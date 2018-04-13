Что известно о ракетном ударе по Сирии в ночь на 14 апреля

США, Великобритания и Франция ответили на химатаку в сирийском городе Дума нанесением ракетных ударов по Сирии. DW собрала известные факты об атаке.
В начале апреля широкий резонанс в мире вызвали сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума, считающимся последним очагом сопротивления повстанцев в регионе Восточная Гута. Президент США Дональд Трамп обещал, что те, кто, стоит за атакой, "дорого заплатят" и не исключил нанесение военного удара по военным объектам сирийской армии.
В ответ на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина о том, что в случае удара по Сирии Москва готова сбить ракеты ВВС США, Трамп написал в Twitter: "Россия, готовься, потому что они прилетят: хорошие, новые и "умные"!" Через два дня, вечером 13 апреля по местному времени Трамп в обращении к нации объявил о начале "высокоточных" ударов по Сирии.
Кто присоединился к атаке США
О начале ударов по Сирии вслед за США объявила британский премьер-министр Тереза Мэй. Она отметила, что это отвечает национальным интересам Великобритании, так как "мы не можем позволить применять химическое оружие на британских улицах или где-либо еще в мире".
Мэй подчеркнула, что речь идет не о вмешательстве в гражданскую войну в Сирии, а о целенаправленном ударе, не способствующем эскалации напряженности в регионе. При этом делается все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, сказала британский премьер.
К атаке присоединилась также Франция. Французский президент Эмманюэль Макрон отметил, что химатака в сирийской Думе, унесшая жизнь десятков людей, стала пересечением "красной черты" .
Три цели атак
Целями ударов стали три объекта, связанные с химическим оружием, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Первой целью стал центр химических исследований под Дамаском, второй - предполагаемый склад химического оружия к западу от города Хомс. Третий удар был нанесен по командному пункту, расположенному неподалеку от склада.
"Эта атака на долгое время ухудшит способности Сирии исследовать и производить химическое оружие", - добавил Данфорд.
Откуда и чем нанесены удары
Представители Пентагона и вооруженных сил США сообщили телеканалу CNN, что удары наносились по меньшей мере с одного корабля и одного бомбардировщика B-1B, находящихся в акватории Красного моря.
Британское Минобороны заявило, что при атаке были задействованы четыре боевых самолета Tornado GR4 Королевских ВВС. Они запустили крылатые ракеты Strom Shadow по второй цели атак - бывшей ракетной базе недалеко от Хомса, которая предположительно используется как склад химоружия.
Франция сообщила, что ракеты были запущены с истребителей Rafale, стартовавших с британской военной базы на Кипре.
Сколько ракет
Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил что в этот раз удар союзников по режиму Асада был жестче, чем американская атака в апреле 2017 года. По его словам, по целям в Сирии было выпущено вдвое больше ракет. В прошлом году американцы использовали 59 ракет "Томагавк" в ходе удара по сирийской военной авиабазе Шайрат.
Миноброны России также сообщило, что по Сирии было выпущено более ста ракет класса "воздух-земля".
Последствия атаки
Результаты атаки пока не известны. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными.
Судя по всему, в отражении ракетного удара были задействованы только силы сирийских ПВО. Об этом сообщил как Джозеф Данфорд, так и представители министерства обороны России.
Сирийское государственное агентство Sana сообщило о трех пострадавших в регионе Хомс, а также о разрушении одного из зданий центра химических исследований в населенном пункте Барзах к северу от Дамаска. Источники в военных кругах Сирии сообщили, что в результате ударов по складу оружия в Хомсе пострадали шестеро сирийских солдат.
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