Что думают в Европе и России об отставке премьера Армении

После десяти дней массовых протестов в Ереване Серж Саргсян, едва сменивший президентское кресло на премьерское, подал 23 апреля в отставку. Опрошенные DW европейские эксперты положительно оценивают такой исход протестных акций, российские наблюдатели реагируют сдержаннее.

"Шаг к демократизации" Армении

Руководитель Южно-Кавказского отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) Нино Лежава в интервью DW назвала отставку Сержа Саргсяна "шагом к демократизации страны". Положительно такое развитие событий оценил и другой собеседник DW, эксперт Центра изучения европейской политики CEPS Стивен Блокманс, отдельно указавший на то, что протесты не привели к кровопролитию, "хотя такой риск существовал".

Почему же Саргсян довольно легко уступил требованиям протестующих? По мнению аналитика CEPS, бывший армянский лидер недооценил силу гражданского общества и просчитался. Неожиданностью столь масштабные и настойчивые демонстрации последних дней стали, в том числе, и для внешних наблюдателей, признает Блокманс.

"В Саргсяне армянин взял верх над чиновником"

В то же время Нино Лежава убеждена, что подобного развития событий можно было ожидать. Она напомнила, что в последние годы в Армении неоднократно вспыхивали протестные акции с участием молодежи, к примеру, движение в защиту парка Маштоца в 2012 году или протесты 2015 года против повышения тарифов на электроэнергию. "Уход Саргсяна в отставку связан с тем, что армянский народ последовательно демонстрировал свою волю. Кроме того, на протяжении нескольких лет недовольство граждан системой Саргсяна и Республиканской партии Армении (РПА) все больше углублялось", - констатирует Лежава.

Серж Саргсян

Эксперт Московского центра Карнеги Сергей Маркедонов формулирует причину податливости экс-премьера требованиям демонстрантов так: "В Серже Саргсяне армянин взял верх над высокопоставленным чиновником". В беседе с DW политолог пояснил, что в Армении как у властей, так и у оппозиции традиционно большую озабоченность вызывает риск внутригражданского противостояния и того, что "внутренним раздраем воспользуется сосед".

Под последним подразумевается Азербайджан - противник в Нагорно-Карабахском конфликте. "Наверное, у Саргсяна был расчет и на то, что Москва поддержит его более жестко, но Москва заняла позицию keep off (держаться в стороне. - Ред.)", - отмечает Маркедонов.

"Имя руководителя Армении для Москвы - вопрос вторичный"

Аналитик указывает на правильность такой позиции Кремля и напоминает, что это последовательная линия Москвы в отношении Еревана. "Армения - стратегический союзник РФ, и имя руководителя этого союзника для Москвы всегда было вопросом вторичным. Руководители были разные - Тер-Петросян, который слыл западником, Роберт Кочарян, которого считали карабахским мачо, Серж Саргсян - мастер интриги, политический шахматист. Сейчас, возможно, на первые роли выдвинется Карен Карапетян (на данный момент и.о. премьер-министра. - Ред.) или какие-то оппозиционеры", - рассуждает Сергей Маркедонов.

Лидер оппозиции Никол Пашинян на протестной акции в Ереване

Эксперт Московского центра Карнеги признает, что в российском экспертном и политическом сообществе в целом есть опасения, что любые массовые протесты в бывших советских республиках являются непременно антироссийскими и это всегда синоним геополитического разворота. "Но это большое заблуждение. Если посмотреть, например, на армянские протесты последнего времени, то вопросы внешней политики там практически не звучали", - резюмирует он.

Скепсис относительно коренных перемен в Армении

Говоря о дальнейшем развитии ситуации в Армении, Сергей Маркедонов выражает уверенность в том, что коренных изменений в стране ожидать не стоит. "Откуда иллюзия, что придет большая демократия? Мы все вышли из советской шинели и считать, что один карман ее будет с подкладкой и с латкой, а другой отделан от кутюр, - так не получается", - убежден аналитик. По его оценке, есть большая разница между уличной и парламентской ролями лидера оппозиционного блока "Елк" ("Выход") Никола Пашиняна.

"Одно дело вы - Ганди (Махатма Ганди - индийский общественный деятель, идеолог ненасильственной борьбы. - Ред.), а другое - премьер-министр, условно говоря, Неру (Джавахарлал Неру - последователь Ганди, первый премьер Индии. - Ред.)", - объясняет Маркедонов. По его словам, оппозиции во главе с Пашиняном для руководства страной нельзя будет обойтись без "альянса с действующей бюрократией".

Нино Лежава из Южно-Кавказского отделения Фонда имени Генриха Бёлля напоминает, что во время протестов против Саргсяна роль партий была далеко не первостепенной. Это касается даже партии Пашиняна, хотя сам он и являлся важным лидером протестов, продолжает Лежава.

"Поэтому надеюсь, что в диалог (о дальнейших действиях. - Ред.) будут вовлечены общественные группы и представители интересов (участвовавшие в акциях. - Ред.)", - добавляет Нино Лежава. В то же время эксперт сетует, что для этого в Армении на данный момент отсутствуют "структурно проработанные предпосылки".

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