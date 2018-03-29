 Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79 человек | Новости из Германии о России | DW | 29.03.2018
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Россия

Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79 человек

Кемеровская прокуратура проверит жалобы на бездействие спасателей и правоохранителей. Общая сумма выплаты за одного погибшего при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" составит 5 миллионов рублей.

На месте трагедии в Кемерово, 29 марта 2018 года

На месте трагедии в Кемерово, 29 марта 2018 года

Число пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 79 человек. Как сообщили в оперативном штабе в четверг, 29 марта, 12 человек госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Кемеровская прокуратура начала проверку в связи с жалобами родственников погибших на бездействие спасателей и сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе прокуратуры, поступило три жалобы, в которых сотрудники МЧС и полицейские обвиняются в бездействии, а также отсутствии необходимого оборудования и навыков.

Контекст

Находящийся в Кемерово специальный корреспондент DW Михаил Комадовский рассказывает об атмосфере в городе после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 64 человек. (27.03.2018)

Тысячи москвичей вышли на акции памяти погибших в Кемерово. Репортаж DW с Манежной и Пушкинской площадей. (28.03.2018)

5 млн рублей за погибшего

Председатель Кемеровского областного совета народных депутатов Алексей Синицын сообщил, что 21 родственник жертв пожара уже получил компенсационные выплаты. Речь идет о сумме в размере одного миллиона рублей за погибшего, объявленной губернатором Кемеровской области, пояснил Синицын. В облсовете также сообщили, что один из собственников "Зимней вишни" перечислил в бюджет области 3 млн рублей за каждого погибшего. С учетом еще 1 млн рублей из федерального бюджета общая сумма выплаты за одного погибшего составит 5 млн рублей.

Синицын сообщил, что жители области обсуждают предложения о создании мемориала на месте сгоревшего ТРЦ, среди которых предпочтение пока отдается созданию рощи.

Жители не верят официальным данным

Крупный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в центре Кемерово произошел 25 марта. По версии Следственного комитета, очагом возгорания была расположенная на верхнем этаже детская площадка. Заведено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава СКР Александр Бастрыкин назвал две версии произошедшего - "возгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло", и "применение открытого огня".

В результате пожара, по официальным данным, погибли 64 человека. Некоторые жители города не верят, считая что людей погибло больше.

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    Пожар начался днем в воскресенье, 25 марта. Его очаг находился на последнем этаже четырехэтажного здания. Местные власти первоначально недооценили масштабы трагедии и попытались их преуменьшить.

  • Russland Kemerowo - Brand in Einkaufszentrum (Imago/TASS/Russian Emergency Situations Ministry)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Тушение пожара продолжалось до поздней ночи

    На место происшествия прибыли десятки машин пожарной и специальной техники. Потушить пожар удалось однако только поздно ночью. В некоторые помещения из-за неустойчивых конструкций и высокой температуры пожарным до ночи попасть не удалось. Из-за опасения обрушения здания были эвакуированы люди из соседних домов.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Более 60 погибших

    По последним данным, жертвами пожара стали более 60 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести. В здании было много детей. В дни весенних каникул в торгово-развлекательном центре объявили акцию "Проведи веселые каникулы". В абонемент дневного пребывания входили завтраки и обеды, посещение активити-парка, мастер-классы для детей, боулинг и бассейн, кино и каток.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/Russian Ministry for Emergency Situations)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возможные причины пожара

    Первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов назвал одной из вероятных причин возгорания неосторожное обращение с огнем в игровой комнате. Предполагается, что у одного из детей была зажигалка - из-за нее загорелся поролон, огонь быстро распространился на все здание. Однако специалисты не исключают и того, что пожар возник из-за нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в ТЦ.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Очаг возгорания пока не установлен

    Между тем прибывший на место трагедии глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что очаг возгорания установить еще не удалось. О причинах произошедшего говорить пока преждевременно, подчеркнул он.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Сотни человек участвуют в спасательной операции

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, поисково-спасательная операция на месте трагедии будет продолжаться столько, сколько нужно. В ликвидации последствий пожара в торговом центре "Зимняя вишня" участвует более 600 человек, спасателям Кемерова помогают сотрудники МЧС других регионов Сибири.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Возбуждено уголовное дело

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, задержаны четыре человека. В их числе - руководитель управляющей компании, обслуживающей торговый центр, а также арендатор помещения, в котором, по предварительным данным, могло возникнуть возгорание.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Страшная трагедия

    Страшная трагедия объединила жителей города. Утром 26 марта возле "Зимней вишни" собрались тысячи человек. Более 300 желающих сдать кровь обратились в Кемеровский областной центр крови. Власти Кемеровской области в ближайшие дни объявят траур по погибшим.

  • Russland Gedenken in Kemerowo nach Brand in Einkaufszentrum (picture-alliance/TASS/K. Kukhmar)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Кемерово: Помним, любим, скорбим...

    Люди целый день несли цветы, игрушки и фотографии погибших и числящихся пропавшими без вести детей к стихийному мемориалу в сквере, неподалеку от торгового центра.

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    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    Родственники подписывают "бумаги о соблюдении секретности"

    В соцсетях 26 марта распространялась информация о якобы "сотнях жертв пожара" и о том, что власти замалчивают реальные цифры. В Следственном комитете России утверждают, что это не так. Вместе с тем, там подтвердили, что родственникам погибших дают на подпись "бумаги о соблюдении секретности". Это делается во исполение уголовно-процессуального законодательства, заявляют в СК.

  • Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/AP Photo/S. Gavrilenko)

    Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

    На трагедию откликнулись в регионах России и в мире

    На трагедию в Кемерово откликнулись в других регионах России и в мире. В Ингушетии объявили трехдневный траур по погибшим. Во вторник, 27 марта, акция солидарности запланирована у памятника Пушкину в центре Москвы. Соболезнования россиянам среди прочих выразили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Тереза Мэй и представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:18

Россия скорбит по погибшим в Кемерово

Контекст

Трагедия в Кемерово: пожар в "Зимней вишне"

Десятки человек погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. (26.03.2018)  

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