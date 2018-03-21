 Что произошло с российскими банками в Украине за год санкций | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.03.2018
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Украина

Что произошло с российскими банками в Украине за год санкций

Украинские граждане забрали из работающих на местном рынке и попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов. Нового владельцев удалось найти лишь одному из таких банков.

Закрытый филиал украинской дочки Сбербанка в Киеве

Национальный банк Украины по распоряжению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в середине марта продлил еще на один год санкции в отношении банков с российским капиталом, работающих на местном рынке. Они были введены в конце марта 2017 года и касались только финучреждений с государственным российским капиталом: украинской "дочки" Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка, ВиЭс Банка и БМ Банка. Им было запрещено проводить любые финансовые операции в пользу своих российских владельцев.

Отток депозитов из российских банков в Украине 

По данным Нацбанка, на начало этого года граждане России также являются совладельцами крупных украинских "Альфа-банка" и Укрсоцбанка, которые входят в состав "Альфа-Групп", а также небольших финансовых учреждений - банка "Форвард" и "Первого инвестиционного банка". Но никаких ограничений для них введено не было.

Реакция украинцев на принятые санкции оказалась следующей - по данным Нацбанка, за год доля российских банков в активах всей банковской системы страны снизилась с 8,5 до 5,6 процента. Кроме того, украинцы забрали из них 28 процентов всех принадлежавших им депозитов. Три крупнейшие банка с российским госкапиталом стали лидерами рынка по оттоку денег. Граждане Украины забрали из Сбербанка 5,29 миллиарда гривен, из ВТБ Банка - 1,25 миллиарда, а Проминвестбанка - 1,16 миллиарда. Вклады в БМ Банке уменьшились на 152 миллионов гривен, а в ВиЭс Банке - на 66 миллионов гривен.

Националистически настроенных активисты протестуют против присутствия банков из РФ на украинском рынке, закладывая кирпичами вход в один из филиалов украинской дочки Сбербанка

Националистически настроенных активисты протестуют против присутствия банков из РФ на украинском рынке

После введения санкций и громких акций протеста националистически настроенных активистов против присутствия российских банков на украинском рынке все их владельцы заявили о намерении продать свои активы и уйти из страны. Однако за год покупателя удалось привлечь лишь небольшому ВиЭс Банку - его приобрел бывший вице-премьер правительства Украины, владелец "Таскомбанка" Сергей Тигипко. Поэтому в этом году санкции в отношении ВиЭс Банка не были продлены. Теперь Тигипко планирует объединить два своих актива.

Владельцы самого маленького российского банка в Украине, БМ Банка, на днях решил его закрыть, пообещав выполнить все обязательства перед клиентами. В Нацбанке DW сообщили, что уже получили от БМ Банка ходатайство о закрытии. После его согласования у банка будет полгода для того, чтобы полностью прекратить свою деятельность.

На российские банка покупатели не нашлись

Планы продажи крупных российских банков, действующих на украинском рынке, пока остаются только планами. За год сорвались три потенциальные сделки по продаже крупнейшего из них - местной "дочки" Сбербанка. Сначала ее пытались купить сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид Гуцериев и владелец латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников.

Но они не предоставили необходимых документов, и Нацбанк не дал разрешения на сделку. Также о намерении купить банк заявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, но он передумал сам. Переговоры о покупке Сбербанка вел и бывший владелец медиахолдинга "Интер" Валерий Хорошковский, позже отказавшийся от сделки. В Нацбанке DW сообщили, что сейчас рассматривают документы на покупку "дочки" Сбербанка от белорусского Паритетбанка, решение на сей счет пока не принято.

Аналогичная ситуация и с ВТБ Банком. Его хотел купить владелец группы DCH Александр Ярославский, но не предоставил всех необходимых документов, и Нацбанк не разрешил провести сделку. Не смогли найти покупателя на свой актив и владельцы Проминвестбанка. "За последнее время документов от новых потенциальных покупателей банков с российским капиталом мы не получали", - подтвердили DW в Нацбанке.

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Причина сложностей с продажей российских банков - их размеры. Даже после года санкций все они входят в группу крупнейших финучреждений Украины. "Санкции и размер банков сокращают круг потенциальных покупателей. Эти банки могут и далее снижать свои балансы - за счет продажи части кредитных портфелей, параллельно с их погашением, - объясняет DW финансовый аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив. - Я бы не исключал, что не только БМ Банк сдаст банковскую лицензию".

Инвестиции в украинскую экономику сократились

Санкции против российских банков также повлияли на уровень инвестиций в Украину. В 2016 году почти 40 процентов всех иностранных капиталовложений в экономику страны поступили из России - 1,6 миллиарда долларов. Это произошло за счет того, что российские владельцы украинских банков докапитализировали их по требованию Нацбанка - в целом они влили в них почти 1,4 миллиарда долларов. В 2017 году этого не происходило, и уровень российских инвестиций в украинскую экономику, по данным Государственной службы статистики, составил всего 396 миллионов долларов.

При этом эксперты отмечают, что снижение масштаба инвестиций со стороны России не влияет на реальное состояние украинской экономики. "Деньги, которые были указаны в 2016 году как инвестиции, еще раньше поступили в банки в форме межбанковского кредита. Их просто переоформляли в капитал, чтобы нарастить ликвидность банков. Эти процессы еще не завершены", - подвел итог член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

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    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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