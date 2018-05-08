 Что убивает мотивацию на работе (фотогалерея) | Карьера | DW | 08.05.2018
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Карьера

Что убивает мотивацию на работе (фотогалерея)

Мотивация сотрудников определяет их эффективность. Эти 10 факторов лишат мотивации даже самого целеустремленного.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Отсутствие внимания

    Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках, которые в немецком офисе лучше делать только в разумных пределах: "опасная зона" начинается в Германии в районе 15 евро. Все, что дороже, будет воспринято с подозрением. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Потеря времени

    Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Недостаток общения

    Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Решения

    У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Пессимизм

    Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Шеф-холерик

    Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Стресс

    Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Неуверенность в завтрашнем дне

    Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Кумовство

    Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега - друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Зарплата

    Хотя многие опросы показывают, что для сотрудников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе.

    Автор: Марина Борисова


  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Отсутствие внимания

    Как часто начальник поздравлял вас с днем рождения? Речь даже не о подарках, которые в немецком офисе лучше делать только в разумных пределах: "опасная зона" начинается в Германии в районе 15 евро. Все, что дороже, будет воспринято с подозрением. Как давно шеф говорил вам спасибо и хвалил за проделанную работу? Чаще всего начальник отмечает то, что ему не нравится. И это убивает мотивацию.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Потеря времени

    Его всегда не хватает. А если на сотрудника обрушивается поток писем, звонков и совещаний, то он быстро понимает, как неэффективно проводит время, не успевая решить важные задачи. Отсюда и чувство неудовлетворенности: весь день в делах, но без видимых результатов.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Недостаток общения

    Сообщение от начальника, письмо по электронной почте, оставленная записка на столе, - но вот живого общения становится все меньше, а без него сотрудники начинают быстро ощущать себя потерянными.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Решения

    У начальника много проблем, которые он решает ежедневно: расширение одного отдела, уплотнение другого, реструктуризация бизнеса, введение нового графика работы... Но если сотрудники узнают об этих решениях постфактум и последними, то их мотивация быстро испаряется.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Пессимизм

    Если в коллективе ощущается постоянное недовольство начальства, то не стоит удивляться, что и сотрудники быстро потеряют мотивацию. Если и так все плохо, то зачем напрягаться?

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Шеф-холерик

    Разговор на повышенных тонах, частые срывы, перетекающие в упреки и угрозы, хаотичность в принятии решений, - все это совсем не воодушевляет команду.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Стресс

    Когда у сотрудников при одной только мысли о большом объеме работы портится настроение, не стоит ждать от них высокой производительности. Стресс, постоянное напряжение, чувство неудовлетворенности могут подорвать настрой любого коллектива.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Неуверенность в завтрашнем дне

    Если сотрудники все время вынуждены думать о том, продлят ли им договор в следующий раз, а о постоянном договоре они уже и не мечтают, то в долгосрочной перспективе они потеряют не только уверенность в завтрашнем дне, но и всякое желание работать эффективно.

  • Что убивает мотивацию на работе

    Что бьет по мотивации

    Кумовство

    Вас давно уже должны были повысить, а обошел коллега - друг шефа? Бонусы достаются приближенным сотрудникам, а рядовым ничего не светит? Когда в коллективе рука руку моет, мотивация сотрудников, не попавших в круг доверенных, равна нулю.

  • Что убивает мотивацию в офисе

    Что бьет по мотивации

    Зарплата

    Хотя многие опросы показывают, что для сотрудников немецких компаний денежный фактор далеко не самый важный и на первом месте стоят возможности для самореализации, все-таки не стоит преуменьшать его значение. Недовольство зарплатой быстро сказывается на атмосфере в коллективе.

    Автор: Марина Борисова


Смотрите также:
Что можно немцам на рабочем месте

  • Еда на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    Бутерброд или салат, принесенный с собой, - перекус за компьютером иногда помогает сэкономить время. Чаще всего немецкий работодатель относится к этому спокойно. Проблемы могут возникнуть, если вы заняты в отделе сервиса и общаетесь с клиентами. Еду на рабочем месте могут запретить из-за правил гигиены или техники безопасности. Это касается лабораторий, больниц или производственных цехов.

  • Кофе, разлитое на клавиатуру

    Что можно немцам на рабочем месте

    Работник может получить предупреждение, если регулярно обедает за компьютером и его чавканье и запах еды раздражают коллег. Предупреждение проигнорировано неоднократно - начальник вправе уволить. Неприятности могут возникнуть, и если сотрудник прольет кофе на клавиатуру или повредит служебное оборудование. В этом случае его могут обязать покрыть расходы.

  • Музыка на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Под хиты и дело спорится. А если у шефа другой музыкальный вкус, запретить радио он не вправе. Так решил Федеральный суд по трудовым спорам. Воспрепятствовать этому, однако, могут недовольные коллеги или клиенты. Тогда в лучшем случае придется надеть наушники. Если же музыка мешает сконцентрироваться и приводит к ошибкам в работе - запрет все же возможен , но с согласия производственного совета.

  • Эротический календарь на рабочем месте

    Что можно немцам на рабочем месте

    А вот повесить на стену календарь с полуобнаженными моделями в немецком офисе точно не разрешат. Такие снимки по Закону о равном обращении считаются дискриминацией. То же самое касается и журналов с порнографией, лежащих на рабочем столе. Исключение составляют пространства, к которым имеет доступ только сам сотрудник, к примеру, личный шкафчик или ящик спецодежды.

  • Растения в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Треть трудящихся в Германии украшают свои рабочие места личными предметами. Чаще всего это фотографии семьи, футбольная атрибутика и растения. В каждой фирме могут действовать свои предписания. Все, что мешает другим или является источником опасности (например, свечи), может быть запрещено. Но и в этом случае начальник не вправе выкидывать вещи, которые принадлежат сотруднику.

  • Собака в офисе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Можно ли сотруднику брать с собой на работу домашнего питомца, каждая фирма решает самостоятельно. Но даже в случае разрешения сначала необходимо спросить коллег. Собака должна быть социализированной, а рабочее место - подходящим для нее. Если на предприятии действуют особые гигиенические предписания, животные запрещены.

  • Личные звонки на работе

    Что можно немцам на рабочем месте

    Допустимы ли личные звонки на работе, прописано в корпоративном кодексе. Если четких правил нет, короткий звонок вопросов не вызовет. Если сотрудник регулярно недорабатывает свое время, он рискует быть уволенным. Особенно если в ход идет служебный телефон. В 2015 году из-за звонков для участия в интерактивной игре на радио бухгалтер из Везеля лишилась работы. И суд посчитал это правомерным.

  • Служебный принтер

    Что можно немцам на рабочем месте

    То же самое касается и использования служебного принтера или ксерокса в личных целях. Если в корпоративных правилах нет четкого разрешения, это может быть истолковано как присвоение имущества работодателя. Такая же проблема может возникнуть, если сотрудник использует служебные конверты или марки для частной почты или заряжает свой смартфон в офисе.

    Автор: Татьяна Вайнман


 

 

Контекст

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Что убивает мотивацию на работе

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На работе мы проводим в среднем треть дня. Стремление сотрудника обустроиться на своем рабочем месте по-домашнему понятно. Но что допускает немецкое трудовое право? (17.04.2018)  

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