 Чиновники взялись за пенсионный возраст | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.05.2018
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Россия

Чиновники взялись за пенсионный возраст

О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили давно, но до выборов тема замалчивалась. Сейчас о повышении заговорили снова. Как это будет, - взгляд Сергея Елкина.

Карикатруа Сергея Елкина: пенсионер к тянется к яблоку на дереве под названием пенсионный возраст, чиновник поднимает ветку все выше и выше

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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