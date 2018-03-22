Что посмотреть из мюзиклов в Германии? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 22.03.2018

Эндрю Ллойду Уэбберу исполняется 22 марта 70 лет. Его мюзиклы до сих пор идут в Нью-Йорке, Лондоне и Гамбурге. А что нового предлагает популярный жанр? DW представляет 5 своих фаворитов.
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Мюзикл подружил берлинских школьников
Фильм "Ла-Ла Ленд" режиссера Дэмьена Шазелла получил шесть наград, в том числе за лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую песню, лучшую музыку. (27.02.2017)
После снятия с репертуара боксерского мюзикла "Рокки" Гамбургский театр оперетты намерен осенью подарить любителям "легкого жанра" новый шедевр. (24.02.2015)
Впервые мюзикл немецкого производства покажут в Нью-Йорке. В качестве продюсеров проекта выступили братья-боксеры Кличко и голливудская звезда Сильвестр Сталлоне. (13.03.2014)
Первым из российских певцов Иван Ожогин получил главную роль в одном из популярнейших в мире мюзиклов. (09.05.2014)
Сначала был культовый телесериал о немецко-турецкой интеграции. А теперь, в новом фильме Боры Дагтекина, к межкультурным баталиям подключились учителя и школьники. (07.11.2013)