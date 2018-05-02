Черепаший Мойдодыр на Балтийском море

Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.
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Рыбаки на набережной ждут хорошего улова. Полуостров Фишланд-Дарс-Цингст - один из любимых мест отдыха немцев.
В немецком городе Штральзунде открылась выставка необычных фотографий обитателей морских глубин. Специальная технология позволяет увидеть рыб насквозь.
Любек был основан в 1143 году графом Гольштейна Адольфом II, став первым немецким городом на Балтийском море. Затем на протяжении веков он играл ведущую роль в Ганзейском союзе.