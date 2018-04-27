 Число учеников из России в британских школах сократилось | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2018
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Европа

Число учеников из России в британских школах сократилось

По данным британского Совета независимых школ, число учеников из России в школах Великобритании упало за два года с 2795 до 1699. Китайских же школьников становится все больше.

Красный свет светофора на фоне Биг Бена

Следствием новой "холодной войны" между Россией и Западом стало сокращение числа российских школьников в частных учебных заведениях Великобритании за последние два года. Об этом в пятницу, 27 апреля, пишет газета The Daily Telegraph, ссылаясь на ежегодную статистику британского Совета независимых школ.

Контекст

Появление исследовательского центра "Фонда Бориса Немцова" в пражском Карловом университете подчеркивает проблемы в российском образовании и науке, считает Иван Преображенский. (11.05.2017)

Издание указывает, что если начиная с 2007 года число учеников, родители которых оставались в России, постоянно росло, то в течение двух последних лет оно снизилось почти в два раза: с 2 795 в 2015 году до 1 699 в настоящее время. При этом количество школьников из Китая растет и в последние годы.

Российское посольство в Лондоне прокомментировало данные о снижении числа школьников из России, объяснив это тем, что Великобритания якобы "заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании".

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    Самым популярным среди студентов из России является Берлинский университет имени Гумбольдта. В 2016 году в числе тех, кто приехал сюда на учебу из-за рубежа, было 426 россиян. У украинских студентов этот вуз лишь на восьмом месте по предпочтениям. Основанный более двух веков назад по классической модели, сегодня он относится к числу элитных вузов Германии и предлагает широкий спектр дисциплин.

  • Берлинский свободный университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Берлинский свободный университет

    FU Berlin является вторым фаворитом российских студентов и лишь десятым - украинских. Это самый большой университет в немецкой столице. Его визитная карточка - гуманитарные дисциплины. Всемирно известен и медицинский факультет на базе клиники "Шарите", созданный совместно с Университетом имени Гумбольдта.

  • Гамбургский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

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    Зато предпочтения по поводу этого университета почти совпадают: студенты из обеих стран одинаково любят ганзейский Гамбург. Подтверждение тому - данные статистики (329 человек из России и 231 человек с Украины) и третье место в рейтинге. Несмотря на свой молодой возраст, Гамбургский университет считается крупнейшим академическим центром на севере Германии.

  • Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана

    Четвертая строчка в российском рейтинге принадлежит Мюнхенскому университету Людвига-Максимилиана (292 студентов). 160 специальностей на 18 факультетах может предложить этот вуз, входящий в список элитных университетов Германии. Для украинских студентов является вторым по счету фаворитом (236 студентов ), а на четвертом месте по числу украинцев - Магдебургский университет.

  • Высшая техническая школа Вильдау в Бранденбурге

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Высшая техническая школа Вильдау

    Вуз был создан на базе школы подготовки инженеров-машиностроителей. Главные направления здесь - машиностроение, телематика, логистика. TH Wildau на пятом месте по популярности у россиян - за счет партнерских программ с вузами России, например, с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Из Украины здесь всего 11 студентов. Пятое место по числу украинцев занимает университет Майнца.

  • Рурский университет Бохума

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Рурский университет Бохума

    Сотрудничество с вузами России объясняют популярность и этого вуза у россиян. В земле Северный Рейн - Вестфалия он лидирует по числу учащихся из этой страны, а в рейтинге по Германии занимает шестое место. По числу украинцев он на девятом месте (на шестом - Дрезденский технический университет). Вуз участвует в проекте "Мост в немецкий университет" и входит в альянс университетов Рурской области.

  • Университет имени Гёте во Франкфурте

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Университет имени Гёте во Франкфурте

    Зато Goethe-Universität - настоящий магнит для студентов с Украины. По статистике, здесь самое большое число представителей этой страны. По спросу среди россиян вуз занимает седьмое место в общегерманском рейтинге. Кроме того у украинцев и россиян это самый популярный университет в земле Гессен. За ним следуют университеты Марбурга и Гисена.

  • Кельнский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Кельнский университет

    В Северном Рейне - Вестфалии, где, в целом, обучается большинство студентов из России и Украины, он по популярности уступает лишь Рурскому университету Бохума. Этот третий по величине немецкий вуз снискал доверие работодателей - особенно ценятся выпускники факультетов экономики и права, а также педагоги. В Германии - на восьмом месте по числу россиян и на седьмом - по числу украинцев.

  • Мюнхенский технический университет (TUM)

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Мюнхенский технический университет

    В Баварии по популярности среди студентов из России и Украины TUM занимает второе место, в целом по Германии - девятое для россиян и 14-е для украинцев (вместе с Дюссельдорфским университетом). Этот один из самых престижных немецких вузов входит в сотню лучших в мире. Позиционирует себя как университет, способствующий развитию предпринимательства, и является кузницей стартапов.

  • Гейдельбергский университет

    Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

    Гейдельбергский университет

    Топ-10 по числу российских студентов в немецких государственных вузах замыкает Гейдельбергский университет - старейший вуз на территории современной Германии. В украинском рейтинге он на 11-й строчке после Берлинского свободного университета.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотреть видео 26:07

Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру

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Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

По просьбе DW статистические ведомства 16 федеральных земель Германии проанализировали данные по числу студентов, приехавших сюда на учебу из России и Украины. (01.03.2017)  

Ссылки в интернете

Cold war extends to private schools as number of Russian children sent to UK almost halves

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Профессор Эткинд в "Немцова.Интервью": Российских студентов ждут по всему миру  

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Многоязычие в школе РФ: немецкий - первый второй иностранный  

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