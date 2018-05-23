Что стоит за возможной блокировкой Booking.com в России

Пользователи популярного сервиса по бронированию отелей могут лишиться возможности снять через него номер в российских гостиницах. В чем причина, и к чему это может привести?
Руководитель компании "Свой туристический сервис" (специализируется на внутреннем туризме) Сергей Войтович обратился в Минкультуры РФ с инициативой ограничить работу в России сервиса Booking.com с тем, чтобы через него невозможно было забронировать номера в российских гостиницах.
Министерство поддержало идею и переадресовало ее на днях в Ростуризм. Последний, в свою очередь, взял тайм-аут и готовится представить свою позицию до 4 июня. Эксперты в туристическом сообществе и в сфере интернет-торговли, между тем, восприняли идею Войтовича как попытку искусственно снизить конкуренцию.
Ответить Америке или убрать конкурента?
Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году и приобретен в 2005 году американской компанией The Priceline Group. Ограничение его деятельности в России, по замыслу Сергея Войтовича, могло бы стать одним из ответов на санкции США в отношении России.
Кроме того, объясняя свою позицию отраслевому изданию "Турпром", Войтович сообщил, что, на его взгляд, развитие сервиса Booking.com в РФ практически вытесняет российских туроператоров с "территорий" гостиниц - как небольших, так и сетевых, - поскольку все они успешно снабжаются постояльцами через портал Booking.com. По его данным, западная корпорация монополизировала 70 процентов рынка. В компании Сергея Войтовича DW заявили, что потребитель никак не пострадает от ограничения деятельности агрегатора, поскольку существуют такие его аналоги, как "101 отель", "Броневик" и другие.
Равенство должно восстанавливаться иначе
С тем, что Booking.com является серьезным конкурентом, согласны и представители туристических организаций, и эксперты в сфере интернет-торговли. Однако, по их мнению, налицо довольно грубая попытка автора идеи блокировки создать тепличные условия исключительно в своей сфере.
"Сергей решил оседлать модную тему блокировки, решив инициировать ее в том сегменте, в котором работает он сам, то есть речь идет о внутреннем туризме. Он лоббирует только собственный бизнес, хотя проблема актуальна и для размещения туристов в иностранных отелях", - заявил DW вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.
По его словам, проблема действительно существует, но решать ее надо иным способом. "При работе над законом "Об основах туристской деятельности в РФ" законотворцы напрочь забыли о том, что мы живем в XXI веке, где вовсю развиваются интернет-технологии, - говорит он. - В законе, в частности, проигнорирован тот факт, что существует огромное количество разнообразных онлайн-сервисов. На традиционные туркомпании, работающие в офлайне, наложено большое количество ограничений, запретов и требований, прежде всего фискальных. В результате складывается неравная конкуренция".
Канторович отмечает, что туристическое сообщество обращало на это внимание Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, но эти попытки игнорировалось. "Надо создавать равные условия работы на рынке для всех, однако это должно делаться не при помощи запретов и блокировок отдельных сервисов", - убежден он. Кроме того, по его словам, изумление вызывает намерение блокировать среди всех агрегаторов только Booking.com.
Туристов может стать меньше
В случае, если ограничение вступит в силу в период проведения в России чемпионата мира по футболу, это едва ли повлияет на стоимость проживания в российских отелях - максимальные цены на гостиничные номера в городах, принимающих ЧМ, были заблаговременно установлены правительством. В то же время некоторые иностранные туристы могут испытать неудобство в связи с исчезновением привычной возможности воспользоваться Booking.com, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: "Российские аналоги существуют, но они работают по большей части внутри страны. Иностранцы о них не знают".
По его мнению, попытка заблокировать сервис в России - "это глупость, которая ничего не решит" и лишь ограничит конкуренцию. "Такого рода агрегатор услуг усиливает конкуренцию между компаниями, которые на нем размещаются, и держит весь рынок в тонусе. На такой площадке легко посмотреть цены, услуги и прочее. Введение мер, которые ослабят эту конкуренцию, на мой взгляд, безумно и бесполезно", - заявил он DW.
Импортозамещение и запреты
Раскрутить российский аналог в короткие сроки, по убеждению Артема Соколова, невозможно: "Для того, чтобы создать агрегатор с тем же уровнем известности, что и Booking.com, потребуются годы". Эксперт отмечает, что необходимо потратить значительное количество средств и времени на маркетинг и рекламу. "Так нарабатывался авторитет Booking.com. Неслучайно отели готовы платить комиссии, чтобы разместить на этой площадке информацию о себе", - поясняет Соколов.
Может ли Booking.com стать "первой ласточкой" в зачистке российского туристического рынка от западных компаний, вопрос пока открытый. "Иностранные компании, работающие на территории России, ведут свою деятельность через российские дочерние структуры, поэтому в принципе им ничего не грозит, - говорит Владимир Канторович. - В то же время дать таких гарантий никто не может". Эксперт напомнил, что во время обострения российско-турецких отношений под удар попали турецкие компании, и тогда пострадала даже часть фирм, не имевших формально никакого отношения к Турции. "Так что произойти может все, что угодно", - резюмирует он.
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