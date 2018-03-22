Что посмотреть из мюзиклов в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018

10 самых красивых старинных театров Германии

Путбус на Рюгене

"Свой" город Путбус (Putbus) отпрыск древнего княжеского рода Вильгельм Мальте Первый распорядился отстроить на северогерманском острове Рюген. Как и полагается каждому порядочному городу, в 1821 году в приморской резиденции создали театр. В 1998 году, после многолетнего и основательного ремонта, он снова открыл свои двери. С тех пор здесь показывают более 300 спектаклей в год.