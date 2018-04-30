Что будет в Донбассе после АТО

Украина меняет формат военной операции на востоке страны, которую власти в Киеве называют антитеррористической (АТО). Как анонсировали ранее президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак, 30 апреля вместо АТО ряд районов Донецкой и Луганской областей переходят в режим Операции объединенных сил (ООС). В чем его особенность, объясняет DW.

Донбасс: от АТО к ООС

Словая операция на востоке Украины началась 14 апреля 2014 года. Во время нее украинские правоохранители и военные сдерживали наступление пророссийских группировок, которые взяли под контроль отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Все это время операцией руководила Служба безопасности Украины (СБУ), в частности ее антитеррористический штаб. После принятия закона о реинтеграции Донбасса антитеррористический штаб СБУ на востоке заменит Объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины (Объединенные силы).

Украинская армия в Донецкой области (фото из архива)

Это орган управления различными группами войск и сил ВСУ, а также Нацполиции, Нацгвардии, МЧС и других ведомств, созданный для проведения специальных операций. Именно он будет руководить всеми процессами в зоне конфликта в Донбассе. Еще в середине марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Как отмечают украинские власти, основная задача Объединенных сил - сдерживать и давать отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Формат военной операции в Донбассе, по их словам, меняется, чтобы армия имела больше полномочий в зоне конфликта без введения военного положения на этой территории.

Особый порядок в Донбассе

Объединенный оперативный штаб во главе с Сергеем Наевым уже разработал особый порядок который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий в Донбассе. Текст распоряжения об установлении особого порядка есть в распоряжении DW. Он предусматривает предоставление специальных полномочий военным и органам власти. В частности, они могут применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению Операции объединенных сил или пытающихся несанкционированно проникнуть в районы, где проводится такая операция.

Украинские солдаты в Донбассе

Участники операции также могут задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, осуществлять досмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение автомобилей и пешеходов на улицах и дорогах, входить в жилые помещения и помещения предприятий и организаций и т.д.

Подобные полномочия военные и правоохранители имели и ранее. Однако после смены формата военной операции в зоне конфликта в Донбассе вместо нескольких будет единый центр подчинения, повысится координация действий, уменьшится коррупция и контрабанда, прогнозирует киевский эксперт Юрий Кочевенко. Кроме этого, в вопросах нацбезопасности Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации будут подчиняться именно Объединенному оперативному штабу ВСУ и его главе Сергею Наеву.

Границы проведения ООС

Украинская сторона утверждает, что особый порядок в отдельных районах Донбасса будет действовать не всегда, а лишь при угрозе обстрела со стороны противника, террористической диверсии или движении военной техники со стороны самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Власти в Киеве также определили районы боевых действий. Ими будут считаться территории вдоль линии соприкосновения, охваченные такими действиями. Кроме этого названы населенные пукты, которые входят в зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. В зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.

Что изменится в Донбассе для гражданских лиц?

Украинские власти установили три режима для гражданских лиц в зоне безопасности на территории Донбасса. "Зеленый" режим означает, что пребывание и перемещение людей в этой зоне не ограничено. "Желтый" - пребывание и перемещение может осуществляться только при наличии документов, проводится личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств.

"Красный" режим означает, что пребывание гражданских временно ограничено, допуск возможен лишь при наличии пропуска и не всюду. "Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.

Гражданские лица по решение командующего ООС будут допускаться в зону конфликта, если сами проживают в районе проведения операции или там живут их ближайшие родственники, находятся места захоронения близких родственников или когда они едут на похороны близких. Помимо этого в зону конфликта возможен въезд с гуманитарными целями, либо для выполнения дипломатических или консульских функций. Допускаться такие международные группы будут исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины.

Правозащитники уже обеспокоены введением пропускного режима в зоне конфликта, ведь пока не разработаны правила выдачи соотвествующих пропусков. А распоряжения о введении особого порядка в Донбассе не обсуждались с общественностью, отмечают в организации "Донбас SOS".

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