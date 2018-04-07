 Члены Совбеза ООН созвали срочное заседание из-за химатаки в Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.04.2018
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Мир

Члены Совбеза ООН созвали срочное заседание из-за химатаки в Сирии

Девять из пятнадцати стран-членов Совбеза ООН созвали срочное заседание в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Дума. Возможное применение химоружия осудили в МИД Франции и Великобритании.

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Заседание Совбеза ООН (фото из архива)

Совет Безопасности ООН 9 апреля проведет экстренное заседание в связи с сообщениями о новой химической атаке в Сирии. Об этом сообщает британская миссия при ООН в своем микроблоге в Twitter в понедельник, 8 апреля. По ее данным, заседание созвано по инициативе девяти из пятнадцать членов Совбеза ООН - Великобритании, Франции, США, Польши, Нидерландов, Швеции, Кувейта, Перу и Кот-д'Ивуар. Ожидается, что оно пройдет уже в понедельник, 9 апреля.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан осудил химатаку и бомбардировки, которые, согласно сообщениям, в последние сутки сирийская авиация совершила в городе Дума в регионе Восточная Гута. Нападения стали "серьезным нарушением международного гуманитарного права", говорится в заявлении Ле Дриана.  

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Применение химоружия в Думе осудили также глава МИД Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп. Джонсон отметил, что в случае подтверждения информации о том, что за химатакой стоит президент Сирии Башар Асада, будет "еще больше свидетельств" его жестокости и пренебрежения правами сирийских граждан. В свою очередь Трамп назвал Асада "животным" и пообещал, что ответственные за это преступление "дорого заплатят".

У России своя повестка

В тот же день в Совбезе ООН пройдет еще одно заседание, созванное уже по инициативе России. Как сообщил агентству "Интерфакс" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН, темой встречи станут "угрозы международному миру и безопасности". Это мероприятие будет предшествовать экстренному заседанию, созванному по поводу возможной химатаки в Восточной Гуте 

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    Автор: Павел Лось


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