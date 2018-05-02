Чем будет заниматься в космосе немецкий командир МКС

Для 41-летнего немца Александра Герста (Alexander Gerst) это не первый полет: в 2014 году в течение шести месяцев он участвовал в миссии Blue Dot в роли бортового инженера и дважды выходил в открытый космос. Теперь перед ним более ответственная задача: с 6 июня по 10 декабря 2018 года Герст возглавит экипаж Международной космической станции. Что будет входить в его обязанности во время миссии "Горизонты"?
Герст будет принимать решения
Заметим сразу, что Герст сам будет следовать указаниям руководителя полета (Flight Director). Тот будет находиться в космическом центре NASA в Хьюстоне. Кроме того, руководитель полета контролирует диспетчеров, инженеров и исследовательские проекты, осуществляемые на МКС. Александр Герст будет отвечать, прежде всего, за менеджмент на борту.
Полгода немецкий геофизик проведет на орбите со своими коллегами - россиянином Сергеем Прокофьевым и американкой кубинского происхождения Сереной Марией Ауньон. Одна из задач Александра Герста - создать дружную команду, которая будет работать слаженно в течение шести месяцев. Астронавты уже привыкли друг к другу: в Звездном городке они прошли предполетную подготовку.
Медицинские эксперименты в невесомости
В рамках экспедиции "Горизонты" планируется провести более 80 научных исследований. Для этого еще 2 апреля лабораторное оборудование и приборы весом 2,6 тонны отправили на МКС на корабле "Дракон". В невесомости немецкий командир займется сложными экспериментами, в том числе медицинскими.
Один из таких проектов, разработанный учеными берлинской клиники Charite и Саутгемптонским университетом, направлен на изучение мышечной биомеханики. Чтобы мышцы астронавтов не атрофировались, им придется выполнять специальные упражнения по полтора часа в день. Чтобы оценить эффективность таких занятий, Александр Герст возьмет с собой аппарат MyotonPRO, который будет подавать импульсы и отображать информацию об эластичности и напряжении мышц. Результаты будут использованы, в частности, для реабилитации пациентов после серьезных переломов.
Модуль "Коламбус" в миниатюре
По просьбе Дрезденского технического университета Герст проверит свою собственную выносливость и метаболизм при помощи датчика MetabolicSpace. До сих пор измерительные приборы окутывали проводами астронавтов и могли использоваться только непродолжительное время. Новый беспроводной датчик надевается на одежду и определяет частоту дыхания, сердцебиение, температуру тела. MetabolicSpace будет постоянно следить за физическим состоянием участников миссии и в дальнейшем сможет применяться для диагностики спортсменов и космических туристов. Кроме того, команда Александра Герста возьмет с собой еще одного члена экипажа - робота Саймона, наделенного искусственным интеллектом.
Космические фото в Twitter и Instagram
Канадец Кристофер Хэдфилд стал первым командиром МКС, который активно пользовался соцсетями во время своей космической командировки: он показывал, как астронавты чистят зубы и моют руки в невесомости, дегустировал космическую еду и отвечал на вопросы своих подписчиков. В мае 2013 года он снял знаменитый клип на песню Дэвида Боуи "Space Oddity" в космосе и набрал более 39 миллионов просмотров на YouTube.
Александр Герст пока не столь известен как космический блогер, но точно скоро им станет. С 2014 года он ведет Twitter под ником @astro_alex, где постит впечатляющие фотографии Земли и сообщает об этапах своей предполетной подготовки. Сейчас на Герста подписано более миллиона человек. В Instagram он не так активен и будет выкладывать свои снимки, если у него останется свободное время. На аккаунт немецкого геофизика стоит подписаться уже сейчас, чтобы в числе первых увидеть уникальные фотографии с МКС.
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Автор: Наталия Королева