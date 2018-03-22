 Что посмотреть из мюзиклов в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018
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Культура и стиль жизни

Что посмотреть из мюзиклов в Германии?

Эндрю Ллойду Уэбберу исполняется 22 марта 70 лет. Его мюзиклы до сих пор идут в Нью-Йорке, Лондоне и Гамбурге. А что нового предлагает популярный жанр? DW представляет 5 своих фаворитов.

  • Сцена их мюзикла Звездный экспресс

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Звездный экспресс" в Бохуме

    Классика жанра - рок-мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Звездный экспресс" с 1988 года идет без перерывов в Бохуме. Представления проходят в специально для спектакля построенном театре. Мюзикл интересен тем, что все занятые в нем актрисы и актеры передвигаются по сцене на роликовых коньках.

  • Blue Man Group

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    Blue Man Group в Берлине

    Их трое, они культ и свои люди Берлине: нью-йоркская музыкальная перформанс-группа, известная по своему сценическому образу "синих инопланетян", с 2006 года дает регулярные выступления в столице Германии.

  • Собор Парижской богоматери в Штутгарте

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Собор Парижской богоматери" в Штутгарте

    Квазимодо вернулся на сцену музыкального театра - на этот раз в Штутгарте. С февраля 2018 года здесь идет восстановленный мюзикл по мотивам диснеевской экранизации романа "Собор Парижской богоматери". Премьера оригинального спектакля состоялась в 1999 году в Берлине. Тексты для песен сочиняли отдельно для немецкой и англоязычной версий спектакля.

  • Танец Вампиров

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Танец вампиров" в Кельне

    Возобновленный мюзикл с оригинальной постановкой Романа Полански "Бал вампиров" прибыл в Кельн и пробудет на берегах Рейна до сентября 2018 года.

  • Fack ju Göhte в Мюнхене

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    Fack ju Göhte в Мюнхене

    Дерзкая и веселая кинокомедия "Fack ju Göhte", взорвавшая в 2013 году немецкий киноландшафт, и два ее продолжения приобрели культовый статус в Германии. Неудивительно, что популярный сюжет решили адаптировать для музыкального театра. Мюзикл "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl" показывают в Мюнхене.

    Автор: Элла Володина


  • Сцена их мюзикла Звездный экспресс

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Звездный экспресс" в Бохуме

    Классика жанра - рок-мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера "Звездный экспресс" с 1988 года идет без перерывов в Бохуме. Представления проходят в специально для спектакля построенном театре. Мюзикл интересен тем, что все занятые в нем актрисы и актеры передвигаются по сцене на роликовых коньках.

  • Blue Man Group

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    Blue Man Group в Берлине

    Их трое, они культ и свои люди Берлине: нью-йоркская музыкальная перформанс-группа, известная по своему сценическому образу "синих инопланетян", с 2006 года дает регулярные выступления в столице Германии.

  • Собор Парижской богоматери в Штутгарте

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Собор Парижской богоматери" в Штутгарте

    Квазимодо вернулся на сцену музыкального театра - на этот раз в Штутгарте. С февраля 2018 года здесь идет восстановленный мюзикл по мотивам диснеевской экранизации романа "Собор Парижской богоматери". Премьера оригинального спектакля состоялась в 1999 году в Берлине. Тексты для песен сочиняли отдельно для немецкой и англоязычной версий спектакля.

  • Танец Вампиров

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    "Танец вампиров" в Кельне

    Возобновленный мюзикл с оригинальной постановкой Романа Полански "Бал вампиров" прибыл в Кельн и пробудет на берегах Рейна до сентября 2018 года.

  • Fack ju Göhte в Мюнхене

    От Уэббера до Вампиров: мюзиклы в Германии

    Fack ju Göhte в Мюнхене

    Дерзкая и веселая кинокомедия "Fack ju Göhte", взорвавшая в 2013 году немецкий киноландшафт, и два ее продолжения приобрели культовый статус в Германии. Неудивительно, что популярный сюжет решили адаптировать для музыкального театра. Мюзикл "Fack Ju Göhte - Se Mjusicäl" показывают в Мюнхене.

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:

10 самых красивых старинных театров Германии

  • Театр Гёте, Бад Лаухштедт

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Театр Гёте

    В живописном курортном городке Бад Лаухштедт (Bad Lauchstädt) в 1802 году Йоганн Вольфганг фон Гёте отстроил театр, полностью отвечавший его требованиям. Он был оснащен самой современной сценической техникой того времени, позволяющей менять декорации и уровни сцены во время действия. Сегодня в театре идут драматические, оперные и балетные спектакли.

  • Театр в Путбусе на Рюгене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Путбус на Рюгене

    "Свой" город Путбус (Putbus) отпрыск древнего княжеского рода Вильгельм Мальте Первый распорядился отстроить на северогерманском острове Рюген. Как и полагается каждому порядочному городу, в 1821 году в приморской резиденции создали театр. В 1998 году, после многолетнего и основательного ремонта, он снова открыл свои двери. С тех пор здесь показывают более 300 спектаклей в год.

  • Театр в стиле рококо в Шветцингене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    В стиле рококо

    Дворцовый театр в стиле рококо, построенный в 1752 году в Шветцингене, - самый старый из сохранившихся многоярусных театров Европы. Театр отличается превосходной акустикой и уникальной сценой, задняя стена которой открывается и перед зрителями "оживает" декорация - панорама роскошного парка. Важнейшее событие - фестиваль музыки Моцарта, который проходит здесь осенью.

  • Дворцовый театр в Людвигсбурге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Люстра во дворце

    Дворцовый театр в Людвигсбурге построили в резиденции герцогов (позже королей) Вюртембергских. В 1812 году зрительный зал был оформлен в стиле классицизма. Убранство и сценическая техника старинного здания, как и великолепная люстра, поднимающаяся перед спектаклями, чтобы не мешать зрителям верхнего яруса, почти полностью сохранились до наших дней.

  • Театр Экхофа в городе Гота

    10 самых красивых старинных театров Германии

    В честь выдающегося немецкого актера

    Крупнейший дворцовый комплекс эпохи раннего барокко в Германии - замок Фриденштайн в городе Гота, бывшая резиденция герцогов Саксен-Кобургготских. Расположенный в нем старейший барочный театр мира носит имя выдающегося немецкого актера Конрада Экхофа. Он был открыт в 1681 году.

  • Театр в Нойбранденбурге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Зал на 190 зрителей

    В своей летней резиденции, в Нойбранденбурге, построил театр и герцог Адольф Фридрих IV. В 1797 году фахверковое здание придворного театра открыло свои двери. Здание чудом пережило бомбежки и пожары Второй мировой войны. В начале 1990-х годов его отреставрировали, и сегодня сюда снова приходят зрители - правда, не больше 190 человек.

  • Театр в Мейнингене

    10 самых красивых старинных театров Германии

    История в Мейнингене

    Саксонского герцога Георга Второго прозвали "театральным герцогом". Мейнингенским театром занимался он лично, и под его руководством спектакли перестали быть бенефисом звезд и примадонн. Был создан великолепный ансамбль, оттачивались массовые сцены, все было подчинено единому замыслу. Свидетели ушедших эпох - 280 оригиналов декораций, иллюстрирующих развитие сценического искусства.

  • Любительский театр в Кохберге

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Любительский театр в Кохберге

    Любительский театр - часть архитектурного ансамбля обрамленного великолепным парком замка Кохберг. Расположенное неподалеку от Веймара поместье принадлежало во времена Гете его подруге Шарлотте фон Штайн. Она и организовала здесь театр. В отреставрированном здании, построенном в 1800 году и вмещающем всего 75 зрителей, сегодня дают спектакли летом, для туристов.

  • Фестивальный театр в Байройте

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Вагнер в Байройте

    Байройтский фестивальный театр - возможно, самый знаменитый театр Германии. Его построили в 1872-76 годах под руководством самого Рихарда Вагнера. Главный репертуар и составляют оперы выдающегося немецкого композитора во время ежегодного фестиваля музыки Вагнера.

  • Театр кукол Хеннесхен

    10 самых красивых старинных театров Германии

    Кельнские куклы

    Актеры этого кельнского театра - тростевые куклы, символизирующие типичных городских обитателей старых времен. Среди них - сам Хеннесхен, очень похожий видом и характером на Петрушку, его подружка Бербельхен, простачок Тюннес и пройдоха Шель. Театр "для зрителей больших и маленьких, а также для всей семьи" был основан в 1802 году и продолжает делать аншлаги и сегодня.

    Автор: Инга Ваннер


Мюзикл подружил берлинских школьников
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Мюзикл от школьников

 

Контекст

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