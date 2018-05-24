 Что нового в расследовании крушения ″Боинга″ MH17? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 24.05.2018
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Европа

Что нового в расследовании крушения "Боинга" MH17?

В расследовании о крушении MH17 появились новые сведения. Следователи впервые назвали конкретное подразделение армии РФ, которому принадлежал "Бук", сбивший малайзийский лайнер.

Пресс-конференция JIT по делу о крушении рейса MH17

Через четыре года после крушения "Боинга" MH17 "Малайзийских авиалиний", упавшего на территории Донецкой области 17 июля 20014 года, следователи впервые обнародовали сведения о конкретном происхождении сбившей самолет ракеты.

Ракетная установка "Бук", с которой был сбит самолет, принадлежала 53-й зенитной ракетной бригаде, базирующейся под Курском. Об этом на пресс-конференции в голландском Утрехте в четверг, 24 мая, рассказали представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием крушения.

Новые детали расследования

Как сообщил на пресс-конференции глава отдела расследований полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен, JIT тщательно изучила все имеющиеся фото и видео зенитного ракетного комплекса "Бук", c которого, по мнению следствия, была пущена ракета, попавшая в малайзийский "Боинг". "Нам удалось установить, что этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, - заявил Паулиссен. - На основе этих характеристик JIT смогла выявить отличительные черты этого "БУКа".

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Проанализировав многочисленные фотографии и видео, размещенные в соцсетях, следователи воссоздали маршрут перемещения "Бука" в период с 23 по 25 июня 2014 года в составе колонны военной техники из военной части под Курском в город Миллерово в Ростовской области. По сведениям JIT, колонна выехала с территории военной части 23 июня 2014 года.  "Это была большая колонна, состоящая почти из 50 различных транспортных средств, включая шесть "Буков", - говорится в презентации, которую JIT представила на пресс-конференции.

На некоторых видео "отчетливо видно, что огромная техника препятствует движению на дороге и привлекает внимание, - говорится в презентации. - Это объясняет тот факт, что в соцсетях появилось так много снимков колонны".

Как JIT нашла "БУК", с которого сбили Боинг

На фотографиях и видео, которые анализировали следователи, заметны номерные знаки и другие отличительные черты военной техники в колонне, включая транспортную маркировку на кузове. Один из "Буков", следовавших в колонне, также появился на фотографиях, сделанных 17 и 18 июля уже на территории Украины. Следователи распознали его по набору уникальных отличительных черт, составляющих транспортную маркировку ЗРК.

Сравнив эти характеристики с характеристиками других "Буков" того же типа, находящихся на вооружении российской и украинской армии, следователи "пришли к выводу, что ЗРК "БУК", с которого был сбит "Боинг" MH17, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцированной под Курском", - пояснил Паулиссен. Он также рассказал, что в 2014 году 53-я бригада состояла из трех действующих батальонов. В них служили несколько сотен людей, включая личный состав и вспомогательные подразделения. 

Что известно о 53-й бригаде 

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс

Несмотря на то, что это первое официальное заявление следователей о происхождении ракеты, которой был сбит самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сами по себе данные не новые. Еще в ноябре 2014 года экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала результаты собственного расследования, согласно которым "Боинг" МН17 был сбит из "БУКа", находившегося на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады под Курском.

Позднее эксперты Bellingcat опубликовали еще один доклад, в котором рассказали подробности о 53-й бригаде. По их сведениям, в 2014 году в состав каждого из трех ее батальонов входил полный комплекс "Бук". В колонне, замеченной 23-25 июня, перевозились установки "Бук", другая военная техника, а также солдаты и офицеры второго батальона. Колонна направлялась на военный аэродром Миллерово. Впоследствии техника, передвигавшаяся в колонне, была перевезена в сельскую местность к границе с Украиной.

Контекст

"Боинг" сбили ракетой ЗРК "Бук", доставленным из России. Ракета запущена с территории, которую тогда контролировали сепаратисты. Установлены также личности около 100 человек, причастных к катастрофе. (29.09.2016)

Эксперты Bellingcat получили новые сведения о перемещении ЗРК "Бук" из Донецка в Снежное в день катастрофы рейса MH17. Их значение DW объяснил основатель проекта Элиота Хиггинса. (23.06.2016)

Как пояснил в интервью DW основатель Bellingcat Элиот Хиггинс, следователям из JIT потребовалось больше времени, чтобы идентифицировать происхождение "Бука", сбившего MH17. Это связано с тем, считает Хиггинс, что они должны тщательно проверять собранные сведения, особенно учитывая, что Россия не признает никаких доказательств. "Следователи должны быть на 100 процентов уверены, что все, что они представляют, полностью корректно, ведь стоит допустить ошибку - и российские власти начнут на них давить", - уверен Хиггинс.

Выводы JIT и Bellingcat совпали

Комментируя обнародованные в четверг результаты расследования, Хиггинс отметил, что причастность 53-го батальона к крушению малайзийского Боинга вполне очевидна. При сравнении "Буков" и JIT эксперты Bellingcat обращали внимание на одинаковые приметы - такие, как повреждения корпуса, следы краски, расположение номеров и маркировки. "Очень маловероятно, что в той местности был еще один идентичный ЗРК с такими же отличительными признаками", - резюмировал основатель Bellingcat.

Представители JIT между тем признали справедливость прежних выводов Bellingcat и объяснили, почему им понадобилось так много времени, чтобы обнародовать информацию о "Буке" 53-й бригады."Выводы JIT должны быть основаны на юридически убедительных фактах, которые можно будет представиться в суде. Требуется много времени, чтобы собрать и проверить эти факты", - подчеркнул Паулиссен.

JIT призвала общественность помочь в расследовании

Представители JIT также отметили, что расследование катастрофы вступило в "финальную фазу", и обратились к общественности с просьбой сообщить известные ей сведения о 53-й бригаде, дислокации "Бука", сбившего малайзийский Боинг, и лицах, которые имели прямое или косвенное отношение к крушению самолета.

"Мы убеждены, что многим известна эта информация, это могут быть военнослужащие 53-й бригады, их друзья и родственники", - заявил Паулиссен, пообещав, что все сведения об информаторах останутся конфиденциальными.

По словам Хиггинса, даже один свидетель может сыграть важную роль в ходе расследования. "Думаю, группа JIT делает это не от отчаяния, а потому что хочет добиться по возможности лучших результатов. Ведь она тягается с Россией, а Россия испробует любую возможную тактику, чтобы пойти в атаку", - предположил он.

Смотрите также:   

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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13:41 мин

Видео следствия: MH17 был сбит ракетой армии РФ

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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