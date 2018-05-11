Чистый отток капитала из РФ достиг 21 млрд долларов за четыре месяца

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года составил 21 млрд долларов, что на 17 процентов больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ, опубликованные в понедельник, 14 мая.

"В отличие от предыдущего года чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора", - отмечается в сообщении регулятора.

По итогам первых четырех месяцев 2018 года уже превышен годовой прогноз ЦБ по оттоку капитала из России. В марте регулятор представил уточненный прогноз, согласно которому ожидался вывоз из страны 19 млрд долларов по итогам всего года. В 2017 году чистый отток капитала частного сектора из РФ составил 31,3 млрд долларов, в 2016-м этот показатель равнялся 19,8 млрд долларов.

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