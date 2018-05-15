 Что осталось в Европе от холодной войны | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.05.2018
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Культура и стиль жизни

Что осталось в Европе от холодной войны

Руины военных баз, брошенные танки, подземные бункеры, - фотограф Мартин Рёмерс показал, что осталось от времен холодной войны в разных странах Восточной и Западной Европы.

  • Советский истребитель МиГ

    Реликты холодной войны

    Советский истребитель МиГ

    Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

  • Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Реликты холодной войны

    Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

  • Брошенный танк на бывшем советском полигоне в ГДР

    Реликты холодной войны

    Брошенный танк

    Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

  • Советские ракеты в Польше

    Реликты холодной войны

    Советские ракеты в Польше

    Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

  • Центр радиошпионажа на Чертовой горе

    Реликты холодной войны

    Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"

    Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

  • Ангар для британских истребителей в ФРГ

    Реликты холодной войны

    Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе

    О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

  • База советских подводных лодок в Крыму

    Реликты холодной войны

    База советских подводных лодок в Крыму

    В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

  • Подземная база снабжения бундесвера

    Реликты холодной войны

    Подземная база снабжения бундесвера

    Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

  • Ядерный центр в Великобритании

    Реликты холодной войны

    Ядерный центр в Великобритании

    Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

  • Убежище для номенклатуры

    Реликты холодной войны

    Убежище для номенклатуры

    А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.

    Автор: Наталия Королева


  • Советский истребитель МиГ

    Реликты холодной войны

    Советский истребитель МиГ

    Гонка вооружений, геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация Востока и Запада продолжались несколько десятилетий. И оставили следы, о которых повествует фотовыставка "Реликты холодной войны" , открывшаяся в Музее современной истории Германии (Haus der Geschichte) в Бонне. На снимке: советский МиГ на бывшей базе советских и потом российских войск в бывшей ГДР.

  • Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Реликты холодной войны

    Руины советской военно-морской базы в Латвии

    Автор представленных в боннской экспозиции работ - фотограф из Нидерландов, лауреат премий World Press Photo и Street Photography Мартин Рёмерс. Более 10 лет он работал над проектом. Он побывал в постсоветских республиках, в бывших "братских" соцстранах, а также в Западной Европе, и снимал заброшенные военные базы, полигоны, бункеры, другие реликты холодной войны.

  • Брошенный танк на бывшем советском полигоне в ГДР

    Реликты холодной войны

    Брошенный танк

    Поразительное сочетание лаконичности с выразительностью и эмоциональной насыщенностью отличает работы Рёмерса. Сюрреалистичные фотографии красноречиво говорят о том, сколь бессмысленны были подрывавшие бюджет и разрушавшие экономику колоссальные расходы на холодную войну. Кому он сегодня нужен - этот ржавеющий советский танк на бывшем полигоне в восточногерманском Альтенграбове?..

  • Советские ракеты в Польше

    Реликты холодной войны

    Советские ракеты в Польше

    Бункеры, военные заводы, полигоны, - все это создавалось по обе стороны "железного занавеса". В свое время факт существования этих объектов как на Востоке, так и на Западе держался в строжйшем секрете, но в 1990-е годы многие из них были выведены из эксплуатации и сегодня представляют интерес разве что для туристов, - как это укрытие для советских ракет в Польше.

  • Центр радиошпионажа на Чертовой горе

    Реликты холодной войны

    Центр радиошпионажа на "Чертовой горе"

    Этот искусственный холм под названием Тойфельсберг в западной части немецкой столицы - самое высокое место Берлина. Его точная высота - около 122 метров. На вершине - башни с круглыми куполами. Во вемена холодной войны на "Чертовой горе" (так ее название переводится с немецкого) располагалась американская радиолокационная станция, центр радиошпионажа.

  • Ангар для британских истребителей в ФРГ

    Реликты холодной войны

    Бывший ангар для британских истребителей в Лаарбрухе

    О бессмысленности холодной войны и ее последствиях просто необходимо напоминать - особенно сейчас, когда ситуация в мире вновь обострилась, считает Мартин Рёмерс.

  • База советских подводных лодок в Крыму

    Реликты холодной войны

    База советских подводных лодок в Крыму

    В Балаклавской бухте в Крыму до сих пор находится секретный военный объект времен холодной войны - подземная база подводных лодок. "Объект 825ГТС" должен был помочь защитить советские ядерные подлодки, если будет использовано оружие массового поражения. Предполагалось, что подлодки затем смогут выйти в море и нанести ответный удар. В 1993 году объект был выведен из эксплуатации. Что с ним сейчас?

  • Подземная база снабжения бундесвера

    Реликты холодной войны

    Подземная база снабжения бундесвера

    Строя подземные бункеры, Восток и Запад надеялись защититься с их помощью от возможного нападения противника. Сюда должны были эвакуироваться правительственные учеждения, здесь хранились оружие и провиант. Бункеры постоянно находились в состоянии боевой готовности. На фото: бывшая база снабжения бундесвера в западногерманском Лорхе.

  • Ядерный центр в Великобритании

    Реликты холодной войны

    Ядерный центр в Великобритании

    Центр исследований в области ядерных вооружений Орфорд-Несс в Великобритании внешне выглядел не очень внушительно. Его небольшие наземные бетонные сооружения напоминали доты времен Второй мировой войны. Но основные, по последнему слову техники оборудованные объекты находились под землей.

  • Убежище для номенклатуры

    Реликты холодной войны

    Убежище для номенклатуры

    А вот так выглядит подземный зал для совещаний в бывшем секретном советском бункере в Латвии. Оборудованный на 9-метровой глубине, он предназначался для республиканской номенклатуры. Во времена холодной войны в бункере было все необходимое, чтобы прожить там несколько месяцев после ядерного удара противника.

    Автор: Наталия Королева


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  • Лестница в одном из зданий

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Осыпается штукатурка, отсыревшие обои клочьями свисают со стен, кое-где обрушилась крыша, расшатались лестничные перила. Ходить по территории городка (точнее - четырех военных городков, на которые делился "советский Вюнсдорф") небезопасно.

  • Дом офицеров

    Как выглядит сегодня самый большой советский гарнизон в ГДР

    Это Дом офицеров и диорама "Взятие Берлина". На территории города-призрака в гэдээровские времена были, кроме казарм, разумеется, многоэтажные дома, школы, стадион, бассейны, спортзалы, магазины, столовые и кинотеатры.

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  • Эмблема Западной группы советских войск

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    Автор: Даниэль Хайнрих, Ефим Шуман


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