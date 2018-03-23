 Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности?

Новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выступает за жесткий внешнеполитический курс в отношении КНДР, Ирана и России. DW разбиралась, чем это может для них обернуться.

Джон Болтон

Джон Болтон

В Вашингтоне о Джоне Болтоне в шутку говорят: этот человек считает, что в мире нет ни одного международного конфликта, который нельзя было бы разрешить с помощью военного вмешательства США. Хотя это и преувеличение, но ставшая крылатой фраза как нельзя лучше проливает свет на то, что многие американские политики - и отнюдь не только демократы - думают о будущем советнике президента США по национальной безопасности. 

Стоит отметить, что в этих словах действительно есть доля правды: бывший постоянный представитель США при ООН, занимавший этот пост во времена администрации Джорджа Буша-младшего, был одним из горячих сторонников начала военной операции США в Ираке. В отличие от многих своих бывших соратников, Болтон не только до сих пор убежден в правильности такого решения, но и поддерживает применение подобной стратегии в других горячих точках планеты.

Иран

На переговорах по урегулированию иранского ядерного спора в Вене, 16 марта

На переговорах по урегулированию иранского ядерного спора в Вене, 16 марта

В своих многочисленных комментариях в американской прессе Джон Болтон позиционировал себя убежденным противником соглашения по иранской ядерной программе. Хотя подобная точка зрения и находит отклик в Вашингтоне, большинство критиков сделки с Тегераном все же полагают, что выход США из соглашения принес бы с собой гораздо больше рисков и отрицательных последствий, чем преимуществ.

Джон Болтон, впрочем, так не считает. В середине января на страницах The Wall Street Journal Болтон призвал Трампа расторгнуть международное соглашение с Ираном, назвав его "дипломатическим Ватерлоо", которое уже не смогут спасти даже усилия европейцев. В той же статье он также выступил за смену политического режима в Иране. Показательно, что еще в 2015 году он написал для газеты The New York Times гостевой комментарий под заголовком "Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно разбомбить Иран".

Антиамериканские протесты в Тегеране, февраль 2017 года

Антиамериканские протесты в Тегеране, февраль 2017 года

В отличие от предшественника Болтона Герберта Макмастера, президент США Дональд Трамп уже давно намеревается выйти из соглашения с Ираном, поэтому участь сделки может решиться в самое ближайшее время. По крайней мере так полагает бывший сотрудник администрации президента Буша, а ныне профессор Колумбийского университета Мэтью Ваксман, который лично знаком с Болтоном. "После назначения Болтона (советником по нацбезопасности - Ред.) возможность сохранения соглашения с Ираном представляется менее вероятной", - полагает он. По словам эксперта, новый советник Трампа будет "лишь подпитывать инстинкты президента".

Похожего мнения придерживается и старший научный сотрудник вашингтонского Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия МайлсПомпер. "Вероятность выхода США из соглашения крайне высока. В этом случае возникает вопрос, как на это отреагируют Иран и ЕС", - отмечает он.

Северная Корея

Болтон является приверженцем жесткого внешнеполитического курса и в отношении Северной Кореи. Как и в случае с Ираном, а ранее - и с Ираком, в своих статьях он делится размышлениями на тему военной операции в КНДР. И это несмотря на то, что, учитывая факт наличия у Пхеньяна атомного оружия, подобная стратегия может привести к ядерной войне. 

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Как поясняет Мэтью Ваксман, столь радикальная позиция Болтона вызывает беспокойство, но его роль не стоит оценивать столь однозначно. Хотя Болтон и выступает за разрешение конфликта военным путем, в случае, если дело дойдет до переговоров между США и Северной Кореей, администрации Трампа понадобится человек, способный взять на себя обязанности их координатора. А Болтон с его опытом и навыками хорошо подошел бы на эту роль, отмечает эксперт.

В то же время Майлс Помпер отмечает: после назначения Болтона советником Трампа вероятность того, что переговоры между президентом США и лидером КНДР Ким Чен Ыном действительно начнутся, снизилась. В свою очередь угроза военной конфронтации, наоборот, возросла, полагает специалист.

Россия

Контекст

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер покинул свой пост. Его место займет экс-постпред США при ООН Джон Болтон. (23.03.2018)

Если Дональд Трамп выполнит свои угрозы, соглашение с Ираном через 120 дней будет расторгнуто. Ни одна из сторон от этого не выиграет, считает Клаус-Дитер Франкенбергер. (15.01.2018)

Немецкие эксперты из Федеральной академии политики безопасности проанализировали возможности российской армии. DW - об их выводах. (21.03.2018)

DW проанализировала, к каким последствиям для РФ приведут введенные США заградительные пошлины на сталь и алюминий, и что означает этот шаг для мировой экономики. (23.03.2018)

В отличие от Ирана и КНДР, подходы Болтона и Трампа в отношении России не совпадают. Дональд Трамп еще в бытность бизнесменом, а затем и во время предвыборной кампании всячески демонстрировал свою заинтересованность в улучшении отношений с Кремлем, а на днях поздравил президента РФ Владимиром Путиным с победой на выборах. В то же время Болтон - сторонник жесткой линии поведения с Москвой.

Россия стала яблоком раздора между Трампом и Болтоном, которые в других вопросах обычно занимают схожую позицию, отмечает Мэтью Ваксман. "Болтон относится к России с глубоким недоверием, поэтому я бы внимательно следил за появлением признаков, свидетельствующих о его влиянии на позицию Трампа в отношении Путина".  

Его коллега МайлсПомпер, впрочем, считает, что влияние Болтона на Трампа в этом вопросе скорее будет незначительным. Что касается отношений США с Москвой, то здесь достаточно других важных игроков - к примеру, Пентагон, Конгресс и НАТО, уверен эксперт.

В то же время бывший помощник госсекретаря США Линкольн Блумфильд подчеркивает: мало кто знаком с деталями американо-российско-советской дипломатии в области разоружения столь же хорошо, как Болтон. Вне всякого сомнения, он применит эти знания и в ходе дискуссий в Белом Доме. "Однако в конечном счете решение принимает президент, поэтому нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - резюмирует эксперт.

Смотрите также:

  • Герберт Рэймонд Макмастер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Герберт Рэймонд Макмастер

    22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

  • Рекс Тиллерсон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Рекс Тиллерсон

    Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

  • Энтони Скарамуччи с журналистами

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Энтони Скарамуччи

    Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

  • Райнс Прибус

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Райнс Прибус

    Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

  • Уолтер Шауб

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Уолтер Шауб

    Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

  • Шон Спайсер

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Шон Спайсер

    Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

  • Майкл Дабки

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Дабки

    Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

  • Джеймс Коми

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Джеймс Коми

    Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

  • Майкл Флинн

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Майкл Флинн

    Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

  • Сэлли Йейтс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Сэлли Йейтс

    Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

  • Прит Бхарара

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Прит Бхарара

    Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

  • Хоуп Хикс

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Хоуп Хикс

    Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

  • Гэри Кон

    "Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

    Гэри Кон

    Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику.

    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:35

Что говорил новый советник Трампа о России

Контекст

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа

Президент США Трамп быстро и без сантиментов расстается с сотрудниками Белого дома и другими высокопоставленными госслужащими. О тех, кто уже потерял работу, - в галерее DW. (01.08.2017)  

Ссылки в интернете

https://www.wsj.com/articles/beyond-the-iran-nuclear-deal-1516044178

https://www.nytimes.com/2015/03/26/opinion/to-stop-irans-bomb-bomb-iran.html

Аудио- и видеофайлы по теме

Что говорил новый советник Трампа о России  

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?  

Российский газ в ЕС: почему США против "Северного потока-2" – DW Новости  

Также по теме

USA John R. Bolton

Комментарий: Почему опасаются нового советника Трампа 23.03.2018

Даже у тех, кто привык к политическим стандартам Трампа, новый советник по назбезопасности Джон Болтон вызывает опасения. Его личность не сулит ничего хорошего для внешней политики США, считает Михаэль Книгге.

Us-Präsident Trump ernennt Generalleutnant H.R. McMaster zum Nationalen Sicherheitsberater

Трамп уволил советника по нацбезопасности Макмастера 23.03.2018

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер покинул свой пост. Его место займет экс-постпред США при ООН Джон Болтон.

Самые читаемые сегодня

Международный скандал в берлинской сауне: оставь одежду всяк сюда входящий  

Германия не допустит наплыва стали и алюминия из России в ЕС  

Комментарий: Дело Скрипаля и реакция Москвы - терять больше нечего  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно