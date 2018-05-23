Что стоит за возможной блокировкой Booking.com в России

Руководитель компании "Свой туристический сервис" (специализируется на внутреннем туризме) Сергей Войтович обратился в Минкультуры РФ с инициативой ограничить работу в России сервиса Booking.com с тем, чтобы через него невозможно было забронировать номера в российских гостиницах.

Министерство поддержало идею и переадресовало ее на днях в Ростуризм. Последний, в свою очередь, взял тайм-аут и готовится представить свою позицию до 4 июня. Эксперты в туристическом сообществе и в сфере интернет-торговли, между тем, восприняли идею Войтовича как попытку искусственно снизить конкуренцию.

Ответить Америке или убрать конкурента?

Сервис Booking.com был основан в Амстердаме в 1996 году и приобретен в 2005 году американской компанией The Priceline Group. Ограничение его деятельности в России, по замыслу Сергея Войтовича, могло бы стать одним из ответов на санкции США в отношении России.

Вывеска на здании Booking.com в Амстедаме

Кроме того, объясняя свою позицию отраслевому изданию "Турпром", Войтович сообщил, что, на его взгляд, развитие сервиса Booking.com в РФ практически вытесняет российских туроператоров с "территорий" гостиниц - как небольших, так и сетевых, - поскольку все они успешно снабжаются постояльцами через портал Booking.com. По его данным, западная корпорация монополизировала 70 процентов рынка. В компании Сергея Войтовича DW заявили, что потребитель никак не пострадает от ограничения деятельности агрегатора, поскольку существуют такие его аналоги, как "101 отель", "Броневик" и другие.

Равенство должно восстанавливаться иначе

С тем, что Booking.com является серьезным конкурентом, согласны и представители туристических организаций, и эксперты в сфере интернет-торговли. Однако, по их мнению, налицо довольно грубая попытка автора идеи блокировки создать тепличные условия исключительно в своей сфере.

"Сергей решил оседлать модную тему блокировки, решив инициировать ее в том сегменте, в котором работает он сам, то есть речь идет о внутреннем туризме. Он лоббирует только собственный бизнес, хотя проблема актуальна и для размещения туристов в иностранных отелях", - заявил DW вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович.

Поиск отеля на сайте booking.com

По его словам, проблема действительно существует, но решать ее надо иным способом. "При работе над законом "Об основах туристской деятельности в РФ" законотворцы напрочь забыли о том, что мы живем в XXI веке, где вовсю развиваются интернет-технологии, - говорит он. - В законе, в частности, проигнорирован тот факт, что существует огромное количество разнообразных онлайн-сервисов. На традиционные туркомпании, работающие в офлайне, наложено большое количество ограничений, запретов и требований, прежде всего фискальных. В результате складывается неравная конкуренция".

Канторович отмечает, что туристическое сообщество обращало на это внимание Госдумы и Федеральной антимонопольной службы, но эти попытки игнорировалось. "Надо создавать равные условия работы на рынке для всех, однако это должно делаться не при помощи запретов и блокировок отдельных сервисов", - убежден он. Кроме того, по его словам, изумление вызывает намерение блокировать среди всех агрегаторов только Booking.com.

Туристов может стать меньше

В случае, если ограничение вступит в силу в период проведения в России чемпионата мира по футболу, это едва ли повлияет на стоимость проживания в российских отелях - максимальные цены на гостиничные номера в городах, принимающих ЧМ, были заблаговременно установлены правительством. В то же время некоторые иностранные туристы могут испытать неудобство в связи с исчезновением привычной возможности воспользоваться Booking.com, говорит исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов: "Российские аналоги существуют, но они работают по большей части внутри страны. Иностранцы о них не знают".

По его мнению, попытка заблокировать сервис в России - "это глупость, которая ничего не решит" и лишь ограничит конкуренцию. "Такого рода агрегатор услуг усиливает конкуренцию между компаниями, которые на нем размещаются, и держит весь рынок в тонусе. На такой площадке легко посмотреть цены, услуги и прочее. Введение мер, которые ослабят эту конкуренцию, на мой взгляд, безумно и бесполезно", - заявил он DW.

Импортозамещение и запреты

Раскрутить российский аналог в короткие сроки, по убеждению Артема Соколова, невозможно: "Для того, чтобы создать агрегатор с тем же уровнем известности, что и Booking.com, потребуются годы". Эксперт отмечает, что необходимо потратить значительное количество средств и времени на маркетинг и рекламу. "Так нарабатывался авторитет Booking.com. Неслучайно отели готовы платить комиссии, чтобы разместить на этой площадке информацию о себе", - поясняет Соколов.

Может ли Booking.com стать "первой ласточкой" в зачистке российского туристического рынка от западных компаний, вопрос пока открытый. "Иностранные компании, работающие на территории России, ведут свою деятельность через российские дочерние структуры, поэтому в принципе им ничего не грозит, - говорит Владимир Канторович. - В то же время дать таких гарантий никто не может". Эксперт напомнил, что во время обострения российско-турецких отношений под удар попали турецкие компании, и тогда пострадала даже часть фирм, не имевших формально никакого отношения к Турции. "Так что произойти может все, что угодно", - резюмирует он.

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