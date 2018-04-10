Чего на самом деле требуют палестинцы, протестующие в секторе Газа

С 30 марта на границе сектора Газа и Израиля палестинцы проводят многодневную акцию протеста "Великий день возвращения", которая продлится до 15 мая - "Дня национальной катастрофы", отмечаемого ими после создания Израиля в 1948 году. Тогда после первой арабо-израильской войны почти 700 000 палестинцев были вынуждены покинуть свои земли. Сейчас эти беженцы и палестинцы, уехавшие позже, общая численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права на возвращение.

Столкновения с израильскими военными

Многодневная акция, которая изначально задумывалась как мирная, в первый же день переросла в столкновения с израильскими военными - самые мощные с 2014 года. В результате, по разным данным, были убиты минимум 18 палестинцев. Среди них палестинский журналист Яссир Муртаджа, который освещал акцию протеста. Более 1000 человек получили ранения.

В ходе столкновений с израильскими военными были ранены сотни палестинцев

За применение насилия в отношении демонстрантов Израиль подвергся давлению со стороны международного сообщества. В свою очередь Тель-Авив обвинил радикальное исламское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, в попытках использовать мирные протесты палестинцев в террористических целях.

Против чего протестуют в секторе Газа

По словам протестующих, своей акцией они хотят обратить внимание международного сообщества на проблемы, существующие в секторе Газа. Из-за осуществляемой Израилем блокады здесь выросло целое поколение палестинцев, которые никогда не выезжали за пределы этой территории. Многие участники протестов говорят о том, что их основное требование - право на возвращение палестинских беженцев.

Но, по мнению экспертов, это лишь официальный повод. На самом деле, по словам политолога из университета "Аль Джазира" в секторе Газа Мехемара Абусада, палестинцы выступают и с другими требованиями. "Нравится нам это или нет, но возвращение на родину - это только слоган, а не цель, которую в действительности хотят достичь протестующие. По большому счету они выступают против нынешних условий жизни и израильской блокады сектора Газа", - объяснил политолог в интервью Deutschlandfunk.

Плачевная ситуация в секторе Газа

Контроль над сектором фактически осуществляет ХАМАС. Экономика здесь практически не функционирует. Из двух миллионов жителей 1,3 млн зависят от гуманитарной помощи. Вода тут почти на вес золота. Подача электроэнергии осуществляется лишь несколько часов в сутки. Самыми крупными работодателями являются структуры ООН, помогающие в обеспечении деятельности больниц и школ и реализующие другие гуманитарные проекты. Госслужащие получают лишь половину своей зарплаты, да и то с большим опозданием.

Столкновение протестующих палестинцев с израильскими военными

"Нам и так нечего терять. Все, что мы можем, просто быть здесь и бороться за свои права", - говорит юноша по имени Мохаммед. Он приходит сюда каждый день, чтобы поддержать друзей, которые участвуют в акции протеста. О том, что это может быть опасно, Мохаммед знает. Всего несколько дней назад произошли столкновения с израильскими военными, да и запах сгоревших шин, которые жгли протестующие, еще не выветрился до конца.

Основную часть населения сектора Газа составляют молодые люди. Несмотря на то, что многие из них имеют образование, работы нет у большинства из них. Уровень безработицы в секторе Газа составляет 40 процентов, а среди тех, кому меньше 30 лет, он превышает 60 процентов. "О каком будущем для молодежи здесь может идти речь. У нас нет никаких перспектив. Все же ведь зависит от блокады", - указыват Моххамед, имея в виду меры, применяемые Израилем в отношении сектора Газа. Уже 11 лет в секторе Газа действуют ограничения, установленные Израилем и Египтом, которые палестинцы называют "израильской блокадой".

Политическая выгода для ХАМАС

Организуя протесты, радикальному движению ХАМАС удалось сплотить вокруг них своих сторонников, превратить мирную демонстрацию в кровавые столкновения и извлечь политическую выгоду от них, отмечают наблюдатели. "До этой акции число сторонников ХАМАС начало уменьшаться. Но сейчас все изменилось, - констатирует политолог Мехемар Абусад в интервью Deutschlandfunk. - Палестинцы больше не критикуют ХАМАС за то, что оно ничего не делает, чтобы условия жизни стали лучше. Сейчас все внимание протестующих приковано к действиям Израиля, в том числе к несоразмерному применению насилию по отношению к палестинцам, участвующим в протестах".

Правозащитники критикуют действия израильской стороны. "Проблема, с которой мы столкнулись на этот раз, часто возникала и в прошлом - солдаты не несут ответственность за свои действия. И до тех пор, пока это не изменится, мы будем и дальше видеть, как они стреляют в демонстрантов, в данном случае в участников мирного протеста", - отмечает Исаам Юнис, глава палестинской правозащитной организации "Аль Мезан".

"Я хочу, чтобы это была новая форма протеста, мирная, чтобы это было что-то новое, что не зависит от политических партий", - уточняет еще один участник протеста Амаль Абу Аср. Впрочем, о мирных протестах здесь говорят многие, но реальность выглядит иначе. "Протесты продолжатся до середины мая. Есть опасения, что ситуация может выйти из-под контроля", - считает политолог Усама Антар из Газы. По его словам, следующий всплеск протестных настроений покажет, какой будет тенденция.

Источник опасности для Израиля

Между тем министр обороны Израиля Авигдор Либерман, комментируя ситуацию в секторе Газа, заявил следующее: "Я думаю, что и другая сторона также понимает, что не имеет смысла продолжать противостояние, и я предостерегаю их от дальнейших провокаций".

По ту сторону забора, который возведен на границе между Израилем и сектором Газа, видна израильская военная техника, здесь несут боевое дежурство солдаты израильской армии. У них есть приказ - стрелять на поражение в случае потенциальной угрозы. Того, кто пытается приблизиться к границе, пересекая буферную зону, военные рассматривают как потенциальный источник опасности. Любая попытка демонстрантов приблизиться к границе может вызвать новые столкновения.

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