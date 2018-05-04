 Чубакка приехал в Берлин | Кадр дня | DW | 06.05.2018
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Кадр за кадром

Чубакка приехал в Берлин

Герой фантастической киносаги посетил столицу Германии, чтобы прорекламировать новый фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Он выйдет на экраны немецких кинотеатров 24 мая.

Чубакка в Берлине

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    Автор: Инга Ваннер


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