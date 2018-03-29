Четыре сирийца арестованы по делу о поджоге мечети в ФРГ

После поджога турецкой мечети в Ульме немецкие власти арестовали четырех сирийцев. Они подозреваются в покушении на убийство и в покушении на поджог с отягчающими обстоятельствами, сообщили прокуратура Штутгарта и полиция Ульма в четверг, 27 марта.

Один из подозреваемых уже признал свою вину. Следствие не исключает, что нападение на мечеть совершено по политическим мотивам. Следственные органы, однако, отказались прокомментировать версию о том, что нападение на мечеть было совершено в отместку за военную операцию Турции против курдов в сирийском Африне.

Двум подозреваемым - по 18 лет, двум другим - соответственно 24 и 27 лет. Они были задержаны 28 марта. По ходатайству прокуратуры суд 29 марта выдал ордеры на их арест.

По данным следствия, в ночь на 19 марта в окно первого этажа здания, где находится турецкая мечеть, была брошена бутылка с зажигательной смесью. На месте преступления были обнаружены еще несколько неиспользованных бутылок с горючей смесью.

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