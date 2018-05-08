Что убивает мотивацию на работе (фотогалерея)

Что бьет по мотивации

Отсутствие внимания

Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках, которые в немецком офисе лучше делать только в разумных пределах: "опасная зона" начинается в Германии в районе 15 евро. Все, что дороже, будет воспринято с подозрением. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.