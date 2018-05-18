Чем немецкие абитуриенты отличаются от российских

В русском языке абитуриентами называют поступающих в вуз, техникум или училище. В немецком языке - тех, кто заканчивает школу и сдает экзамены на аттестат зрелости. Abitur (от латинского "abire" - покидать) - документ, подтверждающий получение полного среднего школьного образования. В Германии попасть в университет без аттестата зрелости просто невозможно. Но право выдавать его есть не у всех немецких школ. Что требуется для получения аттестата?

Выпускные экзамены: что, где, когда сдают

Конечно же, выпускных экзаменов не избежать. Причем выдавать аттестат зрелости по их результатам могут лишь гимназии. На подготовку к экзаменам отводятся два последних года учебы: 11-12-й или 12-13-й классы (некоторые гимназии продлили обучение на один год). Причем школьники сами решают, какие предметы они хотят изучать более интенсивно, а затем сдавать.

Экипировка для экзамена: ручки, фломастеры, напитки, шоколад, бутерброды

Экзамены на получение аттестата зрелости (Abiturprüfungen) проходят в два этапа: сначала письменные, а затем устные. Их сдача длится с апреля или мая по июнь или начало июля. Письменно знания проверяются по четырем-пяти предметам. Устно - как минимум по одному. Оценки суммируются с оценками по остальным предметам, на основе чего выводится средний балл аттестата. Он играет решающую роль при поступлении в университет, поскольку вступительных экзаменов в большинстве немецких вузов нет.

Экзамены - дело федеральных земель

Поскольку в Германии система образования, в том числе школьного, децентрализованная, федеральные земли сами устанавливают экзаменационные сроки. Они также сами определяют процедуру сдачи, содержание экзаменов и методы оценки. Конечно, есть общие стандарты, выработанные Конференцией министров культуры и просвещения (KMK), и земли обязаны их придерживаться, но расхождения существуют.

Поэтому время от времени можно услышать призывы устраивать экзамены централизованно. В 15 из 16 федеральных земель такие единые экзамены в региональных рамках уже проводятся - где-то по всем, где-то по отдельным предметам. В начале мая Немецкое объединение педагогов потребовало сделать одинаковой процедуру сдачи экзаменов по всей Германии, но только по трем предметам - немецкому языку, математике и иностранному языку. Эта идея вызвала протест. А значит, пока все остается как есть.

Выпускная традиция

Но что объединяет всех немецких "абитуриентов", так это традиции. Шумная вечеринка на школьном дворе, шуточные конкурсы для учителей, проделки вроде баррикад по всей школе или окон, заклеенных листами из старых тетрадей, совместный велопробег или шумная прогулка по городу, - в последний день занятий перед экзаменами им многое позволено. И даже прохожие на шум и гам реагируют с улыбкой, подбадривают и желают удачи.

Последний день перед экзаменами

Продолжение торжества - уже летом, после сдачи экзаменов. В соответствии с выбранным учениками лозунгом, в котором обыгрывается слово "Abi" от "Abitur" (например, АБИкини, кАБИсутра, Тур де АБИ), они устраивают "аби-налет" в школе. Кульминация праздника - выпускной бал. И на него не жалеют ни фантазии, ни средств.

Выпускные экзамены: казусы и жалобы

Но во время самих экзаменов - не до шуток. Впрочем, несколько казусов все же случалось. Например, в этом году в одной из гимназий Гослара незадолго до экзамена был вскрыт сейф с заданиями по математике. И поскольку существовал риск того, что кто-то мог их сфотографировать, пришлось менять задания и проводить экзамен позже, что заставило старшеклассников лишний раз понервничать.

А в Баден-Вюртемберге школьники, писавшие экзамен по английскому языку, сочли его слишком трудным. Свой протест они выразили в форме онлайн-петиции, под которой подписались свыше 30 тысяч человек. В петиции они приводят конкретные примеры и напрямую просят земельного министра образования учесть при выставлении оценок сложность и не всегда понятную формулировку заданий. Похожую акцию устроили и в Северном Рейне - Вестфалии. Двое учеников посчитали, что на выполнение экзаменационных заданий по математике было отведено слишком мало времени. Под этой онлайн-петицией стоят подписи почти 19 тысяч человек.

Будут ли их мнения учтены, выпускники узнают об этом летом, когда получат аттестаты. В 2016 году к их сверстникам в Нижней Саксонии проявили снисхождение. После протестов по поводу трудности задач по математике министерство обнаружило большое расхождение средних показателей по оценкам с показателями за предыдущие годы и подкорректировало критерии выставления оценок в пользу учеников.

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