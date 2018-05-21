Что принесут санкции США в отношении Ирана

США заявили, что после выхода из ядерной сделки с Ираном намерены существенно увеличить финансовое давление на Тегеран. Между тем эксперты, занимающиеся исследованием вопроса применения санкций в мире, говорят, что Дональд Трамп совершает ошибку. Как они оценивают "беспрецедентные" санкции США против Тегерана?

Действительно ли санкции - эффективный инструмент?

Еще в 432 году до нашей эры государственный деятель Древней Греции Перикл пробовал в качестве давления применять экономические санкции. Да и спор о том, являются ли санкции эффективным инструментом, который может заставить правительство той или иной страны изменить свои действия, является очень давним.

Гари Хуфбауер (Gary Hufbauer) вместе со своими коллегами из американского Института мировой экономики Петерсона (PIIE), начиная с 1990-х годов, стал создавать обширную базу данных о случаях применения санкций в период со времен Первой мировой войны до начала нынешнего столетия. 200 из этих случаев ученые изучили подробно.

"Аналитики пришли к выводу, что примерно треть всех санкций являются эффективными, влияя на курс и действия руководства стран", - говорит Кристиан фон Зоест (Christian von Soest) из института Лейбница, где он руководит отделом исследований вопросов мира и безопасности для гамбургского проекта GIGA. "Это число очень спорное. Другие исследователи говорят о более низких цифрах, примерно о пяти процентах", - подчеркивает Зоест.

Какова цель санкций?

В тех случаях, когда на страну, помимо экономического, оказывается и военное давление, не совсем понятно, какая часть санкций привела к необходимым изменениям. К тому же штрафные и ограничительные меры применяют с разными целями: в каких-то случаях они должны повлиять на изменение курса властей, в каких-то - ограничить поле для маневров руководству страны, в иных они являются своего рода наказанием за нарушение международных норм.

Жители Ирана ликуют в связи с заключенным соглашением по иранской ядерной программе

Но очевидно, что санкции, применяемые в отношении демократических стран, гораздо эффективнее, нежели те, что используют в отношении стран с автократическими режимами правления. "В демократическом государстве существует больше каналов и возможностей, благодаря которым население может выразить недовольство и оказать давление на власти", - говорит фон Зоэст.

Несмотря на то, что вопрос, действительно ли можно с помощью санкций добиться политических целей, остается открытым, вполне очевидно, что экономике страны, по отношению к которой применяются такие меры, они могут существенно навредить. Примерами тому являются Куба и Северная Корея. Хотя при этом на изменение политического курса этих стран санкции не повлияли.

Но по-другому дело обстоит с Ираном. После санкций США, введенных в 2010 году, и санкций ЕС - в 2012-м, экспорт нефти из этой страны катастрофически снизился. Экономические показатели уменьшились на треть. Но не стало ли именно это причиной того, что в 2015 году все же было заключено соглашение по иранской ядерной программе?

Причины и последствия санкций

"Ни одно государство не признается в том, что санкции вынудили власти поступать так или иначе. Эти изменения, как правило, аргументируют иначе", - говорит Кристофер Даазе (Christopfer Daase) политолог из университета во Франкфурте-на-Майне и председатель гессенского Фонда исследований мира и конфликтов (HSFK). "Поэтому очень сложно установить, каково именно влияние санкций", - отмечает Даазе.

Кристофер Даазе

По его мнению, можно даже усомниться в том, что меры, которые хотят применить по отношению к Ирану США, можно назвать санкциями в буквальном смысле этого слова. "Санкции - это расходы, которые понесет тот или иной политический игрок в случае нарушения международных норм. Но Иран выполняет все условия атомной сделки, и тем не менее, он все равно должен быть наказан?" - удивляется политолог.

Президент США Дональд Трамп обвиняет Тегеран в поддержке терроризма и в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. "Конечно, можно попробовать реагировать на такое поведение санкциями, - говорит Даазе, - но разрывать соглашение, которое было заключено с другой целью и касается иранской ядерной программы, - абсолютно неприемлемо".

Ошибка Трампа

Эксперты, которые занимаются исследованием вопроса применения санкций, обращают внимание на то, что объявляя о о своем намерении, Трамп таким образом нарушает два основных правила эффективных санкций. Во-первых, он смешивает и путает разные цели санкций. "Если Ирану не ясно, когда и в каком случае санкции будут отменены, тогда эффективность этих санкций не столь высока", - говорит Кристиан фон Зоэст. С другой стороны, для того, чтобы санкции оказались действенными, страны, которые их применяют, должны выступать единым фронтом и не противоречить друг другу, подчеркивает фон Зоест.

Поддержат ли американские экономические санкции в отношении Ирана страны Евросоюза, пока не ясно. Даазе полагает, что, скорее всего, нет. "ЕС никогда не демонстрировал такого единства в вопросах внешней политики и политики безопасности, как сейчас", - говорит он. Для Евросоюза в данных обстоятельствах это шанс развить свои умения урегулировать конфликты таким образом, чтобы создать возможность для сотрудничества, то есть с пользой для обеих сторон".

При этом многие исследователи убеждены, что Трамп совершает ошибку в отношении Ирана. В то же время они подчеркивают, что для самого президента США в первую очередь важна не внешняя политика. "Вопрос не только в Иране", - считает Кристофер Даазе. Для Трампа важны и внутриполитические цели, в том числе - и то, в каком виде он предстанет перед своими избирателями. "Речь идет о том, насколько ему можно верить, об умении отстоять свою позицию и о возможности выглядеть волевым, сильным политиком", - уверен политолог Даазе.

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