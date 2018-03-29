Чехия выдала США российского хакера

Чехия выдала США россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в хакерских атаках на LinkedIn и другие социальные сети. Никулина отправили в США на самолете из Праги, сообщают чешские СМИ в пятницу, 30 марта. Пресс-секретарь министерства юстиции Чехии Тереза Схейбалова подтвердила эту информацию в своем микроблоге в Twitter, пояснив, что самолет вылетел ночью.

Спикер палаты представителей Конгресса США Пол Райан несколько дней назад совершил официальный визит в Прагу, темой которого стало также требование США выслать 30-летнего Никулина.

Кража данных около 117 млн юзеров

Никулин был задержан в Праге 5 октября 2016 года при участии ФБР на основании международного ордера на арест, выданного Интерполом. США обвиняют Никулина в хакерской атаке и краже данных около 117 млн пользователей LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Москва также требовала выдачи Никулина, обвиняя его в краже, организованной через интернет в 2009 году.

В ноябре 2017 года Высший суд в Праге разрешил выдачу Никулина США. Окончательное решение оставалось за министром юстиции Чехии Робертом Пеликаном. СМИ сообщают, что президент Чехии Милош Земан пытался убедить Пеликана выдать Никулина России.

Смотрите также: