Что можно и что нельзя участникам демонстраций в Германии

Конституция ФРГ гарантирует право проводить митинги и демонстрации - при соблюдении установленных законом правил и процедур. Запрет выносят только в исключительных случаях.
Право немцев на проведение собраний закреплено в 8-й статье Основного закона ФРГ. Причем для этого не требуется ни подавать заявку, ни получать разрешение. Исключение немецкая конституция делает, лишь если речь идет о митинге или демонстрации под открытым небом. Право на такое уличное мероприятие может быть ограничено соответствующими законодательными актами.
Земельные компетенции
Раньше в Германии действовал единый закон, регулирующий порядок проведения демонстраций. В 2006 году в стране была проведена реформа системы федеративного устройства, и земли получили право принимать свои законы на этот счет. Таким правом воспользовались Бавария, Нижняя Саксония, Саксония и Саксония-Анхальт. Во всех остальных землях, в том числе Берлине, по-прежнему действует старый закон.
Получать разрешение на митинг или демонстрацию в Берлине не требуется. Но следует заблаговременно - за 48 часов - уведомить полицию. Удобнее всего это сделать через интернет, заполнив всего один короткий онлайн-формуляр. В нем указываются имя заявителя, его адрес и номер телефона, тема мероприятия, день и предположительное время, место или маршрут проведения, ответственный за мероприятие (или сам заявитель), ожидаемое число участников и следящих за порядком, информация об использовании громкоговорителей и установке информационных стендов.
Покажи свое лицо
Участникам уличных мероприятий полагается соблюдать целый ряд установленных законом предписаний. Так, на демонстрацию нельзя приходить в маске или использовать другие предметы, скрывающие лицо. Таких демонстрантов полиция вправе задерживать и не допускать к участию в акции. Злостным нарушителям грозит до одного года тюрьмы или штраф в пределах 500 евро.
Нельзя организованно выходить на улицу людям в какой-либо униформе или единообразной одежде, призванной продемонстрировать общность политического мировоззрения. За это можно получить до двух лет тюрьмы.
Допустимы в Германии и спонтанные уличные акции вообще без всякого уведомления или срочно созванные митинги по какому-либо актуальному поводу. В последнем случае в полицию сообщить все же необходимо, но сделать это можно, даже просто позвонив по единому для всей ФРГ номеру срочной помощи - 110.
Полиция защищает демонстрантов
Просто распустить демонстрацию немецкая полиция не может. Для этого ей нужны конкретные основания, например, отсутствие уведомления (если речь не идет о спонтанной акции), указание заведомо неверных сведений в заявке, нарушение правил, возникновение беспорядков. Но вообще-то главная задача полиции, как пояснили корреспонденту DW в главном полицейском управлении Берлина, - обеспечить беспрепятственное проведение мероприятия. При этом интересы его участников немецкая полиция учитывает в большей мере, чем, скажем, автолюбителей, прохожих или жителей окрестных домов.
Если же демонстрация начинает выходить из-под контроля, рассказал представитель столичной полиции Оливер Тёлле (Oliver Tölle), если участники начинают скандировать оскорбительные лозунги, надевают маски, а ее организаторы не могут сами утихомирить страсти, то в гущу народа направляют антиконфликтные полицейские наряды, обученные методам деэскалации. Их задача - урезонить разбушевавшихся демонстрантов. И только если и это не дает желаемого эффекта, полиция прибегает к крайней мере - объявляет демонстрацию распущенной и проводит задержания особенно буйных ее участников.
Потом их, как правило, распускают по домам, а судебные дела заводят только на тех, кто применил насилие, и в результате есть пострадавшие, например полицейские, или нанесен материальный ущерб.
Это подтвердила в беседе с DW и эксперт по конституционному праву, судья Шейда Эмек (Seyda Emek). По ее словам, всегда учитываются обстоятельства проведения демонстрации, степень допущенных нарушений, поведение конкретного лица, его прежние проступки. "Должно произойти нечто сверхординарное, - заявила она, - чтобы участнику демонстрации дали самое суровое из предусмотренных законом наказаний". По оценке судьи, полиция действует в соответствии с принципом соразмерности и вообще предпочитает не задерживать участников, например, распущенной демонстрации, а выпроваживать их с места ее проведения.
Что грозит организатору?
Оливер Тёлле в свою очередь не смог припомнить случая, чтобы к тюремному заключению был приговорен организатор демонстрации, вылившейся в столкновения с полицией. По его словам, организатор не может гарантировать, что мероприятие пройдет мирно. Это задача полиции. Крайне редко, заметил представитель полиции, организатора могут оштрафовать за то, что его демонстрация прошла не совсем так, как было указано в уведомлении, что был изменен маршрут следования или участников оказалось больше.
Что касается спонтанных уличных акций, то полиция принимает решение в зависимости от обстоятельств. Оливер Тёлле привел такой пример. Предположим, несколько десятков правых радикалов спонтанно решат пройти демонстрацией по широкой улице. Полиция в таком случае должна оценить, может ли она обеспечить безопасность на проезжей части - их, а также участников дорожного движения. Если сил маловато, то демонстрантам предложат другой, более спокойный маршрут или распорядятся митинговать, стоя на месте. Но отсутствие заявки, констатировал Оливер Тёлле, не может служить основанием для роспуска такого мероприятия.
"В Германии право на митинги и демонстрации рассматривается как одна из величайших демократических ценностей, - заявила судья Шейда Эмек, - а потому роспуск или запрет на их проведение считается Ultima ratio - самой крайней, вынужденной мерой".
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