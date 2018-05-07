Четвертый срок Путина: надежды и опасения Минска

Россия остается для Беларуси ключевым партнером, но отношения между странами в течение четвертого срока Путина будут отягощены торговыми войнами, считают эксперты, опрошенные DW.
В понедельник, 7 мая, 65-летний Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Опрошенные DW белорусские эксперты, представители властей и оппозиции прогнозируют сохранение тенденции на прагматизацию отношений Москвы и Минска в ближайшей перспективе, опасаясь при этом усиления влияния России на принятие решений в Беларуси, а некоторые - даже угрозы инкорпорации к концу срока правления Путина.
Россия-партнер №1 для Беларуси
Глава постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, бывший замминистра иностранных дел РБ Валерий Воронецкий в интервью DW отметил, что Россия была и останется приоритетным партнером для Беларуси. Парламентарий прогнозирует улучшения динамики экономического сотрудничества при переходе на более прагматичный формат во всех сферах.
"Мы нацелены и дальше находить разумный баланс в двусторонних отношениях, исходя из наших национальных интересов и стратегического значения союзных отношений между Беларусью и Россией", - указал Воронецкий. По его выражению, для официального Минска правильной стратегий являются добрые, взвешенные и конструктивные отношения и с Россией, и с ЕС.
"Беларусь объективно обладает потенциалом связующего звена между западом и востоком Европы, между ЕС и Россией и может способствовать укреплению сплоченности и совместимости в восточноевропейском регионе в интересах повышения конкурентоспособности и безопасности Большой Европы без разделительных линий", - считает глава комиссии по международным делам.
Проблемы разруливают лично Путин и Лукашенко
Провластный политический аналитик, директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский в интервью DW сообщил, что не прогнозирует каких-то серьезных кризисов в отношениях Беларуси и России в рамках Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. При этом эксперт отмечает, что Путин "не всегда был простым партнером для белорусской стороны".
По мнению Шпаковского, в российском руководстве есть круги, которые "настаивают на переводе отношений с Минском в большей степени на прагматичную основу, под которой понимают получение контроля над стратегическими белорусскими предприятиями и усиление своего политического влияния на процесс принятия решений в РБ". При этом эксперт констатирует, что в Москве настороженно относятся к развитию связей Беларуси с ЕС и с Китаем.
Что касается торгово-экономических отношений, то тут Александр Шпаковский ожидает снятия проблем с ограничением поставок продукции белорусских сельхозпроизводителей на российский рынок - в скором времени запланировано проведение Высшего госсовета белорусско-российского Союзного государства (ВГС СГ). Такие противоречия, добавляет Шпаковский, разрешаются после вмешательства президентов, то есть в режиме ручного управления, а не в соответствии с буквой тех договоров, которые были подписаны между странами.
Кстати, начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов предположил, что снятие нынешних ограничений на поставки в РФ белорусских молочных продуктов произойдет еще до заседания ВГС СГ. "Планируется, что официальное подписание прогнозных балансов (поставок молочной продукции. - Ред.) состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников", - заявил он в интервью БЕЛТА
От торговых войн до угрозы инкорпорации Беларуси
В свою очередь координатор программы "Внешняя политика Беларуси" экспертной инициативы "Минский диалог" Денис Мельянцов в интервью DW предсказывает постепенное решение вопросов с двухсторонней и многосторонней торговлей в рамках ЕАЭС, особенно в вопросе доступа на рынки (на 14 мая запланирован саммит ЕАЭС). "Конфликтность при этом сохранится и создание единого экономического пространства будет продолжать формироваться через кризисы", - считает он.
По мнению Мельянцова, в политической и культурной сфере Беларусь будет все более обособляться от РФ, но Москва вряд ли решится вмешиваться в этот процесс радикальным образом. "Возможно, следует ожидать повышение финансирования Россией белорусских НПО и ряда политических организаций", - предположил политолог.
А вот Владимир Ровдо, автор учебного пособия "Сравнительная политология", в интервью DW высказал опасение, что к 2024 году, когда у Владимира Путина завершится четвертый президентский срок, и он без пересмотра Конституции РФ не сможет баллотироваться на новый срок, в Кремле могут решиться на полную инкорпорацию Беларуси в состав России. Политолог напоминает, что Путин уже предлагал Беларуси вступать в РФ шестью областями. "Пока это отложенный проект, но Путин - человек деловой, он всегда добивается тех целей, которые он поставил", - полагает Ровдо.
Отчасти эти опасения разделяет председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич. "Обжегшись на Украине, упершись в невозможность дальше реализовывать там свои имперские планы, очередной площадкой, плацдармом может быть избрана Беларусь, как более легкая добыча", - предупредил оппозиционный политик в интервью DW. И выразил надежду, что белорусские власти это также понимают и "будут принимать контрмеры, которые должны обеспечить сохранение нашей независимости, политического, экономического и военного суверенитета".
Председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Борисов в интервью DW спрогнозировал сохранение status quo: "Путин - это гарант стабильности режима Лукашенко. Поэтому политика в отношении Беларуси, по моему мнению, будет проходить в том же русле, что и была ранее". Что касается опасений, то оппозиционный политик в этой связи отметил динамичную милитаризацию России, с которой Беларусь связана рядом соглашений. "Главное для Беларуси сейчас – любой ценой не допустить втягивание в милитаристские проекты России", - заключил Игорь Борисов.
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