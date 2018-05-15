Что осталось в Европе от холодной войны

Руины военных баз, брошенные танки, подземные бункеры, - фотограф Мартин Рёмерс показал, что осталось от времен холодной войны в разных странах Восточной и Западной Европы.
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