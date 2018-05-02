 Черепаший Мойдодыр на Балтийском море | Кадр дня | DW | 02.05.2018
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Кадр за кадром

Черепаший Мойдодыр на Балтийском море

Работник аквапарка Sea Life на курорте Тиммендорфер-Штранд чистит морскую черепаху по кличке Спиди. Всего здесь насчитывается более 2500 обитателей.

Весенняя уборка в аквапарке на Балтийском море

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  • Зюльт

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    Остров Зюльт

    Немецкое побережье и острова Балтийского и Северного морей славятся своими курортами и ежегодно притягивают миллионы туристов - не только летом, а круглый год. Среди самых известных и популярных - остров Зюльт (Sylt), он же - Зильт. Зюльт слывет излюбленным местом отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

  • Зюльт

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Зюльт

    Западный песчаный пляж этого Северо-Фризского острова протянулся на четыре десятка километров. Каждый найдет здесь себе участок по вкусу и предпочтениям. В прошлом году Зюльт посетило почти 870 тысяч отдыхающих. Каждый из них провел здесь в среднем около семи дней.

  • Рюген

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Рюген

    Рюген (Rügen) - самый большой немецкий остров. Более миллиона гостей ежегодно. Отдыхающие начали ездить сюда двести лет назад, когда по соседству с бедными рыбацкими деревушками здесь заложили первые курорты, в первую очередь - для знати и состоятельной публики из Берлина. Характерными атрибутами Рюгена и других немецких пляжей являются такие плетеные корзины - Strandkörbe.

  • Рюген

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Рюген

    Главным архитектурным символом Рюгена считается этот морской свайный причал в курортном местечке Зеллин - Seebrücke Sellin, восстановленный в 1997 году. Он уходит в море на целых четыреста метров. Наибольшей популярностью на Рюгене пользуются многокилометровые пляжи в Бинце (Binz), а также на косе Шаабе (Schaabe).

  • Хиддензе

    10 лучших морских курортов Германии

    Хиддензе

    С Рюгена на пароме можно быстро переправиться на один из самых романтических немецких островов - Хиддензе (Hiddensee). Здесь запрещено движение транспортных средств, оборудованных двигателями внутреннего сгорания. Его протяженность не превышает 17 километров, ширина - значительно меньше. Ездят по острову на повозках, электромобилях и велосипедах, но еще приятнее - ходить пешком.

  • Хиддензе

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Хиддензе

    Широкую известность остров Хиддензе приобрел в начале прошлого века, благодаря немецкому лауреату Нобелевской премии по литературе Герхарту Гауптману, охотно проводившему здесь летние месяцы на своей уютной и гостеприимной даче, о чем мы подробно рассказывали. В свою очередь, на этой фотографии запечатлен другой знаменитый немецкий писатель - Томас Манн с семьей во время отдыха на острове.

  • Йюст

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Йюст

    Остров Йюст (Juist), он же - Юст. Еще один немецкий остров без автомобилей. Его протяженность составляет 17 километров. При этом максимальная ширина не превышает одного километра, а минимальная - 500 метров. Здесь проживает всего полторы тысячи человек, но за год в его отелях и пансионах останавливается около 95 тысяч туристов.

  • Йюст

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Йюст

    Так выглядит ночное небо над этим островом. Несколько лет назад общественно-правовой телеканал NDR назвал его самым неторопливым и красивейшим островом Северной Германии.

  • Боркум

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Боркум

    Боркум (Borkum) входит в состав Восточно-Фризских островов. Статус лечебного курорта он получил еще в 1830 году, благодаря сильно насыщенному ионами соли морскому воздуху и климату, особенно благоприятному для аллергиков. Прилегающее к острову мелководье входит в состав национального парка Нижнесаксонское ваттовое море.

  • Боркум

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Боркум

    На острове есть не только песчаные пляжи, но также проложены маршруты для пеших и верховых прогулок. На специальном Молодежном пляже (Jugendbad) приветствуются громкая музыка и веселье, а также здесь можно играть в волейбол, футбол и запускать воздушных змеев.

  • Санкт-Петер-Ординг

    10 лучших морских курортов Германии

    Санкт-Петер-Ординг

    Эта фотография сделана на курорте Санкт-Петер-Ординг (Sankt Peter-Ording) на побережье земли Шлезвиг-Гольштейн. Он популярен среди тех, кто любит заниматься кайтсерфингом. Здесь находится один из самых протяженных песчаных пляжей западного побережья Германии. Еще Санкт-Петер-Ординг - единственный морской курорт Германии, на котором есть купальная зона с сероводородными ваннами.

  • Санкт-Петер-Ординг

    10 лучших морских курортов Германии

    Санкт-Петер-Ординг

    В погожие летние дни на этом пляже, как говорится, яблоку негде упасть, что еще раз подтверждает его популярность. Вода во время отлива отступает почти на 200 метров. Ежегодно здесь проводят отпуск 250 тысяч человек. Плюс еще несколько сотен тысяч приезжают покупаться сюда на один день без ночевки.

  • Узедом

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Узедом

    Остров Узедом (Usedom) находится в Балтийском море в районе устья реки Одер и разделен между Германией и Польшей. Эта фотография сделана в 1912 году в Альбеке (Ahlbeck). Другие его известные курорты - Банзин (Bansin) и Херингсдорф (Heringsdorf). Туризм начал развиваться здесь на рубеже позапрошлого - прошлого веков. Среди гостей были Томас Манн, Теодор Фонтане и Курт Тухольский.

  • Узедом

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Узедом

    Так Альбек выглядит сейчас. Его свайный причал - самый старый в Германии. Протяженность пляжа составляет более 40 километров. На этом острове также находится самый длинный в Европе прибрежный прогулочный бульвар, растянувшийся почти на 8,5 километра. Остров пользуется популярностью среди велосипедистов. Ежегодное число посетителей немецкой части Узедома приближается к миллионной отметке.

  • Амрум

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Амрум

    На острове Амрум (Amrum) в Северном море находится один из самых широких песчаных пляжей Германии - Книпзанд (Kniepsand). Его ширина составляет 1,5 километра, а длина - 16 километров. Амрум также славится своей природой и является местом обитания многих исчезающих и редких видов животных и растений.

  • Амрум

    10 лучших морских курортов Германии

    Остров Амрум

    Во время отлива отсюда по прибрежному мелководью можно вместе с экскурсоводом босиком по мокрому дну перейти на соседний остров Фёр (Föhr). Отметим, что без профессионального сопровождения отправляться в такие прогулки крайне опасно, так как прилив Ваттового моря наступает быстро и может отрезать запоздавших путников от берега.

  • Тиммендорфер-Штранд

    10 лучших морских курортов Германии

    Тиммендорфер-Штранд

    Ветра бояться - на Балтику не ездить. Так в шторм выглядят гуляющие вдоль пляжа Тиммендорфер-Штранд (Timmendorfer Strand) в Шлезвиг-Гольштейне, вернее - их собаки. Находится этот пляж в 15 километрах от ганзейского города Любека. Берег здесь пологий, глубина увеличивается постепенно, что делает его особенно подходящим для отдыха с детьми.

  • Тиммендорфер-Штранд

    10 лучших морских курортов Германии

    Тиммендорфер-Штранд

    Здешний рыбацкий порт в тихую погоду во время заката. Статус морского лечебного курорта Тиммендорфер-Штранд получил в 1951 году. Тогда же были возведены новые отели и другие курортные здания. Ежегодно сюда приезжают отдыхать более 180 тысяч человек, а количество ночевок превышает 1,2 миллиона. По соседству расположено немало частных прибрежных вилл и домов.

  • Преров

    10 лучших морских курортов Германии

    Преров

    Завершим нашу прогулку на Северном пляже балтийского курорта Преров (Prerower Nordstrand) в Передней Померании - на полуострове между Ростоком и Штральзундом. Хотя он в этой фотогалерее - последний, его значение не стоит недооценивать, а многие отдыхающие вообще считают этот пятикилометровый пляж самым красивым в Германии. Часть этого пляжа отдана нудистам, причем уже полвека назад.

  • Преров

    10 лучших морских курортов Германии

    Преров

    Помимо пляжа здесь можно посетить 400-метровый морской свайный причал, прогуляться по прибрежному бульвару или заглянуть в центр бывшей рыбацкой деревушки, более века назад превратившейся в морской курорт.

    Автор: Максим Нелюбин


10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

  • Зюльт

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Остров Зюльт

    Шлезвиг-Гольштейн - самая северная немецкая федеральная земля. Она расположена между побережьями Балтийского и Северного морей на германско-датской границе. Особой популярностью среди туристов пользуется остров Зюльт (Sylt) - излюбленное место отдыха знаменитостей и богачей, но это не значит, что остальным сюда въезд закрыт.

  • Ваттовое море
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    Ваттовое море

    Зюльт находится посреди Ваттового моря (Wattenmeer) - североморского прибрежного мелководья. По своему биологическому разнообразию оно относится к числу самых богатых экологических систем в мире. В 2009 году Ваттовое море было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самое интересное время здесь - отливы, когда по илистому дну можно прокатиться на повозке или прогуляться пешком.

  • Фемарн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Остров Фемарн

    Балтийское побережье этой федеральной земли отличается более мягким климатом, чем североморское. Голштинский остров Фемарн (Fehmarn) является третьим по площади немецким островом - после Рюгена и Узедома. Здесь насчитывается два десятка песчаных пляжей. Согласно статистике, он входит в число самых солнечных регионов страны - 2200 часов в год. Впрочем, в облачную погоду выглядит он тоже красиво.

  • Любек

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Ганзейский город Любек

    Столицей Шлезвиг-Гольштейна является город Киль, но туристической столицей можно смело назвать Любек. В Средние века он был важнейшим городом Ганзейского союза, а сейчас включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Одним из главных архитектурных символов Любека считаются Голштинские ворота, возведенные здесь в XV веке в позднеготическом стиле.

  • Киль

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Большая регата

    Столица земли город Киль - город портовый. Больше всего гостей здесь принимают во время традиционной "Кильской недели" (Kieler Woche). Эта международная регата одновременно является важным событием в мире парусного спорта и большим летним народным праздником. В регате участвует около сотни кораблей. Число посетителей праздника составляет около трех миллионов человек.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Озерный край

    Эта северогерманская земля, расположенная между двух морей, также славится своими озерами. В одной только "Голштинской Швейцарии", как называют Голштинскую озерную низменность, их насчитывается более двух сотен. Здешний холмистый ландшафт был сформирован ледниками. Озера богаты рыбой, а лиственные леса дают приют многочисленным животным и птицам.

  • Шлей

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Балтийский фьорд

    Еще одной достопримечательностью этой земли является Шлей (Schlei) - узкая и длинная фьордообразная бухта Балтийского моря. Она вдается в восточный берег Шлезвиг-Гольштейна более чем на 40 километров. Шлей образовался в ледниковый период около 115 тысяч лет назад. Один из самых красивых природных ландшафтов дает много разных возможностей для активного отдыха на природе.

  • Хедебю

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Путешествие во времени

    На берегу фьорда Шлей находилось поселение Хедебю (Haithabu) - важнейший торговый центр датских викингов, расцвет которого пришелся на IX-XI века. Оно считается одним из первых городов Северной Европы. Среди двух тысяч его жителей были представители разных народов: саксы, фризы, славяне и скандинавы. Ближе познакомиться с историей этого места можно в здешнем музее - Wikinger Museum Haithabu.

  • Бад-Зегеберг

    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Дикий Запад на немецком курорте

    На курорте Бад-Зегеберг (Bad Segeberg) тоже можно попутешествовать во времени, но отправиться не в гости к викингам, а на американский Дикий Запад позапрошлого века. Уже более 60 лет здесь ежегодно устраивают театральный фестиваль под открытым небом, посвященный творчеству и героям Карла Майя - автора знаменитых вестернов. В 2015 году на спектаклях побывало более 300 тысяч зрителей.

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    Достопримечательности Шлезвиг-Гольштейна

    Фризское пиво

    Напоследок заглянем во Фленсбург - самый северный крупный немецкий город. По всей Германии можно купить пиво Flensburger, которое здесь варят. Его разливают в фирменные бутылки с керамическими пробками, которые при открытии издают характерный звук - "Plopp!" Долгое время местная пивоварня оставалась единственной в стране, которая их использовала, но в последние годы они вновь вошли в моду.

    Автор: Максим Нелюбин, Элизабет Йорк фон Вартенбург


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