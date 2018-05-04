Чубакка приехал в Берлин

Герой фантастической киносаги посетил столицу Германии, чтобы прорекламировать новый фильм "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Он выйдет на экраны немецких кинотеатров 24 мая.
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