 Что известно о стрельбе в штаб-квартире YouTube | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.04.2018
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Мир

Что известно о стрельбе в штаб-квартире YouTube

По предварительным данным, женщина, открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, покончила с собой. Предположительно, речь не идет о терроризме.

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Наряды полиции прибыли во вторник, 3 апреля, к штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) после получения сигнала о стрельбе в здании. В ходе спецоперации полицейские нашли в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу из пистолета. По предварительной информации, "она покончила с собой".

Полиция считает, что нападавшая действовала в одиночку. Правоохранительные органы идентифицировали несколько групп очевидцев, которых планируют допросить для выявления возможных мотивов преступницы.

 

Контекст

У распространителей фейков есть экономический интерес. Это вновь стало очевидным после стрельбы в Лас-Вегасе, когда в интернете курсировали слухи, теории заговора и ложные данные. (05.10.2017)

Стивен Пэддок, расстрелявший посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, на первый взгляд, вел обычную обеспеченную жизнь. Что могло заставило его совершить столь страшное преступление? (03.10.2017)

The Los Angeles Times уточняет, что, по данным полиции, речь идет скорее об "эпизоде насилия на рабочем месте, но не об акте терроризма".

Есть раненые, один - в критическом состоянии

В центральной больнице Сан-Франциско сообщили о трех поступивших им пациентах из Сан-Бруно. Речь идет о двух женщинах и мужчине, который находится в критическом состоянии.
По информации The Los Angeles Times, у всех пострадавших - огнестрельные ранения. Телекомпания KTVU со ссылкой на очевидца передала, что одна из женщин ранена в ногу. 

Глава полиции Сан Бруно Эд Барберини сообщил о четырех раненых.

Из здания выбегали люди с поднятыми руками

Первые звонки в службу спасения поступили в 12:46 по местному времени (22:46 мск). Уже через две минуты на место прибыли первые наряды полиции. Правоохранительные органы попросили население временно не появляться в районе места происшествия по адресу "109 Cherry Ave" и выбирать маршруты объезда.  На транслировавшихся с места событий кадрах было видно, как из здания выбегали люди с поднятыми руками. 

В социальных сетях несколько владельцев аккаунтов, называвшихся сотрудниками YouTube, написали, что слышат звуки перестрелки и баррикадируют двери в офисные помещения. 

Позднее телекомпания ABC в прямом эфире показала кадры, на которых было видно, что эвакуировавшиеся из штаб-квартиры сотрудники переходили в расположенное неподалеку другое здание, принадлежащее видеохостинговой компании. 

Трамп соболезнует

На происшествие в Сан-Бруно уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Меня только что ввели в курс дела в связи со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования", - написал он в Twitter.

Волна протестов 

Ранее в США поднялась волна протестов, участники которых требуют ужесточить закон о владении оружием. Демонстрации стали реакцией, в частности, на трагедию в школе Паркленда, где в феврале подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. Участники акций протестуют также против полицейского произвола. Так, недавно в Сакраменто (штат Флорида) прошли протесты в связи с тем, что 18 марта полицейский застрелил 22-летнего темнокожего Стивена Кларка.   

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе из окна гостиничного номера бухгалтер Стивен Пэддок открыл огонь по по посетителям музыкального кантри-фестиваля, в результате 59 человек погибли, более 500 получили ранения. Через месяц уроженец города Нью Браунфельс Девин К. открыл стрельбу в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, жертвами которой стали более 25 человек.

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Стрельба в штаб-квартире YouTube

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


Контекст

Что известно о стрельбе в Лас-Вегасе

Неизвестный открыл огонь по зрителям концерта на открытом воздухе у известного казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Погибли десятки человек, ранены свыше четырехсот. По данным полиции, стрелявшим был местный житель. (02.10.2017)  

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах? (04.04.2018)  

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Полиция обнаружила в здании компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии четырех раненых. Преступница, по-видимому, покончила с собой.

USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

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Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах?

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