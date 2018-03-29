 Чехия выдала США российского хакера | Новости из Германии о Европе | DW | 30.03.2018
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Европа

Чехия выдала США российского хакера

30-летний Евгений Никулин обвиняется в США в краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn и других компаний. Россия также требовала его экстрадиции.

Хакер

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках на LinkedIn и другие социальные сети. Никулина отправили в США на самолете из Праги, сообщают чешские СМИ в пятницу, 30 марта. Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Тереза Схейбалова подтвердила эту информацию в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что самолет вылетел ночью.

Контекст

По просьбе DW правительство Германии прокомментировало послание Путина Федеральному собранию и предположительно российскую хакерскую атаку на свою сеть электронной коммуникации. (02.03.2018)

За этот год прошли уже три атаки вирусов-шифровальщиков: Wanna Cry, Petya, Bad Rabbit. DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать. (26.10.2017)

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан несколько дней назад совершил официальный визит в Прагу, темой которого стало также требование США выслать 30-летнего Никулина.

Кража данных около 117 млн юзеров

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года при участии ФБР на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. США обвиняют Никулина в хакерской атаке и краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Москва также требовала выдачи Никулина, обвиняя его в краже, организованной через интернет в 2009 году.

В ноябре 2017 года Высший суд в Праге разрешил выдачу Никулина США. Окончательное решение оставалось за министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном. СМИ сообщают, что президент Чехии Милош Земан пытался убедить Пеликана выдать Никулина России.

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    Автор: Илья Коваль


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Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Ссылки в интернете

Суд в Праге разрешил выдать США российского хакера

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем нужны боты  

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

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