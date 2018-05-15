 Число внутренне перемещенных лиц из-за войн удвоилось | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Число внутренне перемещенных лиц из-за войн удвоилось

В 2017 году около 31 млн человек были вынуждены бежать в другие районы своей страны, спасаясь от насилия и природных катастроф, сообщается в докладе неправительственной организации IDMC.

Лагерь для внутренне перемещенных лиц в Ираке

Лагерь для внутренне перемещенных лиц в Ираке

Около 31 млн человек во всем мире были вынуждены бежать в другие районы собственной страны в 2017 году, чтобы спастись от насилия и стихийных бедствий. Только из-за вооруженных конфликтов новыми внутренне перемещенными лицами стали 11,8 млн человек - почти вдвое больше, чем в 2016 году, говорится в докладе неправительственной организации Центр наблюдения за процессами внутреннего перемещения (IDMC), обнародованном в среду, 16 мая, в Женеве.

Контекст

Более половины из почти 2 млн человек, покинувших восток Украины за два года конфликта, пока не смогли найти работу в других регионах страны. Но те, кто нашел, открыли новые возможности. (01.06.2016)

По данным Международной организации по миграции, более 2,6 млн человек бежали из провинций Анбар, Найнава и Салах-эд-Дин, где велись бои с террористами "Исламского государства". (23.06.2015)

Глава IDMC Александра Билак отметила, что это - самые высокие показатели за последнее десятилетие, и призвала мировое сообщество решительнее бороться против таких причин внутреннего перемещения, как войны и угнетение. Большинство людей были вынуждены спасаться от насилия в Сирии, Демократической республике Конго и Ираке. На эти три государства приходится почти половина новых внутренне перемещенных лиц.

В целом, число внутренне перемещенных лиц во всем мире выросло до почти 40 млн человек. Согласно докладу, примерно 19 млн человек в 2017 году лишились крова из-за природных катастроф, большинство из них - в Китае, на Филиппинах, на Кубе и в США. Только в результате трех ураганов "Харви", "Ирма" и "Мария" три миллиона человек были вынуждены временно покинуть родные места.

Смотрите также:

  • Спутниковый снимокурагана Ирма на подходе к Пуэрто-Рико

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    Ураган "Ирма" - один из сильнейших за всю историю наблюдений. Ему присвоена пятая категория из пяти возможных. Оставив в руинах островное государство Антигуа и Барбуда, шторм уже достиг Пуэрто-Рико. На фото - спутниковый снимок урагана "Ирма", приближающегося к Пуэрто-Рико.

  • Разрушения в Антигуа и Барбуда

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    Ураган принес сильные разрушения на островное государство Антигуа и Барбуда. Поселения на острове Барбуда практически стерты с лица земли. По словам премьер-министра страны, 95 процентов зданий на острове разрушено.

  • Разрушения на острове Сен-Мартен

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    Серьезно пострадал и французско-голландский остров Сен-Мартен на северо-востоке Карибского моря. Здесь погибли, по меньшей мере, восемь человек. В настоящее время на Сен-Мартен нет ни электричества, ни питьевой воды, аэропорт и порты не работают. Принадлежащая Франции северная часть острова разрушена на 95 процентов. Южная, нидерландская часть тоже сильно пострадала.

  • Ураган Ирма в Пуэрто-Рико

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    В Пуэрто-Рико ураган "Ирма" оставил почти миллион человек без электричества и 80 тысяч - без питьевой воды. Впрочем, по сравнению с другими пострадавшими территориями, здесь ущерб оказался меньше: шторм прошел к северу от самого острова. Порывы ветра на Пуэрто-Рико достигали 150 километров в час.

  • Последствия урагана Ирма на Британских Виргинских островах

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    На Британских Виргинских островах в 100 километрах к востоку от Пуэрто-Рико ураган свалил в кучу у берега десятки лодок и яхт.

  • Автомобилисты в штате Флорида, где началась принудительная эвакуация

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    Ожидается, что к субботе "Ирма" достигнет американского штата Флорида. Власти США уже объявили здесь режим чрезвычайного положения и начали принудительную эвакуацию на островах Флорида-Кис.

  • Житель Флориды берет последнюю канистру бензина в строительном магазине в преддверии урагана Ирма

    Факты о разрушительном урагане "Ирма"

    Между тем жители материковой части Флориды готовятся к урагану, закупая воду, продукты питания и топливо. Полки супермаркетов быстро пустеют. Губернатор штата Рик Скотт предупредил, что ураган "Ирма" будет "больше, быстрее и сильнее", чем разрушивший штат 25 лет назад "Эндрю", до сих пор считавшийся самым мощным штормом, который когда-либо обрушивался на Флориду.

    Автор: Ирина Филатова, Сандро Шрёдер


Смотреть видео 00:52
Now live
00:52 мин

Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма" (09.09.2017)

 

Контекст

Факты о разрушительном урагане "Ирма"

В Карибском бассейне бушует ураган "Ирма", который уже в выходные может достичь побережья США. О последствиях урагана для островов Карибского моря - в фотогалерее DW. (07.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовая эвакуация в США из-за урагана "Ирма" (09.09.2017)  

Один на один с ураганом "Ирма"  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Самые читаемые

Первая неделя премьерства Пашиняна: что сделал глава правительства Армении  

Комментарий: Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву  

Жизнь автомобилистов в Германии станет легче  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно