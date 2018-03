Чего ожидать Москве от нового советника Трампа по нацбезопасности? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 24.03.2018

В Вашингтоне о Джоне Болтоне в шутку говорят: этот человек считает, что в мире нет ни одного международного конфликта, который нельзя было бы разрешить с помощью военного вмешательства США. Хотя это и преувеличение, но ставшая крылатой фраза как нельзя лучше проливает свет на то, что многие американские политики - и отнюдь не только демократы - думают о будущем советнике президента США по национальной безопасности.

Стоит отметить, что в этих словах действительно есть доля правды: бывший постоянный представитель США при ООН, занимавший этот пост во времена администрации Джорджа Буша-младшего, был одним из горячих сторонников начала военной операции США в Ираке. В отличие от многих своих бывших соратников, Болтон не только до сих пор убежден в правильности такого решения, но и поддерживает применение подобной стратегии в других горячих точках планеты.

Иран

На переговорах по урегулированию иранского ядерного спора в Вене, 16 марта

В своих многочисленных комментариях в американской прессе Джон Болтон позиционировал себя убежденным противником соглашения по иранской ядерной программе. Хотя подобная точка зрения и находит отклик в Вашингтоне, большинство критиков сделки с Тегераном все же полагают, что выход США из соглашения принес бы с собой гораздо больше рисков и отрицательных последствий, чем преимуществ.

Джон Болтон, впрочем, так не считает. В середине января на страницах The Wall Street Journal Болтон призвал Трампа расторгнуть международное соглашение с Ираном, назвав его "дипломатическим Ватерлоо", которое уже не смогут спасти даже усилия европейцев. В той же статье он также выступил за смену политического режима в Иране. Показательно, что еще в 2015 году он написал для газеты The New York Times гостевой комментарий под заголовком "Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно разбомбить Иран".

Антиамериканские протесты в Тегеране, февраль 2017 года

В отличие от предшественника Болтона Герберта Макмастера, президент США Дональд Трамп уже давно намеревается выйти из соглашения с Ираном, поэтому участь сделки может решиться в самое ближайшее время. По крайней мере так полагает бывший сотрудник администрации президента Буша, а ныне профессор Колумбийского университета Мэтью Ваксман, который лично знаком с Болтоном. "После назначения Болтона (советником по нацбезопасности - Ред.) возможность сохранения соглашения с Ираном представляется менее вероятной", - полагает он. По словам эксперта, новый советник Трампа будет "лишь подпитывать инстинкты президента".

Похожего мнения придерживается и старший научный сотрудник вашингтонского Центра по изучению проблем нераспространения ядерного оружия МайлсПомпер. "Вероятность выхода США из соглашения крайне высока. В этом случае возникает вопрос, как на это отреагируют Иран и ЕС", - отмечает он.

Северная Корея

Болтон является приверженцем жесткого внешнеполитического курса и в отношении Северной Кореи. Как и в случае с Ираном, а ранее - и с Ираком, в своих статьях он делится размышлениями на тему военной операции в КНДР. И это несмотря на то, что, учитывая факт наличия у Пхеньяна атомного оружия, подобная стратегия может привести к ядерной войне.

Ким Чен Ын и Дональд Трамп

Как поясняет Мэтью Ваксман, столь радикальная позиция Болтона вызывает беспокойство, но его роль не стоит оценивать столь однозначно. Хотя Болтон и выступает за разрешение конфликта военным путем, в случае, если дело дойдет до переговоров между США и Северной Кореей, администрации Трампа понадобится человек, способный взять на себя обязанности их координатора. А Болтон с его опытом и навыками хорошо подошел бы на эту роль, отмечает эксперт.

В то же время Майлс Помпер отмечает: после назначения Болтона советником Трампа вероятность того, что переговоры между президентом США и лидером КНДР Ким Чен Ыном действительно начнутся, снизилась. В свою очередь угроза военной конфронтации, наоборот, возросла, полагает специалист.

Россия

В отличие от Ирана и КНДР, подходы Болтона и Трампа в отношении России не совпадают. Дональд Трамп еще в бытность бизнесменом, а затем и во время предвыборной кампании всячески демонстрировал свою заинтересованность в улучшении отношений с Кремлем, а на днях поздравил президента РФ Владимиром Путиным с победой на выборах. В то же время Болтон - сторонник жесткой линии поведения с Москвой.

Россия стала яблоком раздора между Трампом и Болтоном, которые в других вопросах обычно занимают схожую позицию, отмечает Мэтью Ваксман. "Болтон относится к России с глубоким недоверием, поэтому я бы внимательно следил за появлением признаков, свидетельствующих о его влиянии на позицию Трампа в отношении Путина".

Его коллега МайлсПомпер, впрочем, считает, что влияние Болтона на Трампа в этом вопросе скорее будет незначительным. Что касается отношений США с Москвой, то здесь достаточно других важных игроков - к примеру, Пентагон, Конгресс и НАТО, уверен эксперт.

В то же время бывший помощник госсекретаря США Линкольн Блумфильд подчеркивает: мало кто знаком с деталями американо-российско-советской дипломатии в области разоружения столь же хорошо, как Болтон. Вне всякого сомнения, он применит эти знания и в ходе дискуссий в Белом Доме. "Однако в конечном счете решение принимает президент, поэтому нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события", - резюмирует эксперт.

Смотрите также:

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Герберт Рэймонд Макмастер 22 марта Трамп отправил в отставку советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, занявшего эту должность в феврале 2017 года. Макмастер сменил Майкла Флинна, который проработал в ранге советника менее месяца. Новым главой совета по нацбезопасности стал Джон Болтон, известный своей жесткой позицией по ряду вопросов.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Рекс Тиллерсон Слухи о возможном увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря США и назначении на его место директора ЦРУ Майка Помпео появились еще в ноябре 2017 г. А 13 марта 2018-го Трамп отправил Тиллерсона в отставку, объяснив ее разницей в политических взглядах. Госсекретарь критиковал внешнеполитический курс президента по целому ряду вопросов, таким как договор о ядерной программе Ирана или конфликт с КНДР.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Энтони Скарамуччи Энтони Скарамуччи по кличке "муч" ("паразит") пробыл на посту директора по коммуникациям Белого дома лишь 10 дней. 53-летний нью-йоркский инвестор ради этой вакансии продал свой хедж-фонд. Но как только главой аппарата Белого дома стал отставной генерал Джон Келли, Скарамуччи тут же попросили на выход: Трампу не понравилось, как "паразит" в нецензурных выражениях описал других его подчиненных.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Райнс Прибус Райнс Прибус пробыл главой аппарата сотрудников Белого дома полгода. Поводом для его увольнения стала публичная схватка с Энтони Скарамуччи. Считается, что Прибус был одним из тех, кто выступал против назначения Скарамуччи.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Уолтер Шауб Уолтер Шауб уволился сам. Бывший глава федерального управления по этике правительства США принял такое решение в июле после того, как не смог отстоять в Белом доме свою точку зрения по поводу запутанной ситуации с финансовыми активами президента США. По сообщениям СМИ, Шауб ушел со словами, что в администрации остались одни "шуты гороховые".

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Шон Спайсер Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, у которого были напряженные отношения и с прессой, и с президентом, уволился, сообщив Трампу, что совершенно не согласен с выбором Скарамуччи в качестве директора по коммуникациям.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Дабки Экс-директор администрации по коммуникациям Майкл Дабки был уволен в мае: Трамп был недоволен тем, как Дабки справлялся с освещением темы возможного вмешательства России в президентские выборы в США.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Джеймс Коми Самое громкое и значимое кадровое решение президента Трампа до сих пор - увольнение с поста директора ФБР Джеймса Коми. Официально - за то, что Коми не справился с расследованием обстоятельств утечки электронной переписки Хиллари Клинтон. Хотя даже сам Трамп признавал позже, что свое значение сыграл и скандал из-за возможного влияния РФ на его победу на выборах.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Майкл Флинн Отставной генерал Майкл Флинн одним из первых покинул администрацию Трампа. Являясь советником по национальной безопасности, Флинн был вынужден уйти в отставку еще в феврале - после того, как обнаружилось, что он обсуждал вопрос санкций США против РФ с российским послом Кисляком, но утаил этот факт от вице-президента Майка Пенса.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Сэлли Йейтс Сэлли Йейтс, назначенная на свой пост еще в период президентства Обамы, на момент увольнения в конце января была исполняющей обязанности министра юстиции и продемонстрировала независимость от новой администрации Белого дома. После заявления Йейтс о том, что сотрудники Минюста не будут отстаивать в судах миграционный указ президента, Трамп ее уволил.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Прит Бхарара Прит Бхарара - бывший федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка. Трамп обещал оставить его на посту, но в начале марта все же уволил. На счету влиятельного прокурора - судебные процессы по делам крупных аферистов и мошенников. Одно из громких дел - расследование отмывания денег в РФ, вскрытого, как утверждали прокуроры, аудитором Сергеем Магнитским. После увольнения Бхарары дело было закрыто.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Хоуп Хикс Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс, которую журнал Vanity Fair называл "приемной дочерью" Дональда Трампа, подала в отставку 28 февраля 2018 г. Причин отставки она не назвала, однако ходят слухи, что поводом стало нежелание Хикс отвечать на ряд вопросов о связях предвыборного штаба Трампа с представителями РФ. С уходом Хикс Трамп лишился одного из ближайших и самых верных помощников.

"Вы уволены!" - кто уже вылетел из администрации Трампа Гэри Кон Старший советник Дональда Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон ушел в отставку 6 марта 2018 г. предположительно после того, как президент США - вопреки рекомендациям Кона - ввел пошлины на ввоз алюминия и стали. Ранее Кон, считающийся противником политики протекционизма, критиковал инициативу Трампа, заявляя, что эта мера окажет негативное воздействие на американскую экономику. Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев