Чем "быстрая мода" опасна для окружающей среды?

Производство одежды наносит огромный ущерб окружающей среде. Доля легкой промышленности в выбросах СО2 выше, чем авиации и судоходства вместе взятых. Но мода тоже может быть экологичной.
Контейнеры для подержанной одежды, устанавливаемые благотворительными организациями, в немецких городах почти на каждом углу. День за днем в их недрах исчезают вещи, которые нам больше не нужны. А их немало - ежегодно в таких контейнерах оказывается до 75 процентов всей старой одежды жителей Германии. Затем она отправляется в качестве гуманитарной помощи в государства с развивающейся экономикой - в основном, в Азию и Африку.
Но в последнее время некоторые страны отказываются принимать подержанные вещи из Европы - к примеру, недавно от них отказались несколько государств в Восточной Африке. Что же произойдет, если контейнеры с поношенной одеждой будет некуда отправлять?
Что такое "быстрая мода" и чем она плоха
"Наши подержанные вещи становятся все большим препятствием на пути товаров секонд-хэнд. В последнее время их стало так много, что страны, ранее принимавшие и перерабатывавшие подержанную одежду, сейчас отказываются от этого", - говорит Кирстин Бродде (Kirstin Brodde), эксперт Greenpeace. Это лишь одно из последствий реальной проблемы, которая носит название Fast Fashion - "быстрая мода".
Мы потребляем слишком много и слишком быстро. На протяжении последних 15 лет продажи одежды по всему миру выросли вдвое, в то время как средний срок ее службы резко сократился. В среднем мы носим какую-нибудь вещь меньше года. А если она требует починки - и того меньше.
Современный способ потребления вызывает возмущение у Кирстин Бродде. "Сегодня вряд ли кто-нибудь знает, как правильно пришить пуговицу, - возмущается она. - Мы должны покупать меньше одежды и дольше ее носить, а не относить каждые несколько месяцев тюки с поношенными вещами к контейнерам - в надежде, что они еще послужат кому-то на другом конце земного шара".
Гигантские выбросы CO2
Частота, с которой мы покупаем все новую и новую одежду, объясняется, в числе прочего, ее невысокой стоимостью. Но цена, в которую наша расточительность обходится окружающей среде, поистине гигантская. Объем выбросов CO2 текстильной промышленностью ежегодно составляет более миллиарда тонн - это больше, чем от всех международных авиаперелетов и судоходства. Сюда же необходимо добавить загрязнение мирового океана микропластиком из текстильных волокон и использование токсичных химических веществ.
"На предприятия необходимо оказывать давление и требовать, чтобы они повысили уровень экологичности производства - это автоматически увеличит его стоимость и цену выпускаемых товаров", - уверена Бродде. В настоящее время она занимается кампанией Greenpeace Detox - консультирует предприятия, как наладить производство без использования токсичных химических веществ. Сегодня 79 мировых брендов - от H&M до Adidas - обязуются к 2020 году заменить вырабатываемые при производстве вредные для окружающей среды вещества нейтральными.
Данные обязательства свидетельствуют о том, что крупные производители модной одежды осознали: экологичность сегодня в тренде. Но это не только вопрос маркетинга. Кирстин Бродде считает переход на экологичное производство неизбежным. Мировой спрос на одежду постоянно растет - не в последнюю очередь это обусловлено развивающимися азиатским и африканским рынками. При нынешних темпах производства одежды к 2050 году его объем возрастет в три раза. Согласно исследованию Фонда имени Эллен Макартур, если в текстильной промышленности не произойдут изменения, последствия для окружающей среды будут катастрофическими.
Решение проблемы - безотходное производство
Один из активно изучаемых способов сделать швейную промышленность более экологичной - это так называемая экономика с безотходным производством: circular economy. Она предполагает, что задействованные в производстве ресурсы должны использоваться как можно дольше. В идеале подобная схема должна работать только с возобновляемыми источниками энергии.
Многие крупные компании взяли на себя обязательство стремиться к этой цели. Среди них - концерн H&M, который решил кардинальным образом пересмотреть свою стратегию устойчивого развития.
"Мы хотим сделать производство продукции на 100% безотходным, включив в него переработанные или другие экологические материалы", - говорит Анна Гедда, руководитель проекта по устойчивому развитию в H&M. В прошлом году компания подверглась резкой критике после того, как стало известно, что она ежегодно сжигает тонны нераспроданной одежды.
"Промышленность должна сбавить темпы производства, чтобы избежать перепроизводства товаров. Да и мы сами должны прекратить без конца покупать все новую одежду, несмотря на то, что наши шкафы переполнены", - подводит итог Кирстин Бродде.
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