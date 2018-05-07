Четвертый срок Путина: надежды и опасения Минска

В понедельник, 7 мая, 65-летний Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Опрошенные DW белорусские эксперты, представители властей и оппозиции прогнозируют сохранение тенденции на прагматизацию отношений Москвы и Минска в ближайшей перспективе, опасаясь при этом усиления влияния России на принятие решений в Беларуси, а некоторые - даже угрозы инкорпорации к концу срока правления Путина.

Россия-партнер №1 для Беларуси

Глава постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, бывший замминистра иностранных дел РБ Валерий Воронецкий в интервью DW отметил, что Россия была и останется приоритетным партнером для Беларуси. Парламентарий прогнозирует улучшения динамики экономического сотрудничества при переходе на более прагматичный формат во всех сферах.

Россия была и останется приоритетным партнером для Беларуси

"Мы нацелены и дальше находить разумный баланс в двусторонних отношениях, исходя из наших национальных интересов и стратегического значения союзных отношений между Беларусью и Россией", - указал Воронецкий. По его выражению, для официального Минска правильной стратегий являются добрые, взвешенные и конструктивные отношения и с Россией, и с ЕС.

"Беларусь объективно обладает потенциалом связующего звена между западом и востоком Европы, между ЕС и Россией и может способствовать укреплению сплоченности и совместимости в восточноевропейском регионе в интересах повышения конкурентоспособности и безопасности Большой Европы без разделительных линий", - считает глава комиссии по международным делам.

Проблемы разруливают лично Путин и Лукашенко

Провластный политический аналитик, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью DW сообщил, что не прогнозирует каких-то серьезных кризисов в отношениях Беларуси и России в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. При этом эксперт отмечает, что Путин "не всегда был простым партнером для белорусской стороны".

По мнению Шпаковского, в российском руководстве есть круги, которые "настаивают на переводе отношений с Минском в большей степени на прагматичную основу, под которой понимают получение контроля над стратегическими белорусскими предприятиями и усиление своего политического влияния на процесс принятия решений в РБ". При этом эксперт констатирует, что в Москве настороженно относятся к развитию связей Беларуси с ЕС и с Китаем.

Белорусские молочные продукты сталкивают с трудностями при доступе на рынок России

Что касается торгово-экономических отношений, то тут Александр Шпаковский ожидает снятия проблем с ограничением поставок продукции белорусских сельхозпроизводителей на российский рынок - в скором времени запланировано проведение Высшего госсовета белорусско-российского Союзного государства (ВГС СГ). Такие противоречия, добавляет Шпаковский, разрешаются после вмешательства президентов, то есть в режиме ручного управления, а не в соответствии с буквой тех договоров, которые были подписаны между странами.

Кстати, начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов предположил, что снятие нынешних ограничений на поставки в РФ белорусских молочных продуктов произойдет еще до заседания ВГС СГ. "Планируется, что официальное подписание прогнозных балансов (поставок молочной продукции. - Ред.) состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников", - заявил он в интервью БЕЛТА

От торговых войн до угрозы инкорпорации Беларуси

В свою очередь координатор программы "Внешняя политика Беларуси" экспертной инициативы "Минский диалог" Денис Мельянцов в интервью DW предсказывает постепенное решение вопросов с двухсторонней и многосторонней торговлей в рамках ЕАЭС, особенно в вопросе доступа на рынки (на 14 мая запланирован саммит ЕАЭС). "Конфликтность при этом сохранится и создание единого экономического пространства будет продолжать формироваться через кризисы", - считает он.

По мнению Мельянцова, в политической и культурной сфере Беларусь будет все более обособляться от РФ, но Москва вряд ли решится вмешиваться в этот процесс радикальным образом. "Возможно, следует ожидать повышение финансирования Россией белорусских НПО и ряда политических организаций", - предположил политолог.

А вот Владимир Ровдо, автор учебного пособия "Сравнительная политология", в интервью DW высказал опасение, что к 2024 году, когда у Владимира Путина завершится четвертый президентский срок, и он без пересмотра Конституции РФ не сможет баллотироваться на новый срок, в Кремле могут решиться на полную инкорпорацию Беларуси в состав России. Политолог напоминает, что Путин уже предлагал Беларуси вступать в РФ шестью областями. "Пока это отложенный проект, но Путин - человек деловой, он всегда добивается тех целей, которые он поставил", - полагает Ровдо.

Отчасти эти опасения разделяет председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич. "Обжегшись на Украине, упершись в невозможность дальше реализовывать там свои имперские планы, очередной площадкой, плацдармом может быть избрана Беларусь, как более легкая добыча", - предупредил оппозиционный политик в интервью DW. И выразил надежду, что белорусские власти это также понимают и "будут принимать контрмеры, которые должны обеспечить сохранение нашей независимости, политического, экономического и военного суверенитета".

Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в интервью DW спрогнозировал сохранение status quo: "Путин - это гарант стабильности режима Лукашенко. Поэтому политика в отношении Беларуси, по моему мнению, будет проходить в том же русле, что и была ранее". Что касается опасений, то оппозиционный политик в этой связи отметил динамичную милитаризацию России, с которой Беларусь связана рядом соглашений. "Главное для Беларуси сейчас – любой ценой не допустить втягивание в милитаристские проекты России", - заключил Игорь Борисов.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР 25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

