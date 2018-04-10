 Чингисхан - белый верблюжонок из немецкого замка | Кадр дня | DW | 11.04.2018
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Кадр за кадром

Чингисхан - белый верблюжонок из немецкого замка

Этот белый верблюжонок, родившийся две недели назад, сразу стал любимцем публики. Теперь ему придумали имя - Чингисхан.

Верблюжонок Чингисхан

На ферме в Штернбергском замке (Sternberger Burg) в земле Мекленбург - Передняя Померания насчитывается около трехсот разных животных. Здесь можно также увидеть страусов и лам, а на верблюдах даже совершить сафари.

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  • Гессен. Июнь 2017

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  • Гамбург. Июль 2017

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  • Дуйсбург. Июль 2017

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    Леа, Фите и Штёртебекер. Этих трех детенышей тюленей выкормили на одной из немецких станций для осиротевших или потерявшихся бельков. Подросших и окрепших, в августе их выпустили на свободу, доставив на остров Йюст. Одна из двух таких немецких станций на Северном море находится около курорта Норддайх в Нижней Саксонии, вторая - в земле Шлезвиг-Гольштейн около Фридрихскога.

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  • Штральзунд. Октябрь 2017

    В мире животных - 2017

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    Кто яблоко в день съедает...

    Эта фотография была сделана в начале ноября около баварского города Кауфбойрен. Вряд ли этот немецкий черный дрозд знает английскую поговорку "Кто яблоко в день съедает, у того доктор не бывает" ("An apple a day keeps the doctor away"), но это не мешает ему вести здоровый образ жизни на свежем осеннем воздухе.

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    В ноябрьском меню для слонов в зоопарке города Оснабрюка в Нижней Саксонии присутствовали такие сезонные деликатесы. Судя по этой фотографии, гигантские тыквы пришлись им по вкусу.

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    Белеет лебедь одинокий

    Туманное озеро ранним ноябрьским утром. Эта фотография была сделана в городе Тюбингене в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг.

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Мекленбург - Переднюю Померанию

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    Автор: Илле Симон, Максим Нелюбин


ПО ГЕРМАНИИ • КАДР ЗА КАДРОМ • ФОТОРЕПОРТАЖИ

 

Контекст

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Лучшие фотографии животных в Германии  

Достопримечательности Мекленбурга - Передней Померании  

Ссылки в интернете

kamelhof-sternbergerburg.de

Верблюжья ферма