Чем грозит россиянам запрет на ввоз лекарств из США

Из всех категорий товаров, перечисленных в законопроекте, ограничивающем импорт из США, самое большое возмущение у россиян вызвали лекарства. И хотя рассмотрение документа в Госдуме состоится только через месяц, и масштаб предстоящих ограничений пока не ясен, инициатива законодателей вызвала у потребителей сильное недовольство. Многие пользователи соцсетей, комментирующие идею депутатов, указывали на то, что в России невозможно найти аналоги ряда американских препаратов.

Во вторник, 17 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин поспешил успокоить людей. В интервью телеканалу "Россия-24" он пообещал, что ограничения не коснутся 90 наименований препаратов, аналогов которых в мире не существует. Володин также заявил, что запрещенную к ввозу американскую продукцию "с удовольствием" заменят производители из других стран - к примеру, из Швейцарии.

Однако представители организаций пациентов сомневаются, что это поможет решить проблему. Несмотря на наличие аналогов, многим больным подходят только конкретные американские препараты, говорят они. А в случае принятия законопроекта, который Госдума рассмотрит 15 мая, ввоз в Россию этих лекарств окажется под запретом.

Запрет импорта лекарcтв: обещания и реальность

Еще три года назад президент Владимир Путин обещал, что импорт лекарственных препаратов в Россию никогда не окажется под запретом. "Мы никогда не говорили, не говорим и не собираемся говорить, что мы будем запрещать какие-то импортные препараты, либо импортную технику. Ни в коем случае", - заявил он на заседании форума "Общероссийского народного фронта" в 2015 году. Теперь, у него на столе может оказаться законопроект, предусматривающий именно то, что он раньше полностью исключал.

Николай Беспалов

Если Госдума примет внесенный 13 апреля законопроект об ответных мерах на санкции США в отношении России, к ввозу будут запрещены около тысячи наименований лекарств, заявил Володин. Правда, аналитики говорят, что эти данные сильно преувеличены. На США физически не может приходиться пятая часть всех лекарственных препаратов на российском рынке, объяснил в интервью DW директор по развитию аналитической компании RNC Pharma в Москве Николай Беспалов. По его словам, общее число наименований лекарств в России составляет 5,5 тысяч.

По подсчетам RNC Pharma, под запрет в случае принятия законопроекта могут попасть 130 наименований американских препаратов таких крупных производителей, как Abbott Laboratories, Pfizer, Johnson & Johnson и Unipharm. В целом на США приходится всего 9-10 процентов российского импорта лекарств. "Это относительно небольшие объемы, поэтому в случае их выпадения их можно заместить за счет отечественного производства или импорта аналогов из других стран, - уверен Беспалов. - То есть риск каких-то перебоев в поставках минимален".

Пациентам придется искать замену

Тем не менее из аптек могут исчезнуть, к примеру, такие привычные для российских потребителей лекарства, как препарат от давления "Капотен" компании Bristol Myers Squibb, ферментное средство "Креон" фармацевтического концерна Abbott Laboratories и препарат для потенции "Виагра", который производит Johnson&Johnson.

Александр Саверский

По словам Беспалова, нынешнего запаса лекарств, импорт которых могут запретить, хватит на 4-6 месяцев. "Дальше пациентам придется искать адекватную замену с точки зрения цены и их преставлений о качестве этих препаратов", - объяснил Беспалов. Он также добавил, что "в 90 процентах случаев" эту замену найти возможно. Правда, проблема еще и в том, сделал оговорку эксперт, что под запрет может попасть сырье американского производства, которое используют в том числе российские производители.

По оценкам RNC Pharma, доля отечественных лекарств на российском рынке составляет 31 процент в денежном и 68 процентов в номинальном выражении, то есть в упаковках. Президент "Лиги защиты пациентов" Александр Саверский сомневается, что российская фармацевтическая промышленность шагнула настолько далеко вперед, чтобы производить адекватную замену американским лекарственным средствам. "Сложно поверить, что в России настолько развитая фармацевтическая промышленность, десять лет назад ее вообще не было", - отметил он в интервью DW. К тому же, добавил Саверский, существуют формы выпуска некоторых препаратов, которые нельзя заменить.

"Лекарства вне политики"

Собеседники DW также отмечают, что пациенты по разным причинам часто просто не могут принимать аналоги прописанных им лекарств. "При некоторых заболеваниях непереносимость отдельных препаратов составляет до 30 процентов. В онкологии это частое явление", - констатировал Саверский.

Похожая ситуация с препаратом "Креон", который принимают пациенты, больные муковисцидозом. Все существующие аналоги этого лекарства оказываются менее эффективными, говорит Ирина Мясникова, возглавляющая Межрегиональную общественную организацию "Помощь больным муковисцидозом". По данным статистики, в России с диагнозом муковисцидоз живут около 3,5 тысячи человек.

В случае запрета американских препаратов в группе риска также оказываются больные онкологическими заболеваниями, неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона, говорят собеседники DW. Свои опасения они пытаются донести и до властей. Саверский разместил в интернете соответствующую петицию. Открытое письмо президенту Путину направил и Всероссийский союз пациентов, сопредседателем которого является Мясникова. "Лекарства должны быть вне политики", - уверена она.

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