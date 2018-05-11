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Чиновники взялись за пенсионный возраст

О необходимости повышать пенсионный возраст в России эксперты говорили давно, но до выборов тема замалчивалась. Сейчас о повышении заговорили снова. Как это будет, - взгляд Сергея Елкина.

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Смотреть видео 02:58 Поделиться Власть озаботилась пенсионным возрастом Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2xC5P После выборов власть озаботилась пенсионным возрастом

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