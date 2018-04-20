Что думают депутаты Европарламента о возможном бойкоте ЧМ-2018 в России?

В ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери правительства Исландии и Великобритании объявили, что их представители не поедут на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. А 20 апреля 60 евродепутатов опубликовали открытое письмо, где они призывают правительства всех стран ЕС не посещать чемпионат.

Покушение в Солсбери депутаты называют "новейшей главой в насмехательстве Владимира Путина над нашими европейскими ценностями". Другие же причины призыва - "самоуправные бомбардировки школ, больниц и жилых кварталов в Сирии, жестокое военное вторжение в Украину, систематические хакерские атаки, кампании дезинформации, вмешательство в выборы, попытки ослабить и дестабилизировать ЕС".

Потому, хотя подписанты письма и соглашаются, что спорт может помочь построить метафорические мосты, они уверены, что нельзя пожимать Путину руку на футбольном стадионе и воспринимать его как гостеприимного хозяина турнира, пока он "взрывает настоящие мосты в Сирии" и продолжает все перечисленные действия.

"Наши правительства должны не поддерживать авторитарный и антизападный путь президента России, а вместо этого бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России и выступать в поддержку защиты прав человека, демократических ценностей и мира", - резюмируют евродепутаты.

Ребекка Хармс

Инициировала этот призыв представитель фракции "зеленых" от Германии Ребекка Хармс (Rebecca Harms), входящая в делегацию Европарламента по сотрудничеству с Россией. Письмо подписали 60 депутатов из 16 стран ЕС, представляющие пять разных фракций. Всего в Европарламенте 751 депутат.

"Путин не является хорошим хозяином чемпионата мира, пока в Сирии и Украине продолжается война", - подчеркнула в своем комментарии Хармс.

Возобновить диалог

Депутат Хельмут Шольц (Helmut Scholz), отвечающий в группе немецкой Левой партии Европарламента за вопросы, связанные с Россией, призыв Ребекки Хармс ожидаемо не поддержал. В то же время он отметил, что в открытом письме она правильно указала на проблемы и конфликты. "Я считаю, что бойкот чемпионата мира по футболу, как и вообще больших спортивных событий, чаще всего не имеет настоящего эффекта", - отметил он в беседе с DW. Шольц считает, что подобные спортивные мероприятия "также могут дать возможность каким-то образом возобновить диалог с политиками в Российской Федерации, поскольку мы должны выйти из спирали конфронтации и молчания".

Хельмут Шольц

По его мнению, политики ЕС, находясь в Москве или других городах во время чемпионата, могли бы попытаться обсудить со своими российскими коллегами разногласия и пути выхода из проблемных ситуаций. "Это совершенно четко не означает признания официальной позиции российской стороны", - уточняет Шольц.

Немецкий евродепутат призывает не переоценивать политическое значение спортивных мероприятий. "Политический бойкот, символические жесты ничего не изменят в реальных проблемных вопросах отношений между ЕС и РФ", - говорит Шольц. Он считает, что бойкот только укрепит интерпретацию событий Путиным и "будет содействовать его дальнейшей поддержке среди российского населения".

Для диалога нужны двое

Евродепутат от Литвы Лайма Люция Андрикене, представляющая крупнейшую фракцию Европейской народной партии, обращение подписала. Она указала на перечисленные в письме деяния Путина - в Солсбери, Сирии, Украине и другие - и так пояснила свою позицию: "Зло должно быть остановлено, пока не слишком поздно". По ее словам, "четкая и решительная моральная позиция правительств демократических стран Европы и мира" еще раз покажет неприемлемость "агрессивного поведения Кремля в Сирии и Украине, а также подавления свободных СМИ и демократической оппозиции в России".

Она не считает, что бойкот помешает диалогу. "Как для танго, так и для диалога необходимы двое. Кремль не хочет диалога, поскольку президент Путин предпочитает приказы", - отметила Андрикене в комментарии DW.

Бойкот Олимпийских игр 1980 года в Москве в ответ на введение войск в Афганистан евродепутат назвала "хорошим примером для подражания". Практическое значение призыва представитель Литвы объясняет так: "Я надеюсь, что эта акция - только начало процесса. Всей футбольной семье и фанатам следует обратить на это внимание и сделать адекватные шаги". Солидарность, которую вслед за Лондоном и Рейкьявиком продемонстрируют другие правительства, "усилит давление (на Кремль. - Ред.) и будет иметь выдающееся моральное значение", подытожила Андрикене.

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