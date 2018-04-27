Что сказано в первых решениях CAS по апелляциям российских атлетов

Международному олимпийскому комитету (МОК) не удалось представить убедительных доказательств того, что российский лыжник Александр Легков нарушил антидопинговые правила. К такому выводу пришел Спортивный арбитражный суд (CAS), который на этой неделе опубликовал мотивировочную часть решения по двум из 42 российских атлетов, оспоривших свою пожизненную дисквалификацию в связи с допинговым скандалом. Второе решение касается бобслеиста Александра Зубкова: его апелляция была удовлетворена частично. Слушания по 39 из 42 дел проходили в конце января в Лозанне.

Большой ажиотаж в российских СМИ вызвал раздел решений, посвященный показаниям информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, который, как посчитали некоторые, отказался от своих обвинений в адрес России. DW изучила решения CAS и выяснила, о чем на самом деле в них говорится.

Что решил CAS по делам Легкова и Зубкова

В мотивировочной части решения СAS по делу лыжника Александра Легкова указано, что арбитры не обнаружили с его стороны каких-либо нарушений антидопинговых правил. Речь идет о приеме запрещенных препаратов, содержащихся в так называемом коктейле "Дюшес" (смеси стероидов и алкоголя, якобы придуманной Родченковым), подмене проб мочи, вмешательстве в процедуру допинг-контроля и сокрытии положительных результатов проб на допинг.

Российский лыжник Александр Легков радуется победе на зимней Олимпиаде в Сочи

Cуд аннулировал штрафные меры, которые МОК принял в отношении атлета 1 и 27 ноября прошлого года: тогда спортивные функционеры лишили Легкова медалей, завоеванных на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году, и пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх.

Пожизненная дисквалификация была отменена и в отношении Александра Зубкова. Несмотря на то, что суд признал бобслеиста виновным в подмене проб мочи, он счел наказание в виде пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх несоразмерно жестким для такого нарушения. Суд ограничился лишь отстранением Зубкова от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане, которая прошла в феврале нынешнего года.

Решение по атлетам, но не по системе допинга

Выводы CAS в отношении двух российских атлетов, впрочем, не означают, что арбитры отрицают существование в России масштабной системы допинга. В опубликованных решениях суда особенно подчеркивается, что CAS в принципе не рассматривал вопрос о том, "существовала ли и в каких масштабах предполагаемая схема допинга во время Олимпиады в Сочи и как она работала". Тем не менее арбитры признают наличие "существенных доказательств того, что она применялась и работала".

Вместе с тем один только факт существования допинговой системы (если она действительно существует) не означает автоматически, что конкретный атлет нарушал антидопинговые правила, делают оговорку арбитры.

На чем основывался арбитраж

Решения CAS по атлетам Легкову и Зубкову основывались на аргументах сторон - самих атлетов и выступавшего в качестве ответчика МОК. Кроме того, в ходе рассмотрения апелляций арбитры заслушали показания свидетелей, среди которых были Родченков и глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен, занимавшийся антидопинговым расследованием в отношении россиян.

В заявлении адвокатов, представлявших интересы спортсменов, в частности, указано, что выводы и санкции МОК не имеют под собой "ни фактических, ни законных оснований". По их словам, нет никаких свидетельств того, что кто-то из российских участников сочинской Олимпиады "употреблял предполагаемый коктейль "Дюшес" или другие запрещенные вещества", сдавал мочу вне процедур допинг-контроля, был вовлечен в манипулирование допинг-пробами или нарушал другие антидопинговые правила.

Григорий Родченков

По мнению истцов, в принятии решений против российских атлетов МОК руководствовался слишком общим подходом, не разбираясь со случаем каждого атлета в индивидуальном порядке. Кроме того, адвокаты российских атлетов указывают на несоответствия в аргументах, которыми руководствовался МОК.

К примеру, комитет сделал вывод, что превышение уровня содержания соли в моче спортсменов свидетельствует о том, что они нарушали антидопинговые правила. В то же время нормальный уровень соли в пробах мочи не являлся доказательством того, что с ними не проводились манипуляции. Тот же подход был применен и в случаес царапинами, обнаруженными на пробирках с допинг-пробами, которые, по мнению WADA свидетельствовали об их вскрытии.

А был ли Родченков?

Выводы МОК о наличии в России контролируемой государством системы допинга основаны исключительно на "противоречивых и недостоверных показаниях" Родченкова, отмечают адвокаты российских атлетов. Они указывают на то, что у информатора WADA был личный интерес свидетельствовать против России: ему грозила депортация из США в Россию, где он, скорее всего, предстал бы перед судом.

На заседаниях арбитража в Лозанне Родченков лично не присутствовал. Из опасений за свою безопасность он согласился давать показания только по видеосвязи. Более того, у арбитров не было возможности идентифицировать личность свидетеля, поскольку его лицо было закрыто. Тем не менее арбитраж согласился провести перекрестный допрос на таких условиях.

Что на самом деле сказал информатор WADA

Показаниям Родченкова в решениях CAS отведена отдельная часть. Однако одно из его заявлений передано в материалах, предоставленных арбитражу адвокатами российских атлетов. По их словам, "Родченков подтвердил, что никогда не давал никаким атлетам коктейль "Дюшес" и никогда не видел, как кто-то давал атлетам коктейль "Дюшес". Значит, делают вывод адвокаты, его показания относительно употребления коктейля отдельно взятыми спортсменами, подавшими апелляцию на решение МОК, "не более чем слухи, которые арбитры не должны принимать во внимание".

Согласно той части документов CAS, которая непосредственно посвящена показаниям Родченкова, информатор WADA подтвердил свои предыдущие обвинения в адрес России и лишь повторил неоднократно сказанное им ранее. Так, Родченков заявил, что "никогда лично не наблюдал за тем, как пробирки с допинг-пробами открывались и потом снова закупоривались", то есть "конкретный метод", который использовался для вскрытия допинг-проб ему неизвестен.

Родченков и раньше говорил, что не видел процесса вскрытия пробирок. По его словам, их вскрытием занималась команда так называемых "волшебников", которые разработали метод, позволявший открывать пробирки с пробами. "Волшебников" Родченков упоминал и раньше - так он называл сотрудников российских спецслужб, которые, по его предположению, занимались подменой допинг-проб россиян во время Олимпиады в Сочи.

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