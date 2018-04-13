 Что говорят коллеги и друзья погибшего журналиста Максима Бородина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.04.2018
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Россия

Что говорят коллеги и друзья погибшего журналиста Максима Бородина

Главный редактор РИА "Новый день", где работал Максим Бородин, и его друг поделились с DW своими версиями случившегося. Они убеждены, что гибель журналиста не связана с его работой.

Журналист Максим Бородин

Журналист Максим Бородин

Коллеги и друзья екатеринбургского журналиста Максима Бородина, скончавшегося 15 апреля после падения из окна своей квартиры, не верят в криминальную версию его гибели. Те, с кем удалось поговорить DW, убеждены, что случившееся было несчастным случаем.

Бородин жил в обычной "хрущевке" с незастекленным балконом, рассказала в интервью DW главный редактор информационного агентства "Новый день", где он работал, Полина Румянцева. "У него был неотремонтированный балкон и очень низкие перила. На полу был какой-то мусор, - вспоминает она. - Максим, видимо, курил на балконе и упал".

Румянцева рассказала, что она и другие коллеги журналиста были в его квартире и вели съемку, когда там работали криминалисты. Согласно предварительному заключению экспертов, Бородин погиб в результате несчастного случая.

Публикации о ЧВК Вагнера

Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже в пятницу, 13 апреля, и был доставлен в больницу в состоянии комы. В воскресенье, 15 апреля, он умер в реанимации. Обстоятельства его гибели остаются неясными. В понедельник, 16 апреля, Следственный комитет начал проверку по факту смерти журналиста. 

После публикации сообщений о гибели Бородина некоторые пользователи соцсетей предположили, что его смерть могла быть связана с профессиональной деятельностью. Российские СМИ сразу вспомнили, что в последнее время журналист много писал о жителях Свердловской области, работавших в частной военной компании Вагнера и погибших в Сирии в результате нанесенного в начале февраля авиаудара международной коалиции.

Однако Румянцева категорически отвергла предположения, что смерть Бородина связана с его журналистской работой. "Максим писал на разные темы, просто в последнее время акцент сместился на остросоциальные, политические и криминальные вещи. А вообще он был очень разносторонним человеком", - отметила она.

Контекст

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У близкого друга Бородина, который согласился поговорить лишь на условиях анонимности, эти предположения тоже вызвали недоумение. "Мне непонятно, почему смерть Максима связывают с тем, что он написал несколько текстов о ЧВК Вагнера. Не такие это были острые тексты, чтобы связывать с ними какой-то криминал", - убежден собеседник DW. Он тоже считает, что журналист погиб в результате несчастного случая.

У Бородина были подозрения

Тем не менее сам Бородин подозревал, что после публикации материалов о ЧВК Вагнера за ним было установлено наружное наблюдение, рассказала Румянцева. Однако после обращения в полицию эти подозрения не подтвердились.

Это был не первый раз, когда журналист опасался за свою безопасность. Осенью 2017 года неизвестные избили Бородина и его коллегу и ударили по голове железной трубой. Журналист тогда предположил, что нападение было связано с интервью о скандальном фильме Алексея Учителя "Матильда", которое он дал телеканалу "Дождь". Правда, по словам Румянцевой, в личной беседе с ней он потом говорил, что это, скорее всего, было хулиганство, а виновных полиция так и не нашла. 

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