Чубакка приехал в Берлин

Достопримечательности Берлина

Об истории Рейхстага, где сейчас заседает немецкий парламент - бундестаг, мы уже подробно рассказывали. Здесь напомним, что сейчас Рейхстаг является самым посещаемым парламентским зданием в мире. На смотровую площадку под куполом ежегодно поднимается около 2,4 миллиона человек, а общее число посетителей составляет три миллиона - в том числе, гостевых трибун во время заседаний бундестага.