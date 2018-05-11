Чиновники взялись за пенсионный возраст

О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили давно, но до выборов тема замалчивалась. Сейчас о повышении заговорили снова. Как это будет, - взгляд Сергея Елкина.
Смотрите также:
Премьер Медведев пообещал вскоре внести в Госдуму законопроект об изменении пенсионного возраста в России. Экономисты и политологи оценили для DW возможные последствия этой реформы. (10.05.2018)
Немецкие эксперты убеждены: в любом стареющем обществе, в том числе и российском, мужчины и женщины должны дольше работать, иначе пенсионная система рухнет. (10.05.2018)