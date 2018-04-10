Чистый воздух через суд: жители Волоколамска против свалки

Во вторник, 10 апреля, Волоколамский городской суд начал рассматривать исковые заявления от местных жителей, пострадавших от мартовских выбросов на свалке "Ядрово". Истцы требуют полностью закрыть мусорный полигон, а также выплатить моральную компенсацию пострадавшим от отравлений - 100 тысяч рублей на человека. Пока что в суд обратились 50 человек.

Чего хотят жители Волоколамска

До начала заседания у городского суда собираются активисты - первые пять истцов, представляющий их юрист Инна Елисеева, а также участница инициативной группы Екатерина Кольцова. Для многих это первый опыт судебных заседаний, поэтому все приехали пораньше, чтобы выслушать инструкции юриста. Требования у всех общие: закрыть полигон, рекультивировать свалку и выплатить пострадавшим по 100 тысяч рублей каждому за моральный ущерб.

Активисты в ожидании начала слушаний в суде

Молодая мама Ольга Егармина подала иск за себя и двоих детей. 21 марта ее сын и дочь попали в больницу с диагнозом - тут она достает справку - "интоксикация неизвестной этиологии". Уже третью неделю ее дети лежат на реабилитации в санатории в Железнодорожном. "На лето тоже увезем. Мы бы и совсем уехали, но закрываем в городе ипотеку", - говорит Ольга.

По ее словам, в суд подали немногие пострадавшие - не верят, что это что-то изменит. Зато многие уехали из города, в основном в пограничные с Волоколамском районы - Истринский, Лотошинский и Шаховской. Либо к родственникам, либо сняли квартиры. "По-хорошему, надо уезжать в Алтай или Хакасию. Там нет таких свалок", - уверен 38-летний Виталий Растеряев. Он подает иск за себя - выбросы свалочных газов, по словам мужчины, дали осложнение на сердце, но беспокоится больше за семью. Жену и двоих детей до лета увез из города.

В зале суда

В начале судья Инна Кочнова первым делом пояснила: сегодня будет не суд, а только досудебная подготовка по делу "О возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства". "Это я к тому, что будет неинтересно", - обратилась она отдельно к многочисленным, в том числе иностранным, журналистам.

Интересы администрации полигона "Ядрово" в суде представлял юрист Вильдан Гараев из адвокатской палаты Москвы. Представителей администрации города, которая выступает третьей стороной по делу, не было.

В зале суда перед началом слушаний

Встреча и правда заняла не более пятнадцати минут. Судья спросила, есть ли дополнительные ходатайства у истцов и ответчика. Таких не было. Лишь адвокат от "Ядрово" попросил суд обязать одну из истцов, Елену Пяткину, предоставить что-то большее, чем одна справка из больницы. "Все принесу", - заверила женщина.

По решению судьи все иски против ТБО "Ядрово" будут рассмотрены вместе. Всего в городском суде есть 50 заявлений от жителей Волоколамска. После чего судья Кочнова достала перекидной календарь, пролистала его и назначила новое судебное заседание на 7 мая. "На майские никуда не уезжаем", - пошутила одна активистка на выходе из суда. "А нам и некуда", - мрачно ответила другая.

Адвокат Вильдан Гараев после заседания пояснил корреспонденту DW, что пока не готов комментировать позицию "Ядрово" и на следующем заседании суда, возможно, от полигона будет кто-то другой. И вдруг добавил: "Это же работа, ничего против этих людей лично мы не имеем. Хорошо к каждому из них относимся".

Два месяца протестов: что изменилось

После заседания истцы дают интервью на крыльце горсуда, обсуждают дальнейшие действия и новый митинг с требованием закрыть полигон 14 апреля. По словам представителя инициативной группы местных жителей Екатерины Кольцовой, в самом начале протестов была надежда на диалог с властями города и полигона. Но после ареста организатора протестных митингов Артема Любимова (его поместили в изолятор перед очередным митингом на 15 суток) стало ясно, что диалог нужно прекращать. "Сейчас мы готовим обращение в администрацию президента", - сказала она.

По ее словам, из всех обещаний инициативной группе власти выполнили только два - поставили палатку для активистов возле полигона ("правда, в нее пускают только по два человека") и показали часть документов полигона "Ядрово". Мусоровозы, число которых в начале действительно резко ограничили, сейчас въезжают на свалку без ограничений. Причина - рекомендации нидерландской фирмы, которая будет проводить дегазацию свалки. Чтобы создать "правильный наклон" свалки и уже 14 апреля начать дегазацию, нужно много свежего мусора.

Жители Волоколамска требуют через суд закрытия мусорного полигона "Ядрово"

"Мы так и не получили от властей актов МЧС о состоянии воздуха в день выбросов. Кроме того, на территорию полигона не пустили сотрудников независимой лаборатории - единственной, которая вообще согласилась с нами работать", - говорит Екатерина.

Активисты также разочарованы работой председателя Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марины Юденич. Они отзываются о ней недоброжелательно и говорят, что если она и защищает права, то права чиновников.

По словам Екатерины Кольцовой, часть инициативной группы также против вмешательства Ксении Собчак (ранее она дважды приезжала на полигон, а также в СИЗО к Артему Любимову). "Многим не нравится ее позиция "против всех". Это излишне политизирует проблему. Мы против только конкретной свалки", - говорит Екатерина.

Давление на местных бизнесменов

Отдельно перед заседанием обсуждают экономическое давление на бизнесменов Волоколамска, которые присоединились к акциям протеста. К Андрею Жданову, владельцу нескольких магазинов косметики, пришел в проверками Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), изъял продукцию для досмотра. Проверяют и владельца автомоек Рамазана Байрамова - у него нашли нелегально оформленного работника и грозят штрафом в 800 тысяч рублей.

Массовые проверки идут даже в администрации городского поселения, глава которого, мэр Волоколамска, Петр Лазарев, с самого начала открыто выступал на стороне местных жителей.

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