто и плащи от Давида Томашевского  

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