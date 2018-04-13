Читайте что хотите, или Как обойти блокировку сайтов

Суд в Москве 13 апреля разрешил Роскомнадзору заблокировать мессенджер Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписок пользователей. В преддверии этого решения российские пользователи стали массово прибегать к техническим средствам для обхода блокировки. По данным газеты "Ведомости", только за один день 12 апреля в России около 70 тысяч человек установили прокси-бот Socks5 в Telegram - в шесть раз больше, чем обычно. Среди ботов, предлагающих прокси-сервер для обхода блокировки, можно назвать также FCK_RKN proxy.

Резко повысился спрос и на другие прокси-сервисы. Лишь за последнюю неделю число клиентов компании Vee Security, разрабатывающей решения в области кибербезопасности, увеличилось более чем в полтора раза - с 9000 до 1,5 млн человек.

Самые простые решения

По сути, получить доступ к заблокированному по каким-либо причинам сайту можно одним дополнительным щелчком компьютерной мыши. Для этого в настройках браузера, с помощью которого вы выходите в интернет, надо выбрать специальный режим, например, "турбо" в браузере Opera или Яндекс.Браузере. Многие блокировки поддаются приватным режимам браузеров Safari и Firefox.

В качестве альтернативного решения в таких браузерах как Chrome и Firefox, можно по слову "proxy" найти и установить специальный плагин.

Блог политика Алексея Навального доступен в России лишь частично

Более удобным решением, но, по сути, той же сложности - в один щелчок - многие сочтут использование веб-прокси и анонимайзеров. "Их преимущество - в широком ассортименте, отсутствии необходимости каких-либо предустановок и легкости использования", - говорит Артем Козлюк. Но и определенные минусы у такого простого решения есть - замедление скорости загрузки страниц, например. Большинство упомянутых решений есть как для стационарных компьютеров, так и для ноутбуков, планшетов и мобильных телефонов с выходом в интернет.

Анонимный источник

Перечисленные простые решения подходят, прежде всего, для тех, кто нуждается в информации заблокированных сайтов редко, не верит в перспективы полномасштабной цензуры в своем государстве, а также уверен в защищенности своих личных данных. Остальным, возможно, следует всерьез задуматься над более комплексными решениями.

Одним из них может стать установка маршрутизатора, например, браузера Tor. "Он создавался и функционирует именно как средство обхода цензуры, блокировок, средство анонимизации и защиты от прослушивания", - прокомментировал Козлюк. Сама установка и ознакомление с браузером Tor займет от силы десять-пятнадцать минут.

Tor работает на технологии так называемой "многослойной" или "луковой" маршрутизации - когда запрос пользователя не напрямую поступает по какому-то адресу, а через узлы прокси-серверов, так что отследить исходный запрос сложно, если возможно. К сожалению, к узлам Tor в последнее время все больше претензий из-за проблем с защищенностью и сомнительной подконтрольностью, замечают в "Роскомсвободе".





Вместе с определенной долей анонимности пользователю придется смириться и с ограничениями в вопросах комфорта: страницы в Tor грузятся медленнее, чем в обычном браузере, программа не сохраняет список посещенных сайтов, адреса и пароли, каждый раз все приходится заносить заново.

"Виртуальная частная сеть"

Есть и более комплексные решения, например, VPN (virtual private network). Если коротко, то это способ обеспечить сетевое соединение поверх другой сети - интернета, к примеру. Как и в случае с анонимайзерами, выбор их большой - как бесплатных, так и платных.

Для установки VPN на смартфонах с разными операционными системами разработан целый ряд приложений, например Browsec android и Browsec iOsили Onavo android и Onavo iOs. В мобильном браузере Opera для Android или iOs имеется уже встроенная VPN.

Один из подобных инструментов разработала в Норвегии компания Infoss AS, за которой стоит программист из Кирова Максим Изергин.

Изергин, оказывающий в том числе техническую поддержку политику Алексею Навальному, разработал для мобильных устройств приложение ruVPN. Преимуществами своего проекта Изергин называет отсутствие необходимости влезать в технические детали - достаточно подписаться на сервис и установить приложение. Другой козырь - очень высокая степень защищенности, в том числе благодаря хранению всех данных на серверах в Норвегии, стране с высокими стандартами защиты личной информации. Стоимость услуги - от пяти долларов в месяц.

Как работает блокировка

Чаще всего доступ к сайту ограничивается так называемой блокировкой DNS (Domain Name System) - этой своеобразной адресной книгой интернета. С помощью DNS имя страницы преобразуется в технический адрес (IP-адрес), который представляет собой набор цифр. Блокировка DNS мешает браузеру перевести буквы в цифры, и в итоге страница оказывается недоступна или же поисковый запрос уводит пользователя на другой адрес. Простой пример: доступ к странице "Грани.ру" ограничен, но если задать цифры 162.242.199.221, то вы свободно попадете на данную страницу из России.

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