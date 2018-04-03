Что известно о стрельбе в штаб-квартире YouTube  

Наряды полиции прибыли во вторник, 3 апреля, к штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно (штат Калифорния) после получения сигнала о стрельбе в здании. В ходе спецоперации полицейские нашли в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу из пистолета. По предварительной информации, "она покончила с собой".

Полиция считает, что нападавшая действовала в одиночку. Правоохранительные органы идентифицировали несколько групп очевидцев, которых планируют допросить для выявления возможных мотивов преступницы.

The Los Angeles Times уточняет, что, по данным полиции, речь идет скорее об "эпизоде насилия на рабочем месте, но не об акте терроризма".

Есть раненые, один - в критическом состоянии

В центральной больнице Сан-Франциско сообщили о трех поступивших им пациентах из Сан-Бруно. Речь идет о двух женщинах и мужчине, который находится в критическом состоянии.

По информации The Los Angeles Times, у всех пострадавших - огнестрельные ранения. Телекомпания KTVU со ссылкой на очевидца передала, что одна из женщин ранена в ногу.

Глава полиции Сан Бруно Эд Барберини сообщил о четырех раненых.

Из здания выбегали люди с поднятыми руками

Первые звонки в службу спасения поступили в 12:46 по местному времени (22:46 мск). Уже через две минуты на место прибыли первые наряды полиции. Правоохранительные органы попросили население временно не появляться в районе места происшествия по адресу "109 Cherry Ave" и выбирать маршруты объезда. На транслировавшихся с места событий кадрах было видно, как из здания выбегали люди с поднятыми руками.

В социальных сетях несколько владельцев аккаунтов, называвшихся сотрудниками YouTube, написали, что слышат звуки перестрелки и баррикадируют двери в офисные помещения.

Позднее телекомпания ABC в прямом эфире показала кадры, на которых было видно, что эвакуировавшиеся из штаб-квартиры сотрудники переходили в расположенное неподалеку другое здание, принадлежащее видеохостинговой компании.

Трамп соболезнует

На происшествие в Сан-Бруно уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Меня только что ввели в курс дела в связи со стрельбой в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования", - написал он в Twitter.

Волна протестов

Ранее в США поднялась волна протестов, участники которых требуют ужесточить закон о владении оружием. Демонстрации стали реакцией, в частности, на трагедию в школе Паркленда, где в феврале подросток открыл стрельбу и убил 17 человек. Участники акций протестуют также против полицейского произвола. Так, недавно в Сакраменто (штат Флорида) прошли протесты в связи с тем, что 18 марта полицейский застрелил 22-летнего темнокожего Стивена Кларка.

В октябре 2017 года в Лас-Вегасе из окна гостиничного номера бухгалтер Стивен Пэддок открыл огонь по по посетителям музыкального кантри-фестиваля, в результате 59 человек погибли, более 500 получили ранения. Через месяц уроженец города Нью Браунфельс Девин К. открыл стрельбу в Первой баптистской церкви в Сазерленд-Спрингсе, жертвами которой стали более 25 человек.

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