Что делать с немецким мусором?

Куда девать мусор? Эта проблема актуальна не только для России, Украины и других стран постсоветского пространства, но и для Европы и, в частности, для Германии. После того, как Китай отказался почти от всего импорта отходов из ФРГ, стране не хватает мощностей для их сортировки и утилизации. Но эксперты уверены, что растущие горы мусора могут стать отличным шансом для развития немецкой мусороперерабатывающей отрасли.

Ранее Германия отправляла в один лишь Китай и Гонконг до 1,5 тонны пластиковых отходов, которые шли на производство китайских резиновых уточек и флисовых свитеров. Сделка была выгодна и для ФРГ - за тонну старого пластика азиатские партнеры платили почти на 20 евро больше, чем немецкие компании по переработке отходов. Теперь этому пришел конец - Пекину больше не нужен немецкий мусор.

Китаю больше не нужны европейские пластиковые отходы

Так что теперь в немецких хранилищах по переработке между Фленсбургом и Боденским озером скапливается все больше и больше не только пластика, но и бумажных отходов, старого текстиля, а также металлолома. В стране не хватает мощностей для разделения и утилизации мусора.

Отказ Китая от импорта мусора не был неожиданным

Решение Китая отказаться от импорта мусора не было неожиданным, говорит президент Федерации по управлению водоснабжением, переработкой сырья и утилизацией отходов, (BDE) Петер Курт (Peter Kurth). Он надеется, что в ближайшее время экономика с безотходным производством - circular economy - будет развиваться в Германии не только в отрасли переработки пластика. "Дело не только в более продуктивном сборе и разделении пластиковых отходов - речь идет и о производстве упаковок", - объясняет Курт.

Немецкие предприятия по производству упаковки изготавливают пакеты, пленку и другие емкости из сложных и многослойных материалов, с большим трудом поддающихся повторной переработке. Это нужно срочно изменить. Руководитель BDE призывает политиков ужесточить правила утилизации и сделать более справедливым распределение заказов на муниципальном уровне. "Малые и средние предприятия должны иметь одинаковые шансы с муниципальными", - убежден он.

Новые квоты ЕС по утилизации отходов

К концу 2018 года запланировано изменение квот ЕС по утилизации отходов: если до настоящего времени повторной переработке подвергались 36 процентов синтетических материалов, до 2022 года объемы перерабатываемого пластика должны постепенно возрасти до 63 процентов. "Это настоящий вызов для мусороперерабатывающей промышленности", - говорит Петер Курт.

Пластиковая посуда: удобно, но совсем не экологично

Впрочем, немецкие и международные представители отрасли утилизации и переработки отходов, похоже, готовы к выполнению этой задачи: на ежегодной международной ярмарке по водоочистке, переработке и утилизации отходов IFAT 2018, которая пройдет с 14 по 18 мая в Мюнхене, более 3 000 участников выставки готовы продемонстрировать технические возможности своих предприятий.

Предприятия отрасли готовы к модернизации

Кельнская компания Steinert разработала новую сортировочную машину для тонких пленок. Поскольку практически невесомые обрывки полиэтилена при сортировке разлетаются в разные стороны, их переработка с помощью привычных систем занимает очень много времени. Новое оборудование компании Steinert , система UniSort Film, оснащена так называемым "успокаивающим туннелем": при сортировке поток воздуха прижимает обрывки полиэтилена к движущейся ленте. "Это позволяет нам обработать пять метров отходов в секунду", - говорит Хендрик Беель (Hendrik Beel), управляющий директор концерна Steinert Gruppe. За час система перерабатывает несколько тонн пластика. Компания Steinert создает также системы для сортировки черного и красного пластика, дерева и металла.

Проблемой для переработки и вторичного использования являются так называемые многослойные упаковочные пленки, при производстве которых пластик клеится к бумаге, искусственным материалам или дорогостоящим гранулатам из вторсырья. Для разделения этих материалов компания APK из немецкого города Мерзебурга использует растворитель, отделяющий полиэтилен от полиамида. Затем на другом заводе материалы очищаются, так что в итоге сырье можно использовать вторично.

Утилизация биомассы и минеральных веществ

Контейнеры для сортировки мусора

Разделять необходимо не только упаковочные материалы, но и биомассу и минеральные вещества. Производитель оборудования для утилизации Doppstadt из небольшого городка Ферберт недалеко от промышленного центра Вупперталь продемонстрирует в Мюнхене новый передвижной измельчитель для таких отходов. Темой обсуждения на выстаке IFAT станет и обеспечение безопасности труда: американский производитель фильтров Donaldson Filtration представит на выставке новую систему пылеудаления. Ее главным преимуществом станет размер: при мощности, сходной с другими подобными системами, разработка Donaldson Filtration занимает вдвое меньше места.

Различные виды плесени, вирусы и мелкая пыль негативно сказываются на не только окружающей среде, но и на здоровье персонала по сбору отходов. Компания Zöller-Kipper из Майнца установила на грузовиках для сбора и вывоза мусора с задним погрузчиком механическую систему Clean Option. Радиальный вентилятор создает небольшое давление в районе погрузчика, где обычно находятся муниципальные служащие, вывозящие мусор. Воздух пропускается через фильтр и таким образом очищается от грубой и мелкой пыли.

"Проблему пластиковых отходов в Европе можно решить"

Руководитель выставки IFAT Штефан Руммель (Stefan Rummel) убежден, что проблема пластиковых отходов в Европе может быть решена: "Помимо изменения тенденции, нам нужно развивать устойчивую экономическую систему безотходного производства, чтобы утилизировать различные виды пластика при помощи ноу-хау и последних достижений современной технологии", - говорит Руммель.

Сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck), в свою очередь, призывает ввести общеевропейский налог на пластиковые товары разового потребления. "Нефть для производства пластмассы должна облагаться налогом так же, как и нефть для производства топлива", - уверен Хабек. А глава BDE Петер Курт считает, что "избавиться от менталитета потребления одноразового пластика и создать систему безотходного производства" можно будет в том случае, если все задействованные стороны будут сотрудничать. Эта и другие темы будут обсуждаться 14 мая на конференции по случаю открытия выставки IFAT в Мюнхене.

Смотрите также: