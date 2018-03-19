Что об исходе выборов в России говорят немецкие эксперты | Выборы в России | DW | 18.03.2018

Самую массовую в Германии бульварную газету Bild в шутку называют "Центральным органом немецкого общественного мнения". И это мнение к президентским выборам в России она выразила весьма красноречиво, опубликовав уже накануне "поздравление" их победителю, причем, и на русском языке тоже.

"Представь себе, в России проходят выборы, а кто будет их победителем еще не ясно, - написала Bild в субботу, 17 марта, перефразируя Бертольта Брехта (Bertolt Brecht). - Такое немыслимо в России Владимира Путина. Его можно "поздравить" уже сегодня". Не вина газеты, что ее сарказм некоторые пользователи в российских соцсетях приняли за чистую монету и решили, что немцы, мол, и в самом деле поторопились поздравить Путина с победой.

Явка - единственная интрига выборов

Гвендолин Зассе

В его переизбрании никто и нигде не сомневался. "Единственный вопрос, который был открытым в ходе этих выборов, это вопрос о явке", - заявила в интервью DW директор берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) и напомнила о том, что Кремль рассчитывал добиться явки в 70 процентов. И почти добился поставленной цели. Особенно важной, считает Зассе, явка была именно в этот раз, поскольку "единственный по-настоящему оппозиционный кандидат, которого не допустили к выборам, Алексей Навальный призывал к бойкоту выборов, так что теперь низкая явка будет подаваться как протестный потенциал". Она, правда, признает, что трудно провести границу между неявкой на выборы в качестве реакции на призыв Навального и неявки просто из апатии, осознания отсутствия альтернатив.

На антизападной волне

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler) в интервью DW также напомнил о цели, которую ставил перед собой Кремль: 70 на 70, то есть, добиться явки в 70 процентов и обеспечить Путину поддержку как минимум 70 процентов избирателей.

Гернот Эрлер

Высокая явка, по его мнению, была так важна потому, что чем она больше, тем прочнее легитимность главы государства. Впечатляющий же успех на выборах самого Путина Эрлер отчасти объясняет новой антизападной волной в России.

"История со Скрипалем ему не помешала, Путин сумел создать видимость "мы против всего остального мира", подать это дело как заговор против России, - подчеркнул Эрлер. - И такое, как мы знаем и по другим примерам, действует в России, срабатывает рефлекс: в такой ситуации надо, мол, сплотиться вокруг президента".

"Фольклорные" кандидаты

"Кремлевская администрация добивается в последние годы все более искусной оркестровки выборов и разработала почти уже коварную систему повышения явки избирателей, но на выборах, по сути дела, никакого выбора нет", - заявил DW ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister).

Штефан Майстер

Контроль, по его словам, тотальный. Кремль, отмечает Майстер, "уже не только определяет, кто будет избран, кто будет допущен к выборам, кто и какой доступ получит к СМИ". "Явка избирателей стала элементом спланированных до последней мелочи выборов", - констатирует немецкий политолог. В такой ситуации тот факт, что никто из соперников Путина не имел ни малейших шансов на этих выборах, его совершенно не удивляет. Их Майстер назвал "элементом фольклора".

"В России вообще нет политического дискурса как такового, все это фейк, все альтернативные кандидаты в президенты только имитируют предвыборную борьбу, а политики, которые могли бы составить реальную конкуренцию, либо не допускаются к выборам, либо их уже нет в числе живых", - сетует Майстер.

Григория Явлинского он тоже относит к категории "фольклора", считает его человеком тщеславным. Что же до Ксении Собчак, то Майстер назвал ее "идеальным кандидатом для Кремля, чтобы ублажить либералов, одновременно их дискредитировать, а заодно повысить интерес к предвыборной борьбе".

Гвендолин Зассе также полагает, что такие кандидаты, как Григорий Явлинский и Ксения Собчак, которую, по ее мнению, поддерживает Кремль, призваны лишь создать видимость того, что выбор все-таки есть.

"Но реального пространства для политической деятельности у этих кандидатов нет", - констатирует Зассе. Единственное исключение она делает для российских коммунистов, действительно имеющих, с ее точки зрения, поддержку определенной части избирателей.

Будут ли перемены после выборов?

Ни Майстер, ни Эрлер, ни Зассе не ожидают каких-либо позитивных сдвигов после нынешних выборов в отношениях между Россией и странами Запада.

"Его (Путина. - Ред.) политика уверенности в себе, силы, готовности к риску и переходу через "красные линии", как это было в конфликте с Украиной, с его точки зрения себя оправдала, - поясняет Эрлер. - То есть, у Путина нет стимула менять политику, если изменения и будут, то это произойдет под давлением экономических процессов".

Но до тех пор, пока цены на нефть и газ будут оставаться на приемлемом уровне, добавляет Майстер, глава российского государства и дальше сможет вести свою игру в "осажденную крепость". "Я не думаю, что он пойдет навстречу Западу или Евросоюзу, скорее, будет и впредь оперировать конфликтами и образами врага, - говорит аналитик. - Угрозы же типа тех, с которыми выступила Тереза Мэй, только укрепят его внутриполитические позиции".

Для Гвендолин Зассе интересен не столько исход выборов и его внешнеполитические последствия, сколько интрига последнего - по конституции - президентского срока Путина. "На повестку дня встают вопросы о преемнике, о том, как Путин будет контролировать свой уход с поста президента, когда и как будет это делать", - указывает Зассе. Она, впрочем, полагает, что Путин, возможно, и не будет ждать с ответами на такие вопросы до конца своего нового шестилетнего срока.

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