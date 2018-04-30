Что будет в Донбассе после АТО

Начавшаяся на востоке Украины в 2014 году военная операция меняет формат, становясь Операцией объединенных сил. Чем она будет отличаться от того, что было до этого, объясняет DW.
Украина меняет формат военной операции на востоке страны, которую власти в Киеве называют антитеррористической (АТО). Как анонсировали ранее президент Петр Порошенко и министр обороны Степан Полторак, 30 апреля вместо АТО ряд районов Донецкой и Луганской областей переходят в режим Операции объединенных сил (ООС). В чем его особенность, объясняет DW.
Донбасс: от АТО к ООС
Словая операция на востоке Украины началась 14 апреля 2014 года. Во время нее украинские правоохранители и военные сдерживали наступление пророссийских группировок, которые взяли под контроль отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Все это время операцией руководила Служба безопасности Украины (СБУ), в частности ее антитеррористический штаб. После принятия закона о реинтеграции Донбасса антитеррористический штаб СБУ на востоке заменит Объединенный оперативный штаб вооруженных сил Украины (Объединенные силы).
Это орган управления различными группами войск и сил ВСУ, а также Нацполиции, Нацгвардии, МЧС и других ведомств, созданный для проведения специальных операций. Именно он будет руководить всеми процессами в зоне конфликта в Донбассе. Еще в середине марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенным оперативным штабом ВСУ в Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.
Как отмечают украинские власти, основная задача Объединенных сил - сдерживать и давать отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Формат военной операции в Донбассе, по их словам, меняется, чтобы армия имела больше полномочий в зоне конфликта без введения военного положения на этой территории.
Особый порядок в Донбассе
Объединенный оперативный штаб во главе с Сергеем Наевым уже разработал особый порядок который будет действовать в зонах безопасности и районе боевых действий в Донбассе. Текст распоряжения об установлении особого порядка есть в распоряжении DW. Он предусматривает предоставление специальных полномочий военным и органам власти. В частности, они могут применять в случае крайней необходимости оружие и спецсредства к лицам, совершающих правонарушения или другие действия, препятствующие выполнению Операции объединенных сил или пытающихся несанкционированно проникнуть в районы, где проводится такая операция.
Участники операции также могут задерживать и доставлять лиц в органы Нацполиции, осуществлять досмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение автомобилей и пешеходов на улицах и дорогах, входить в жилые помещения и помещения предприятий и организаций и т.д.
Подобные полномочия военные и правоохранители имели и ранее. Однако после смены формата военной операции в зоне конфликта в Донбассе вместо нескольких будет единый центр подчинения, повысится координация действий, уменьшится коррупция и контрабанда, прогнозирует киевский эксперт Юрий Кочевенко. Кроме этого, в вопросах нацбезопасности Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации будут подчиняться именно Объединенному оперативному штабу ВСУ и его главе Сергею Наеву.
Границы проведения ООС
Украинская сторона утверждает, что особый порядок в отдельных районах Донбасса будет действовать не всегда, а лишь при угрозе обстрела со стороны противника, террористической диверсии или движении военной техники со стороны самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
Власти в Киеве также определили районы боевых действий. Ими будут считаться территории вдоль линии соприкосновения, охваченные такими действиями. Кроме этого названы населенные пукты, которые входят в зону безопасности, прилегающую к району боевых действий. В зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил могут создаваться районы ограниченного и запрещенного доступа.
Что изменится в Донбассе для гражданских лиц?
Украинские власти установили три режима для гражданских лиц в зоне безопасности на территории Донбасса. "Зеленый" режим означает, что пребывание и перемещение людей в этой зоне не ограничено. "Желтый" - пребывание и перемещение может осуществляться только при наличии документов, проводится личный досмотр граждан и вещей, транспортных средств.
"Красный" режим означает, что пребывание гражданских временно ограничено, допуск возможен лишь при наличии пропуска и не всюду. "Соответствующие режимы могут временно вводиться в отдельных районах или во всей зоне безопасности по решению командующего Объединенных сил", - говорится в распоряжении.
Гражданские лица по решение командующего ООС будут допускаться в зону конфликта, если сами проживают в районе проведения операции или там живут их ближайшие родственники, находятся места захоронения близких родственников или когда они едут на похороны близких. Помимо этого в зону конфликта возможен въезд с гуманитарными целями, либо для выполнения дипломатических или консульских функций. Допускаться такие международные группы будут исключительно по ходатайству или согласованию с МИД Украины.
Правозащитники уже обеспокоены введением пропускного режима в зоне конфликта, ведь пока не разработаны правила выдачи соотвествующих пропусков. А распоряжения о введении особого порядка в Донбассе не обсуждались с общественностью, отмечают в организации "Донбас SOS".
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